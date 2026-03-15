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Maldini volta ao Milan: por que não deu certo com a camisa rossonera
PERCURSO ESPECIAL
Filippo Galli, histórico companheiro de equipe do pai Paolo, falava assim, na qualidade de ex-técnico das categorias de base do Milan, sobre seu pupilo Daniel Maldini: “Daniel pode atuar em várias posições, desde o meio-campista ofensivo, passando pelo segundo atacante, até a função de meio-campista ofensivo. Ele consegue marcar gols de várias maneiras e interpretar diferentes situações de jogo. Teve uma trajetória linear, como todos os talentos. Do ponto de vista comportamental, o rapaz sempre foi irrepreensível; quanto à constância no empenho, ele às vezes dava uma pausa, mas isso faz parte do processo de crescimento. Trata-se de um jogador que vê o futebol como poucos. O que me impressiona nele é a capacidade de encontrar a jogada que te surpreende”.
Ao relembrar sua estreia na Série A em 2 de fevereiro de 2020, no empate entre Milan e Verona por 1 a 1, Daniel Maldini revive outras emoções especiais. Em 24 de setembro de 2020, estreia-se nas competições europeias, substituindo Lorenzo Colombo durante a partida da fase preliminar da UEFA Europa League, vencida por 3 a 2 contra o Bodø/Glimt. No dia 1º de outubro seguinte, joga pela primeira vez como titular entre os profissionais, na partida da Europa League vencida nos pênaltis contra o Rio Ave (11 a 10). Sua sexta participação na equipe principal, ocorrida em 6 de janeiro de 2021 no campeonato durante Milan x Juventus, coincidiu com a milésima partida disputada pelos membros da família Maldini na Série A com a camisa rossonera (347 de Cesare, 647 de Paolo e 6 de Daniel).
Em 25 de setembro de 2021, com Pioli no banco e seu pai Paolo na arquibancada como dirigente, ele marcou seu primeiro gol como profissional, de cabeça, contra o Spezia no Estádio Picco.
MONZA E ADEUS
A intuição de Galliani, que conhecia o talento de Daniel desde que ele era pouco mais que uma criança, de levar Maldini Jr. para o Monza em janeiro de 2024 marcou uma virada na carreira do jogador nascido em 2001. A saída do Milan concretizou-se no verão seguinte, após um bom desempenho com a camisa do time da Brianza, com o qual ele assinou um contrato de dois anos, com opção de renovação por mais uma temporada caso determinadas condições fossem cumpridas. Na temporada 2024-2025 com o Monza, em plena zona de rebaixamento, ele jogou apenas seis meses, marcando três gols, mas exibiu jogadas importantes, de verdadeiro talento, que lhe renderam uma convocação importante e um salto de qualidade. Em 1º de fevereiro de 2025, ele foi comprado a título definitivo pela Atalanta por 14 milhões de euros, dos quais 50% foram para os cofres do Milan, e um ano depois veio a nova transferência para a capital, para a Lazio.
O QUE NÃO FUNCIONOU NO MILAN
Há sempre um toque de romantismo quando se fala de Maldini e do Milan, de uma história que nunca será apagada e que transpira respeito, vitórias, emoção e união. Daniel conseguiu dar continuidade a essa tradição com seu talento e sua atitude exemplar, extremamente digna e modesta — característica também da família. Ele marcou gols na Série A e jogou na Europa, deixando o pai feliz nas arquibancadas. É difícil dizer com certeza o que não deu certo; a crítica e os torcedores se dividem entre aqueles que acham que ele não tinha o nível para ser protagonista no Milan e aqueles que, ao contrário, acreditam que ele apenas pagou o preço pela expulsão do clube de seu pai, Paolo, por parte de Gerry Cardinale.