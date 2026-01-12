Getty Images Sport
Maldição dos troféus vai seguir para Cristiano Ronaldo no Al-Nassr? Derrota para o Al-Hilal deixa clube de CR7 e Jorge Jesus em situação difícil na Arábia Saudita
Os problemas do Al-Nassr continuam
Dias depois de sofrer uma derrota em casa para o Al-Quadisiya, o Nassr enfrentou o líder do campeonato, Al-Hilal, em um confronto fundamental pela liderança. Os visitantes estavam melhor no jogo, com o time de Ronaldo criando seis finalizações a gol contra apenas uma dos donos da casa. Depois de criar algumas boas chances com Kingsley Coman e Ronaldo, o jogador de 40 anos marcou seu 16º gol em todas as competições com uma finalização precisa no ângulo, após um belo passe do seu companheiro francês, aos 42 minutos.
Mas todo o bom trabalho realizado no primeiro tempo foi desfeito em questão de minutos no início do segundo tempo. Primeiro, Mohamed Simakan derrubou Malcom dentro da área, e Salem Al-Dawsari converteu o pênalti aos 57 minutos. Segundos depois, Rúben Neves, do Al-Hilal, estava com as mãos no rosto, contorcendo-se no chão, após uma dividida com o goleiro Nawaf Al-Aqidi.
Após receber inicialmente um cartão amarelo, a advertência de Al-Aqidi foi convertida em vermelho por conduta violenta após revisão do VAR, e durante a última meia hora, o Al Nassr ficou com um jogador a menos. O desespero da equipe foi completo quando Mohamed Kanno marcou o gol da virada aos 81 minutos. Para piorar ainda mais a situação, Neves converteu um pênalti aos 92 minutos, após Ali Al-Hassan derrubar Al-Dawsari na área. O Al-Nassr agora acumula três derrotas seguidas, tendo sua última vitória em 27 de dezembro.
O homem do jogo
Embora Al-Dawsari e Kanno marcaram os gols que garantiram a virada para o Hilal, Rúben Neves teve um papel fundamental nessa vitória. Ele deu a assistência para o segundo gol de sua equipe e, essencialmente, provocou a expulsão de Alaqidi, selando o apagão do Al-Nassr. Para completar, ele mesmo converteu o pênalti do terceiro gol nos acréscimos.
O pior em campo
Embora Simakan e Al-Hassan tenham cometido pênaltis para o Al-Nassr, o goleiro Nawaf Al-Aqidi foi expulso em um momento crucial do jogo. Suas ações imprudentes, somadas às suas atuações questionáveis, podem significar que o título do campeonato já está fora do alcance do time de Ronaldo.
Nota da partida (1 - 5): ⭐⭐⭐⭐
