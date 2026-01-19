+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Man United demolidor em clássico, e Barcelona dá chances ao Real Madrid: os vencedores e perdedores do fim de semana na Europa

Embora os gols tenham sido escassos na Premier League ao longo do fim de semana, não faltaram narrativas intrigantes na principal liga do futebol inglês. Ao mesmo tempo, em outras partes da Europa, o entretenimento foi garantido em vias do retorno da disputa da Champions League, que acontece no meio desta semana.

De uma reviravolta na briga pelo título de LaLiga ao surgimento de surpreendentes candidatos aos quatro primeiros na Alemanha, passando por um dia de sentimentos mistos para um renomado treinador na Holanda, a GOAL reúne os principais vencedores e perdedores de um brilhante fim de semana de futebol pela Europa.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Manchester United

    Onde melhor para começar do que Manchester, cenário do 198º clássico entre United e City em Old Trafford? A estreia de Michael Carrick como técnico interino parecia assustadora no papel, mas os Red Devils produziram sua melhor atuação em quase dois anos para atropelar a equipe de Pep Guardiola no sábado.

    Os gols de Bryan Mbeumo e Patrick Dorgu no segundo tempo foram até modestos diante do amplo domínio do United. A equipe ainda teve três gols anulados por impedimentos milimétricos, acertou a trave duas vezes e obrigou Gianluigi Donnarumma a realizar ao menos três defesas de altíssimo nível. A defesa improvisada do City não encontrou respostas e deixou claro por que Guardiola está tão ansioso pela chegada Marc Guéhi, recém-anunciado.

    Havia questionamentos em torno da escolha de Carrick para substituir Ruben Amorim, especialmente pelo fato de o United recorrer mais uma vez a um nome ligado à velha guarda do clube em busca de soluções no banco. No entanto, se essa atuação for um prenúncio do que está por vir na segunda metade da temporada, o ex-volante da seleção inglesa ao menos merece ser considerado para assumir o cargo em definitivo. Embora não tenha conseguido levar o Middlesbrough à promoção na segunda divisão inglesa durante sua passagem pelo nordeste da Inglaterra, Carrick manteve sua equipe constantemente na briga, experiência que pode ser valiosa ao longo dos próximos quatro meses.

    “Tivemos que defender com nossas vidas e, quando tivemos a bola, precisávamos jogar com confiança — e acho que conseguimos fazer isso”, disse Lisandro Martínez após anular Erling Haaland no confronto. “Três gols, com impedimentos mínimos — acho que merecíamos essa vitória. O que o Carrick fez com a equipe foi inacreditável, especialmente em tão pouco tempo, por isso fiquei muito impressionado.”

  • Tottenham Hotspur v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Thomas Frank

    Thomas Frank ainda mantém seu cargo como treinador do Tottenham — mas até quando? A derrota nos acréscimos para o West Ham, no sábado, levou a temporada dos Spurs a um novo ponto baixo, e os torcedores presentes no norte de Londres não hesitaram em deixar claro o que pensam do trabalho do dinamarquês, entoando pedidos por sua saída até o apito final.

    Não ter ganhado dos Hammers, ameaçados de rebaixamento, significa que o Tottenham venceu apenas uma das últimas oito partidas em todas as competições e começa a olhar mais para baixo na tabela, em direção à zona de rebaixamento, do que para cima, sonhando com uma vaga em competições europeias. Ainda assim, Frank deve seguir no comando para a visita de terça-feira ao Borussia Dortmund, embora o clube, segundo relatos, já esteja avaliando alternativas caso o que agora parece uma demissão inevitável venha a se concretizar.

    “Também parece uma tempestade perfeita no momento, de várias maneiras”, disse Frank após a derrota por 2 a 1, a oitava em 14 jogos. “Sofremos um gol no último minuto. Acho que quando todos sentem que deram tudo — inclusive os torcedores, que apoiaram a equipe — e você não recebe nada em troca, levando um golpe nos acréscimos, isso é incrivelmente difícil de suportar."

