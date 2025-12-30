Manchester City define preço "baixo" para negociar zagueiro que é "sonho" do Barcelona
Aké rejeita transferência para o West Ham
De acordo com o talkSPORT, Aké está aberto a uma transferência do Etihad Stadium na janela de transferências de janeiro, após disputar apenas 596 minutos em campo na temporada 2025/26 no City. No entanto, o zagueiro holandês rejeitou a chance de se juntar ao West Ham, da Premier League, já que o defensor não quer assinar com um clube que está atualmente em 18º lugar na liga e corre o risco de rebaixamento. O City está disposto a vender o defensor na próxima janela e fixou seu preço em apenas £ 21 milhões.
- AFP
Barcelona disputa com três clubes da Premier League por Aké
Aké também atraiu interesse de outros três clubes da Premier League: Bournemouth, Newcastle e Crystal Palace, que estão monitorando a situação do jogador de 30 anos no Etihad Stadium. Relatos também emergiram de que o Barcelona também mostrou interesse na estrela do City, apesar de enfrentar dificuldades financeiras. Os gigantes catalães estão procurando um substituto para Andreas Christensen, afastado com uma lesão de longo prazo.
Aké traria uma versatilidade que a equipe de Flick no Barcelona atualmente carece. Confortável tanto como zagueiro central pelo lado esquerdo quanto como lateral-esquerdo, ele oferece flexibilidade tática em um momento em que o congestionamento de jogos começa a afetar os atuais campeões espanhóis. Essa adaptabilidade é especialmente valiosa para um time que opera com uma unidade defensiva reduzida e opções limitadas de rotação.
No entanto, qualquer movimentação por Aké precisaria, provavelmente, ser estruturada como um empréstimo, dadas as dificuldades financeiras contínuas do clube catalão. Enquanto o City está mais interessado em uma venda permanente, o relacionamento entre os clubes e o respeito que Guardiola tem pelo Barcelona pode desempenhar um papel em facilitar as discussões.
Aké é visto como a contratação ideal para o Barça
Além da flexibilidade posicional de Aké e seus anos de experiência, o fato de o defensor ter treinado sob o comando de Guardiola no City é visto como um grande trunfo pela diretoria do Barcelona. Sua familiaridade com o jogo posicional, progressão de bola a partir de áreas profundas e disciplina defensiva alinha-se estreitamente com a identidade futebolística dos gigantes catalães.
Para o departamento esportivo do clube, a lógica é clara: um jogador já instruído nos métodos de Guardiola provavelmente se adaptará rapidamente a um sistema que valoriza controle, estrutura e movimento inteligente. Em um cenário de empréstimo de curto prazo, a adaptabilidade imediata é crucial, e Aké é visto como capaz de entregar isso sem um período prolongado de adaptação na segunda metade e no momento mais importante da temporada.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Manchester City?
Enquanto o City pressionará para que Aké saia na janela de janeiro, a prioridade imediata do clube continua sendo garantir a transferência da estrela do Bournemouth, Antoine Semenyo, o mais cedo possível. O talkSPORT relatou na segunda-feira que os Cherries e os Citizens mantiveram conversas positivas sobre o pagamento de £ 65 milhões (aproximadamente R$ 480 milhões) por Semenyo, e o Bournemouth agora está se preparando para vender sua estrela nos próximos dias.
No entanto, espera-se que Semenyo viaje com a equipe para Stamford Bridge para enfrentar o Chelsea na terça-feira, e essa partida pode ser sua despedida do clube. Semenyo deu seu consentimento verbal para completar a transferência e o processo formal começará assim que a janela de transferências se abrir oficialmente no dia 1º de janeiro de 2026.