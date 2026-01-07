Manchester City fora da briga pelo título inglês? Erling Haaland perde oportunidades e time de Pep Guardiola fica só no empate com o Brighton

Em outra noite frustrante para o City, a equipe lamenta as diversas chances perdidas, já que suas esperanças de recuperar o título ficaram mais distantes. Como esperado, o time de Pep Guardiola tomou conta da partida, dominando a posse de bola e mantendo o Brighton recuado no próprio campo. Jeremy Doku foi o mais perigoso dos donos da casa, embora uma defesa sólida das Gaivotas tenha frustrado o belga e seus companheiros.
Haaland estava na mesma situação, mas recebeu uma chance de ouro para finalmente encerrar seu jejum de gols, já que, após uma grande jogada de Doku, que levou a bola para a área antes de cortar para o pé direito, enganando Diego Gomez ao forçá-lo a cometer um pênalti para o City, que Haaland converteu com tranquilidade, encerrando sua seca de três jogos sem marcar.
O City teve diversas oportunidades de ampliar sua vantagem no jogo, com Bernardo Silva desperdiçando uma chance de rolar a bola para Haaland marcar o segundo gol. E no segundo tempo, o Brighton se aproveitou. Um lindo drible de Kaoru Mitoma abriu espaço na entrada da área, antes de um belo chute no gol de Donnarumma.
O City ainda foi atrás dos três pontos, criando chance após chance, mas parando na boa defesa do Brighton. Rayan Cherki, que entrou no segundo tempo, colocou a bola na medida para Haaland marcar, mas o norueguês chutou em cima de Verbruggen.
