O Manchester City ainda considera Enzo, astro do Chelsea, como uma de suas opções para preencher o vazio que Rodri deixará quando o meio-campista espanhol se transferir, de acordo com todos os indícios, para o Barcelona.

O jornal Sport noticiou que o problema para o Manchester City está no fato de que o cenário estabelecido pelo Chelsea para aceitar negociar a saída de Enzo de Stamford Bridge não existe mais.

O prazo determinado pelo clube londrino para receber uma proposta no valor de 120 milhões de libras esterlinas se encerrou ontem, sexta-feira, sem que o Manchester City colocasse essa quantia na mesa.

A partir daquele momento, o Chelsea retirou as condições que havia estabelecido para permitir a saída do meio-campista e agora espera a permanência de Enzo em Stamford Bridge durante a temporada 2026-2027.

De fato, o jogador atuou hoje, sábado, pela primeira vez sob o comando do técnico Xabi Alonso, na vitória sobre a Real Sociedad, após seu retorno das férias que obteve depois da Copa do Mundo.

Ainda assim, o Manchester City não descartou o negócio, segundo o que noticiaram o jornal "The Telegraph" e Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências.

Dessa forma, a negociação por Enzo entra em terreno desconhecido, já que o clube inglês pode voltar a tentar nos próximos dias, mas desta vez negociando novas condições para a transferência do zero.