Manchester City acerta venda de jovem estrela para o Fulham e amplia missão de reduzir elenco de Pep Guardiola

Em entrevista à FFCtv após sua apresentação, Bobb revelou que uma conversa com seu companheiro de seleção, Sander Berge, foi fundamental para convencê-lo a trocar Manchester por Londres. A conexão norueguesa se mostrou vital, com Berge apresentando o estilo de vida e a cultura do vestiário ao seu compatriota.

"É ótimo estar aqui. Tive um ótimo dia conhecendo todos e estou muito animado", disse Bobb. "Sempre soube que o Fulham é um bom clube, com bons jogadores e um ótimo estádio. Conversei com Sander, meu grande amigo, e também com o treinador."

Bobb também destacou a clareza tática demonstrada pelo técnico do Fulham durante as conversas. A promessa de um sistema que se adequasse ao seu estilo de jogo foi a garantia final de que ele precisava para deixar o conforto do Etihad.

"Ele explicou como funciona o sistema, como são os rapazes e como é o clube", acrescentou Bobb. "Ele pareceu muito simpático, então foi uma decisão fácil."