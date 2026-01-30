Getty Images Sport
Manchester City acerta venda de jovem estrela para o Fulham e amplia missão de reduzir elenco de Pep Guardiola
Contrato com o Fulham até 2031
O Fulham concretizou mais uma contratação na janela de transferências de janeiro, garantindo os serviços de Bobb por um valor estimado em £27 milhões (R$ 194 milhões). O ponta, que deixa o City como campeão da Premier League, firmou um contrato de longo prazo com o clube londrino, válido até julho de 2031.
Em sua chegada, Bobb herda a camisa número 14 e chega com a reputação de ser um dos jovens atacantes mais talentosos da liga. O Fulham confirmou o acordo nesta sexta-feira, expressando sua "satisfação" por contratar um jogador que estava na mira de vários clubes europeus.
Conversa com Berge e proposta do treinador
Em entrevista à FFCtv após sua apresentação, Bobb revelou que uma conversa com seu companheiro de seleção, Sander Berge, foi fundamental para convencê-lo a trocar Manchester por Londres. A conexão norueguesa se mostrou vital, com Berge apresentando o estilo de vida e a cultura do vestiário ao seu compatriota.
"É ótimo estar aqui. Tive um ótimo dia conhecendo todos e estou muito animado", disse Bobb. "Sempre soube que o Fulham é um bom clube, com bons jogadores e um ótimo estádio. Conversei com Sander, meu grande amigo, e também com o treinador."
Bobb também destacou a clareza tática demonstrada pelo técnico do Fulham durante as conversas. A promessa de um sistema que se adequasse ao seu estilo de jogo foi a garantia final de que ele precisava para deixar o conforto do Etihad.
"Ele explicou como funciona o sistema, como são os rapazes e como é o clube", acrescentou Bobb. "Ele pareceu muito simpático, então foi uma decisão fácil."
Despedida emocionante do Etihad
Embora a transferência ofereça a Bobb a oportunidade de jogar regularmente, deixar o City foi claramente um momento emocionante para o jogador formado na base. Ele fez 47 jogos pela equipe principal do clube no total, mas nesta temporada atuou em apenas 15 partidas – das quais apenas nove foram na Premier League. Em uma entrevista de despedida ao site oficial do City, o jogador de 22 anos expressou sua gratidão à comissão técnica e aos torcedores que o ajudaram a se desenvolver, desde as categorias de base até se tornar um membro do elenco principal.
"Deixo o City apenas com memórias incríveis e quero agradecer a todos pela ajuda e orientação durante o tempo que passei aqui", disse Bobb. "Tive muita sorte de fazer parte de um clube de futebol tão especial e de ter vivido tantos momentos fantásticos, experiências que sempre guardarei com carinho."
Bobb prestou uma homenagem especial a Guardiola, reconhecendo a formação que recebeu sob a tutela do treinador catalão. "Aprendi muito também – não só como jogador, mas também como pessoa – e por isso sou muito grato. Obrigado a todos – ao Pep, aos treinadores, a todos os meus incríveis companheiros de equipe e aos fantásticos torcedores do City que me apoiaram tanto. Desejo tudo de bom ao clube."
Guardiola enxugando o elenco
Para o City, a venda representa a continuidade de sua estratégia de gerar receitas significativas com talentos da base, mantendo o elenco principal enxuto e competitivo. Com a disputa pelo título da Premier League entrando em sua fase decisiva, Guardiola optou por reduzir o elenco, permitindo a saída de Bobb em vez de deixá-lo mofando no banco de reservas.
A transferência de 27 milhões de libras, segundo relatos, representa mais um reforço para o orçamento do City, seguindo um padrão de venda de jovens talentos como Cole Palmer e Liam Delap nas últimas temporadas. Embora Bobb fosse muito bem avaliado pela comissão técnica do City, o caminho para o time titular foi atrapalhado por jogadores como Phil Foden, Jeremy Doku e Savinho.
Ao aprovar a transferência, o City permitiu que Bobb brilhasse em outro lugar, enquanto concentra seus esforços na busca por títulos. Já o Fulham adquiriu um jogador faminto para provar que pode ser protagonista na Premier League, livre da sombra das estrelas do Etihad.
