Maldição dos troféus vai seguir para Cristiano Ronaldo no Al-Nassr? Derrota para o Al-Hilal deixa clube de CR7 e Jorge Jesus em situação difícil na Arábia Saudita

Dias depois de sofrer uma derrota em casa para o Al-Quadisiya, o Nassr enfrentou o líder do campeonato, Al-Hilal, em um confronto fundamental pela liderança. Os visitantes estavam melhor no jogo, com o time de Ronaldo criando seis finalizações a gol contra apenas uma dos donos da casa. Depois de criar algumas boas chances com Kingsley Coman e Ronaldo, o jogador de 40 anos marcou seu 16º gol em todas as competições com uma finalização precisa no ângulo, após um belo passe do seu companheiro francês, aos 42 minutos.

Mas todo o bom trabalho realizado no primeiro tempo foi desfeito em questão de minutos no início do segundo tempo. Primeiro, Mohamed Simakan derrubou Malcom dentro da área, e Salem Al-Dawsari converteu o pênalti aos 57 minutos. Segundos depois, Rúben Neves, do Al-Hilal, estava com as mãos no rosto, contorcendo-se no chão, após uma dividida com o goleiro Nawaf Al-Aqidi.

Após receber inicialmente um cartão amarelo, a advertência de Al-Aqidi foi convertida em vermelho por conduta violenta após revisão do VAR, e durante a última meia hora, o Al Nassr ficou com um jogador a menos. O desespero da equipe foi completo quando Mohamed Kanno marcou o gol da virada aos 81 minutos. Para piorar ainda mais a situação, Neves converteu um pênalti aos 92 minutos, após Ali Al-Hassan derrubar Al-Dawsari na área. O Al-Nassr agora acumula três derrotas seguidas, tendo sua última vitória em 27 de dezembro.