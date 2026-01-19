Man United demolidor em clássico, e Barcelona dá chances ao Real Madrid: os vencedores e perdedores do fim de semana na Europa

Thomas Frank ainda mantém seu cargo como treinador do Tottenham — mas até quando? A derrota nos acréscimos para o West Ham, no sábado, levou a temporada dos Spurs a um novo ponto baixo, e os torcedores presentes no norte de Londres não hesitaram em deixar claro o que pensam do trabalho do dinamarquês, entoando pedidos por sua saída até o apito final.
Não ter ganhado dos Hammers, ameaçados de rebaixamento, significa que o Tottenham venceu apenas uma das últimas oito partidas em todas as competições e começa a olhar mais para baixo na tabela, em direção à zona de rebaixamento, do que para cima, sonhando com uma vaga em competições europeias. Ainda assim, Frank deve seguir no comando para a visita de terça-feira ao Borussia Dortmund, embora o clube, segundo relatos, já esteja avaliando alternativas caso o que agora parece uma demissão inevitável venha a se concretizar.
“Também parece uma tempestade perfeita no momento, de várias maneiras”, disse Frank após a derrota por 2 a 1, a oitava em 14 jogos. “Sofremos um gol no último minuto. Acho que quando todos sentem que deram tudo — inclusive os torcedores, que apoiaram a equipe — e você não recebe nada em troca, levando um golpe nos acréscimos, isso é incrivelmente difícil de suportar."
“É incrivelmente difícil para os torcedores, para os jogadores, para mim, para todos os envolvidos. E o futebol é emoção, então eu entendo por que isso é tão duro. Posso prometer a todos que também é extremamente difícil para mim. Acho que todos no futebol sabem que isso faz parte do jogo. Mas há apenas um caminho: seguir em frente. Você não pode sentir pena de si mesmo.”