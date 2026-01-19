Man United demolidor em clássico, e Barcelona dá chances ao Real Madrid: os vencedores e perdedores do fim de semana na Europa

Onde melhor para começar do que Manchester, cenário do 198º clássico entre United e City em Old Trafford? A estreia de Michael Carrick como técnico interino parecia assustadora no papel, mas os Red Devils produziram sua melhor atuação em quase dois anos para atropelar a equipe de Pep Guardiola no sábado.

Os gols de Bryan Mbeumo e Patrick Dorgu no segundo tempo foram até modestos diante do amplo domínio do United. A equipe ainda teve três gols anulados por impedimentos milimétricos, acertou a trave duas vezes e obrigou Gianluigi Donnarumma a realizar ao menos três defesas de altíssimo nível. A defesa improvisada do City não encontrou respostas e deixou claro por que Guardiola está tão ansioso pela chegada Marc Guéhi, recém-anunciado.

Havia questionamentos em torno da escolha de Carrick para substituir Ruben Amorim, especialmente pelo fato de o United recorrer mais uma vez a um nome ligado à velha guarda do clube em busca de soluções no banco. No entanto, se essa atuação for um prenúncio do que está por vir na segunda metade da temporada, o ex-volante da seleção inglesa ao menos merece ser considerado para assumir o cargo em definitivo. Embora não tenha conseguido levar o Middlesbrough à promoção na segunda divisão inglesa durante sua passagem pelo nordeste da Inglaterra, Carrick manteve sua equipe constantemente na briga, experiência que pode ser valiosa ao longo dos próximos quatro meses.

“Tivemos que defender com nossas vidas e, quando tivemos a bola, precisávamos jogar com confiança — e acho que conseguimos fazer isso”, disse Lisandro Martínez após anular Erling Haaland no confronto. “Três gols, com impedimentos mínimos — acho que merecíamos essa vitória. O que o Carrick fez com a equipe foi inacreditável, especialmente em tão pouco tempo, por isso fiquei muito impressionado.”