    “É incrivelmente difícil para os torcedores, para os jogadores, para mim, para todos os envolvidos. E o futebol é emoção, então eu entendo por que isso é tão duro. Posso prometer a todos que também é extremamente difícil para mim. Acho que todos no futebol sabem que isso faz parte do jogo. Mas há apenas um caminho: seguir em frente. Você não pode sentir pena de si mesmo.”

  • FBL-ESP-LIGA-REAL SOCIEDAD-BARCELONAAFP

    PERDEDOR: Barcelona

    O Barcelona chegou ao confronto de domingo contra a Real Sociedad embalado por nove vitórias consecutivas em LaLiga, tendo perdido pontos pela última vez apenas na derrota no El Clásico de outubro para o Real Madrid. A equipe de Hansi Flick havia, inclusive, se vingado desse revés na semana anterior, ao bater o rival na decisão da Supercopa da Espanha, e desembarcou em San Sebastián cheia de confiança.

    No entanto, abalada pela notícia de que o Raphinha, em grande fase, ficaria fora por lesão, a equipe blaugrana apresentou sua atuação mais decepcionante no cenário doméstico em meses e acabou derrotada por 2 a 1 no Anoeta. Lamine Yamal foi responsável por vários momentos de brilho, enquanto Marcus Rashford saiu do banco para marcar, mas o goleiro do Barça, Joan García, teve talvez sua pior exibição na temporada, o que permitiu à La Real conquistar uma vitória surpreendente.

    “Não estou feliz. Estou desapontado. Tivemos muitas chances claras e o resultado não reflete o que vimos em campo”, disse Flick após a partida. “Mas gostei da forma como jogamos. Cometemos erros defensivos, precisamos defender melhor. Também faltou um pouco de sorte no ataque. Temos que aceitar isso.”

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDORES: torcedores que vaiaram no Bernabéu

    A derrota do Barcelona, somada à vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Levante no dia anterior, reduziu a diferença no topo de LaLiga para apenas um ponto a favor dos blaugranas. Ainda assim, apesar do impulso renovado na briga pelo título, o clima no Santiago Bernabéu segue longe de ser positivo após um início turbulento de 2026.

    A partida de sábado marcou o primeiro jogo em casa do Real desde a derrota para o Barcelona na Supercopa da Espanha, a posterior demissão de Xabi Alonso e a humilhante eliminação na Copa do Rei para o Albacete, da segunda divisão. Ansiosos para expressar sua insatisfação, os torcedores merengues vaiaram todo o elenco ainda no aquecimento. Com o início da partida, os protestos mais intensos passaram a se concentrar em Vinícius Junior, Jude Bellingham e no capitão Fede Valverde, apontados como símbolos do desgaste interno.

    Também houve pedidos pela renúncia do presidente Florentino Pérez, em um ambiente claramente tóxico, apesar de os gols de Kylian Mbappé e Raúl Asencio terem garantido uma vitória tão necessária. Desde então, surgiram relatos de que Vini estaria profundamente incomodado com a reação da torcida diante de seu momento recente e disposto a deixar o clube — muito provavelmente no meio do ano — à medida que a crise continua a se aprofundar no time mais vitorioso da Europa.

  • Michael Olise Bayern Munich 2025-26Getty Images

    VENCEDOR: Michael Olise

    Não há problemas desse tipo para o Bayern de Munique, que segue marchando com tranquilidade rumo ao título da Bundesliga. A vitória por 5 a 1 sobre o RB Leipzig, no sábado, fez com que a equipe de Vincent Kompany chegasse a 16 gols marcados nos três primeiros jogos desde a pausa de inverno, reforçando a impressão de ter o ataque mais devastador da Europa no momento.

    A fase artilheira de Harry Kane, o impacto imediato de Luis Díaz e a ascensão do prodígio Lennart Karl têm rendido manchetes por todo o continente, mas isso acaba fazendo com que o excelente momento de Michael Olise passe um pouco despercebido. Diante do Leipzig, porém, o ponta francês voltou a mostrar por que deve ser considerado um dos melhores jogadores ofensivos da Europa.

