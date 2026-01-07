+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Man City splitGetty/GOAL

Manchester City fora da briga pelo título inglês? Erling Haaland perde oportunidades e time de Pep Guardiola fica só no empate com o Brighton

O Manchester City desperdiçou a chance de encostar na liderança da Premier League nesta quarta-feira (7). No Etihad Stadium, Erling Haaland chegou a converter um pênalti e colocar os donos da casa em vantagem, mas viu o Brighton reagir e buscar o empate em 1 a 1. O resultado interrompe a caça ao líder Arsenal — que mantém três pontos de vantagem — e marca o terceiro empate consecutivo da equipe de Pep Guardiola na competição

Em outra noite frustrante para o City, a equipe lamenta as diversas chances perdidas, já que suas esperanças de recuperar o título ficaram mais distantes. Como esperado, o time de Pep Guardiola tomou conta da partida, dominando a posse de bola e mantendo o Brighton recuado no próprio campo. Jeremy Doku foi o mais perigoso dos donos da casa, embora uma defesa sólida das Gaivotas tenha frustrado o belga e seus companheiros.

Haaland estava na mesma situação, mas recebeu uma chance de ouro para finalmente encerrar seu jejum de gols, já que, após uma grande jogada de Doku, que levou a bola para a área antes de cortar para o pé direito, enganando Diego Gomez ao forçá-lo a cometer um pênalti para o City, que Haaland converteu com tranquilidade, encerrando sua seca de três jogos sem marcar.

O City teve diversas oportunidades de ampliar sua vantagem no jogo, com Bernardo Silva desperdiçando uma chance de rolar a bola para Haaland marcar o segundo gol. E no segundo tempo, o Brighton se aproveitou. Um lindo drible de Kaoru Mitoma abriu espaço na entrada da área, antes de um belo chute no gol de Donnarumma.

O City ainda foi atrás dos três pontos, criando chance após chance, mas parando na boa defesa do Brighton. Rayan Cherki, que entrou no segundo tempo, colocou a bola na medida para Haaland marcar, mas o norueguês chutou em cima de Verbruggen.

GOAL avalia os jogadores do Manchester City no Etihad...

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-BRIGHTONAFP

    Goleiro & Defesa

    Gianluigi Donnarumma (7/10):

    Não teve o que fazer no empate do Brighton e fez uma defesa impressionante, muito semelhante à que fez contra o Chelsea no fim de semana.

    Matheus Nunes (4/10):

    Falhou na marcação de Mitoma e do lado esquerdo do Brighton na maior parte do jogo além de não conseguir agir rapidamente na hora do gol.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Foi bastante sólido como um dos defensores mais experientes utilizados por Guardiola nesta partida.

    Max Alleyne (6/10):

    Fez uma partida regular na ausência de Rúben Dias, Gvardiol e Stones.

    Nathan Ake (6/10):

    Teve dificuldades em alguns momentos, mas lidou bem considerando sua falta de minutos nesta temporada.

  • Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Nico Gonzalez (6/10):

    Foi bem em grande parte da partida, mas foi um dos jogadores que deixou Mitoma livre na hora do gol.

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Teve momentos brilhantes, mas faltou objetividade em lances próximo a área de ataque.

    Phil Foden (4/10):

    Quase não participou do jogo e foi substituído faltando 20 minutos para o fim.

  • Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Bernardo Silva (6/10):

    Desperdiçou uma grande chance de ampliar o placar no primeiro tempo, um momento que poderia ter mudado o rumo jogo.

    Erling Haaland (6/10):

    Marcou o 35.000º gol da Premier League e começou o jogo com tudo, mas acabou desperdiçando várias oportunidades no segundo tempo.

    Jeremy Doku (8/10):

    Tem sido uma grande arma para o City desde que voltou de lesão e foi um dos melhores. Fez um excelente trabalho na jogada do pênalti.

  • Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Substituições e Treinador

    Rodri (6/10):

    Entrou para reforçar o meio-campo, mas não foi efetivo para furar a defesa do Brighton.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Fez bem seu papel vindo do banco, mas sem destaque.

    Rico Lewis (6/10):

    Não contribuiu muito em sua participação de 15 minutos.

    Rayan Cherki (8/10):

    Criou uma grande chance para Haaland, mas não pôde fazer muito.

    Pep Guardiola (6/10):

    Fez substituições quando necessário, mas talvez tenha mexido demais na equipe, considerando a importância do jogo.

