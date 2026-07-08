O silêncio de Paolo Maldini alimenta as expectativas, mas na FIGC há um clima de otimismo. Após os primeiros contatos com o presidente Giovanni Malagò, o ex-capitão e dirigente do Milan tem demonstrado, gradualmente, apreço pelo projeto que o veria como presidente do Club Italia e diretor técnico da seleção italiana, com um papel central na gestão da Seleção e de todo o setor técnico.
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Maldini na Seleção, a expectativa cresce: o acordo está próximo, mas ainda há um último obstáculo
Maldini considera o desafio de relançar a Itália e levá-la de volta à Copa do Mundo particularmente estimulante, também graças à possibilidade de acompanhar de perto o crescimento dos jovens talentos. Conforme relata o jornal *La Gazzetta dello Sport*, no entanto, ainda restam a serem definidos alguns aspectos relacionados a um compromisso assumido antes da proposta da federação. Uma vez esclarecidos os detalhes organizacionais, as responsabilidades e também os aspectos financeiros, o único obstáculo é encerrar essa situação anterior com a habitual correção que o caracteriza.
Malagò diz-se “muito sereno” e interpreta a espera como um sinal de seriedade, não de hesitação. O presidente da federação espera obter uma resposta até sexta-feira, com um possível adiamento para o fim de semana. A nomeação do diretor técnico é, de fato, o passo decisivo antes de iniciar a escolha do novo técnico, com Antonio Conte ainda na frente de Roberto Mancini.
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