    O Bayern foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 e, embora Serge Gnabry tenha empatado logo no início do segundo tempo, a equipe ainda precisava de um impulso extra quando Olise entrou em campo aos 11 minutos do segundo tempo. O ex-jogador do Crystal Palace então distribuiu três assistências consecutivas — para Kane, Jonathan Tah e Aleksandar Pavlovic — antes de fechar o placar com um gol.

    Com isso, Olise tornou-se apenas o segundo jogador a sair do banco e dar três assistências em uma mesma partida da Bundesliga desde o início dos registros da Opta, em 2004/05 — o outro foi Franck Ribéry, em 2019. Ele soma agora 33 participações diretas em gols na temporada, entre gols e assistências, em apenas 28 jogos por todas as competições. Em meio à forte concorrência, é difícil não imaginar Olise como titular da seleção francesa na Copa do Mundo, caso mantenha esse nível de desempenho.

  • TSG Hoffenheim v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    VENCEDOR: Hoffenheim

    Com o Bayern abrindo vantagem na liderança, grande parte da emoção da Bundesliga na segunda metade da temporada se concentra agora na disputa por vagas na Champions League. O Borussia Dortmund parece bem consolidado na segunda colocação, após abrir seis pontos de vantagem sobre os perseguidores, mas os próximos meses prometem uma batalha intensa pelas duas — ou talvez três — últimas vagas.

    No momento, o Hoffenheim desponta como principal candidato a ocupar um desses lugares, depois da vitória por 1 a 0 sobre o Bayer Leverkusen no sábado, que o levou à terceira posição. A equipe comandada por Christian Ilzer perdeu apenas uma das últimas 11 partidas da liga, vencendo oito, sequência que lhe permitiu ultrapassar clubes como Leverkusen e Leipzig na tabela.

    A evolução do Hoffenheim em pouco tempo é notável. Na temporada passada, o clube terminou apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, mas já superou a pontuação total de 2024/25 (32 pontos) com apenas metade dos jogos disputados nesta campanha.

    “Os jogadores se esforçaram muito, então só tenho elogios a fazer”, disse Ilzer. “Para nós, é importante dar o próximo passo. Queríamos mostrar, afirmar nossa condição, que somos capazes de vencer uma equipe como essa. Com essa vitória, provamos que merecemos a posição elevada que ocupamos na tabela.”

  • Jonathan David Juventus 2025-26Getty Images

    PERDEDOR: Juventus

    Enquanto o Hoffenheim sonha com a classificação para a Champions, na Itália as esperanças da Juventus de garantir uma vaga na principal competição de clubes da Europa na próxima temporada sofreram um duro golpe com a surpreendente derrota de sábado para o ameaçado Cagliari. Apesar de finalizar 22 vezes, contra apenas duas tentativas dos anfitriões, os Bianconeri passaram em branco e acabaram derrotados por 1 a 0.

    O resultado pôs fim a uma sequência de sete jogos de invencibilidade da equipe de Luciano Spalletti e a deixou três pontos atrás da Roma, atual quarta colocada. Foi também mais uma noite frustrante para o atacante Jonathan David, que marcou apenas três gols na liga desde que chegou a Turim como uma das contratações de graça mais aguardadas da última janela, após deixar o Lille.

    “Eles não conseguiram encontrar o toque final. Deveriam ter explorado mais a velocidade, o que teria permitido criar mais espaço para finalizar e ser mais perigosos”, avaliou Spalletti ao comentar as atuações de David e do substituto Loïs Openda. As dificuldades ofensivas da Juve evidenciaram, mais uma vez, por que o clube tenta a contratação de Jean-Philippe Mateta, destaque do Crystal Palace, ainda nesta janela.

  • Donyell Malen Roma 2025-26Getty Images

    VENCEDOR: Donyell Malen

    Por sua vez, a Roma também iniciou janeiro em busca de reforços ofensivos e não perdeu tempo em ampliar as opções no ataque de Gian Piero Gasperini. O clube investiu €25 milhões no jovem do Olympique Marseille, Robinio Vaz, antes de desembolsar mais €23 milhões para levar Donyell Malen ao Estádio Olímpico, vindo do Aston Villa.

