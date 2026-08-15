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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

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Manchester City entra em território desconhecido para suprir a ausência de Rodri

Mercado da bola
Barcelona
Manchester City
Chelsea
Rodri
E. Fernandez
Premier League
England

O Manchester City ainda considera Enzo, astro do Chelsea, como uma de suas opções para preencher o vazio que Rodri deixará quando o meio-campista espanhol se transferir, de acordo com todos os indícios, para o Barcelona.

O jornal Sport noticiou que o problema para o Manchester City está no fato de que o cenário estabelecido pelo Chelsea para aceitar negociar a saída de Enzo de Stamford Bridge não existe mais.

O prazo determinado pelo clube londrino para receber uma proposta no valor de 120 milhões de libras esterlinas se encerrou ontem, sexta-feira, sem que o Manchester City colocasse essa quantia na mesa.

A partir daquele momento, o Chelsea retirou as condições que havia estabelecido para permitir a saída do meio-campista e agora espera a permanência de Enzo em Stamford Bridge durante a temporada 2026-2027. 

De fato, o jogador atuou hoje, sábado, pela primeira vez sob o comando do técnico Xabi Alonso, na vitória sobre a Real Sociedad, após seu retorno das férias que obteve depois da Copa do Mundo.

Ainda assim, o Manchester City não descartou o negócio, segundo o que noticiaram o jornal "The Telegraph" e Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências.

Dessa forma, a negociação por Enzo entra em terreno desconhecido, já que o clube inglês pode voltar a tentar nos próximos dias, mas desta vez negociando novas condições para a transferência do zero.

  • RodriGetty Images

    A relação com o caso Rodri

    A ligação com Rodri é clara, já que o Barcelona apresentou, de fato, uma terceira proposta ao Manchester City para a contratação do meio-campista espanhol e internacional, após a recusa das duas primeiras ofertas.

    A última proposta eleva o valor fixo da transação para 70 milhões de euros, depois de o clube catalão ter iniciado seus contatos com uma oferta na casa dos 45 milhões de euros, antes de elevá-la posteriormente para cerca de 65 milhões.

    Reina um clima de otimismo dentro do Barcelona, pois o clube acredita que o negócio pode ser fechado durante o atual fim de semana. Também predomina em Manchester a convicção de que as negociações chegarão a um acordo no fim das contas.

    A venda de Rodri concederia ao Manchester City uma margem maior no que diz respeito às regras do fair play financeiro, permitindo-lhe concluir a contratação de seu substituto.

    Como mencionamos, Enzo é o substituto mais cotado dentro do Etihad Stadium, e o fim do prazo estabelecido pelo Chelsea não significará o encerramento da novela do meio-campista.

    Maresca, o novo técnico do Manchester City e ex-treinador de Enzo no Chelsea, deixou claro na última sexta-feira que seu clube não entrará no jogo dos prazos finais estabelecidos pelo Chelsea.

    • Publicidade
  • Enzo Fernandez Chelsea HICGetty Images

    A nova rodada

    O Chelsea busca deixar claro que é o dono da decisão sobre o futuro de um jogador cujo contrato com o clube se estende até 2032.

    Já o Manchester City vai aguardar para saber o desfecho definitivo do negócio de Rodri e, depois disso, voltará a agir em busca de Enzo. 

    Como apontou Fabrizio Romano em suas últimas atualizações sobre a situação do mercado de transferências, a diretoria do City está em contato permanente com os agentes do jogador nos últimos dias.

    Portanto, o cenário não mudou em sua essência, mas mudou nos detalhes: o Manchester City continua querendo Enzo, mas já não está lidando com o mesmo Chelsea de ontem, sexta-feira, que lhe abria a porta para a saída do jogador segundo condições claramente definidas, como se fosse uma cláusula de rescisão.

    E agora, o Manchester City terá que definir o valor que estará disposto a pagar para abrir as portas de Stamford Bridge e concluir a contratação do jogador argentino.

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