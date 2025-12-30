Manchester City define preço "baixo" para negociar zagueiro que é "sonho" do Barcelona

Aké também atraiu interesse de outros três clubes da Premier League: Bournemouth, Newcastle e Crystal Palace, que estão monitorando a situação do jogador de 30 anos no Etihad Stadium. Relatos também emergiram de que o Barcelona também mostrou interesse na estrela do City, apesar de enfrentar dificuldades financeiras. Os gigantes catalães estão procurando um substituto para Andreas Christensen, afastado com uma lesão de longo prazo.

Aké traria uma versatilidade que a equipe de Flick no Barcelona atualmente carece. Confortável tanto como zagueiro central pelo lado esquerdo quanto como lateral-esquerdo, ele oferece flexibilidade tática em um momento em que o congestionamento de jogos começa a afetar os atuais campeões espanhóis. Essa adaptabilidade é especialmente valiosa para um time que opera com uma unidade defensiva reduzida e opções limitadas de rotação.

No entanto, qualquer movimentação por Aké precisaria, provavelmente, ser estruturada como um empréstimo, dadas as dificuldades financeiras contínuas do clube catalão. Enquanto o City está mais interessado em uma venda permanente, o relacionamento entre os clubes e o respeito que Guardiola tem pelo Barcelona pode desempenhar um papel em facilitar as discussões.