    Assim, enquanto o Villa, já sem sua principal opção ofensiva no banco, não conseguiu furar a defesa do Everton no domingo, Malen fazia sua estreia pela Roma marcando o primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o Torino.

    “Ele marca gols”, disse Gasperini sobre sua nova contratação. “Tem as características que eu procurava: consegue se libertar com corridas diagonais e também atacar os espaços. Tem velocidade e força, o que é fundamental para a forma como queremos jogar. Queremos construir uma equipe que tire o máximo proveito de suas qualidades. Ele precisa atuar perto da área.”

    Os Giallorossi marcaram apenas 24 gols nos primeiros 20 jogos da temporada da Serie A, enquanto contavam com a defesa mais sólida da liga para sustentar a ambição de terminar entre os quatro primeiros. No entanto, com Malen e Vaz agora à disposição, cresce a esperança de que Gasperini possa conduzir o clube de volta à Champions League pela primeira vez desde 2018/19 — e com menos sofrimento do que se imaginava.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LILLEAFP

    VENCEDOR: Ousmane Dembélé

    Na França, o Paris Saint-Germain segue na perseguição ao líder Lens no topo da Ligue 1, mas, após uma semana para esquecer — marcada pela eliminação diante do rival Paris FC na Copa da França — a vitória por 3 a 0 sobre o Lille, na sexta-feira, foi mais do que bem-vinda para a equipe de Luis Enrique.

    O grande destaque da noite foi o atual vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé. As lesões impediram que o atacante apresentasse, ao longo desta temporada, o mesmo nível exibido na campanha passada, quando conquistou o prêmio, mas houve sinais claros no Parc des Princes de que ele pode estar prestes a iniciar mais uma sequência empolgante de gols.

    Dembélé balançou as redes duas vezes, incluindo uma finalização espetacular por cobertura, que Luis Enrique descreveu como um “gol de PlayStation”, pela semelhança com lances vistos em videogames. Com isso, chegou a oito gols em 18 partidas na temporada. Quatro deles foram marcados desde o início do ano e, diante desses números, seria imprudente descartar Dembélé de uma nova disputa pela Bola de Ouro já neste momento.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-SPARTAAFP

    PERDEDOR: Robin van Persie

    O domingo tinha tudo para ser um dia de celebração para o técnico do Feyenoord, Robin van Persie, e sua família. Seu filho, Shaqueel, saiu do banco para apenas a quarta participação pelo time principal e marcou dois gols ousados nos três minutos finais, empatando o clássico contra o rival da cidade, o Sparta Rotterdam, em 3 a 3.

    No entanto, apesar do brilho do jovem de 19 anos, o Feyenoord não conseguiu segurar o resultado nos acréscimos e acabou sofrendo um gol de Joshua Kitolano, que decretou a derrota da equipe de Van Persie. O revés ampliou a sequência sem vitórias do clube em todas as competições para seis jogos. Embora ainda ocupe a segunda colocação na Eredivisie, o Feyenoord agora está 16 pontos atrás do líder PSV, com a disputa pelo título holandês praticamente decidida antes mesmo do fim de janeiro.

    Para agravar o cenário, Van Persie também foi criticado publicamente pelo meio-campista Quinten Timber após optar por deixá-lo no banco no clássico. Em entrevista à ESPN, Timber desabafou: “Há um limite. Todos no clube sabem que eu dou tudo, sempre, pelo clube. E fiz isso de novo hoje. Mesmo se tiver que atuar como lateral-direito, eu faço pelo clube. Fica parecendo uma encenação dizerem que eu não faço nada. Isso precisa ficar claro.”

    Com contrato próximo do fim, previsto para terminar no meio do ano, Timber agora parece cada vez mais perto de deixar De Kuip rumo ao Olympique de Marseille. Assim, Van Persie se vê obrigado a juntar os cacos enquanto luta para preservar seu cargo, ao mesmo tempo em que precisa garantir que seu próprio filho seja devidamente recompensado pela atuação impressionante.

