Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Manchester City v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport
Peter McVitie

Manchester City acerta venda de jovem estrela para o Fulham e amplia missão de reduzir elenco de Pep Guardiola

O Manchester City acertou a venda de Oscar Bobb para o Fulham, por 27 milhões de libras. O norueguês de 22 anos assinou um contrato de cinco anos e meio no Craven Cottage

  • Contrato com o Fulham até 2031

    O Fulham concretizou mais uma contratação na janela de transferências de janeiro, garantindo os serviços de Bobb por um valor estimado em £27 milhões (R$ 194 milhões). O ponta, que deixa o City como campeão da Premier League, firmou um contrato de longo prazo com o clube londrino, válido até julho de 2031.

    Em sua chegada, Bobb herda a camisa número 14 e chega com a reputação de ser um dos jovens atacantes mais talentosos da liga. O Fulham confirmou o acordo nesta sexta-feira, expressando sua "satisfação" por contratar um jogador que estava na mira de vários clubes europeus.

    📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
    • Publicidade
  • FBL-ENG-LCUP-SWANSEA-MAN CITYAFP

    Conversa com Berge e proposta do treinador

    Em entrevista à FFCtv após sua apresentação, Bobb revelou que uma conversa com seu companheiro de seleção, Sander Berge, foi fundamental para convencê-lo a trocar Manchester por Londres. A conexão norueguesa se mostrou vital, com Berge apresentando o estilo de vida e a cultura do vestiário ao seu compatriota.

    "É ótimo estar aqui. Tive um ótimo dia conhecendo todos e estou muito animado", disse Bobb. "Sempre soube que o Fulham é um bom clube, com bons jogadores e um ótimo estádio. Conversei com Sander, meu grande amigo, e também com o treinador."

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já! 

    Bobb também destacou a clareza tática demonstrada pelo técnico do Fulham durante as conversas. A promessa de um sistema que se adequasse ao seu estilo de jogo foi a garantia final de que ele precisava para deixar o conforto do Etihad.

    "Ele explicou como funciona o sistema, como são os rapazes e como é o clube", acrescentou Bobb. "Ele pareceu muito simpático, então foi uma decisão fácil."

  • Despedida emocionante do Etihad

    Embora a transferência ofereça a Bobb a oportunidade de jogar regularmente, deixar o City foi claramente um momento emocionante para o jogador formado na base. Ele fez 47 jogos pela equipe principal do clube no total, mas nesta temporada atuou em apenas 15 partidas – das quais apenas nove foram na Premier League. Em uma entrevista de despedida ao site oficial do City, o jogador de 22 anos expressou sua gratidão à comissão técnica e aos torcedores que o ajudaram a se desenvolver, desde as categorias de base até se tornar um membro do elenco principal.

    "Deixo o City apenas com memórias incríveis e quero agradecer a todos pela ajuda e orientação durante o tempo que passei aqui", disse Bobb. "Tive muita sorte de fazer parte de um clube de futebol tão especial e de ter vivido tantos momentos fantásticos, experiências que sempre guardarei com carinho."

    Bobb prestou uma homenagem especial a Guardiola, reconhecendo a formação que recebeu sob a tutela do treinador catalão. "Aprendi muito também – não só como jogador, mas também como pessoa – e por isso sou muito grato. Obrigado a todos – ao Pep, aos treinadores, a todos os meus incríveis companheiros de equipe e aos fantásticos torcedores do City que me apoiaram tanto. Desejo tudo de bom ao clube."

  • Newcastle United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Guardiola enxugando o elenco

    Para o City, a venda representa a continuidade de sua estratégia de gerar receitas significativas com talentos da base, mantendo o elenco principal enxuto e competitivo. Com a disputa pelo título da Premier League entrando em sua fase decisiva, Guardiola optou por reduzir o elenco, permitindo a saída de Bobb em vez de deixá-lo mofando no banco de reservas.

    A transferência de 27 milhões de libras, segundo relatos, representa mais um reforço para o orçamento do City, seguindo um padrão de venda de jovens talentos como Cole Palmer e Liam Delap nas últimas temporadas. Embora Bobb fosse muito bem avaliado pela comissão técnica do City, o caminho para o time titular foi atrapalhado por jogadores como Phil Foden, Jeremy Doku e Savinho.

    Ao aprovar a transferência, o City permitiu que Bobb brilhasse em outro lugar, enquanto concentra seus esforços na busca por títulos. Já o Fulham adquiriu um jogador faminto para provar que pode ser protagonista na Premier League, livre da sombra das estrelas do Etihad.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Fulham crest
Fulham
FUL
Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0