Maldini na Seleção, a expectativa cresce: o acordo está próximo, mas ainda há um último obstáculo

Maldini considera o desafio de relançar a Itália e levá-la de volta à Copa do Mundo particularmente estimulante, também graças à possibilidade de acompanhar de perto o crescimento dos jovens talentos. Conforme relata o jornal *La Gazzetta dello Sport*, no entanto, ainda restam a serem definidos alguns aspectos relacionados a um compromisso assumido antes da proposta da federação. Uma vez esclarecidos os detalhes organizacionais, as responsabilidades e também os aspectos financeiros, o único obstáculo é encerrar essa situação anterior com a habitual correção que o caracteriza.





Malagò diz-se “muito sereno” e interpreta a espera como um sinal de seriedade, não de hesitação. O presidente da federação espera obter uma resposta até sexta-feira, com um possível adiamento para o fim de semana. A nomeação do diretor técnico é, de fato, o passo decisivo antes de iniciar a escolha do novo técnico, com Antonio Conte ainda na frente de Roberto Mancini.