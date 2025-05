A maldição de taças quebrada, Harry Kane! Como Vincent Kompany desafiou os céticos e devolveu o título alemão ao Bayern de Munique

O técnico belga não era uma escolha popular para substituir Thomas Tuchel, mas fez um ótimo trabalho em seu primeiro ano na Allianz Arena

Muitos treinadores tentaram. Todos falharam. Até Vincent Kompany. No domingo (04), o belga conseguiu algo que ficou além de nomes como Mauricio Pochettino, José Mourinho, Antonio Conte e Gareth Southgate: ganhou um troféu com Harry Kane em seu time, com o Bayern de Munique retomando seu título alemão graças ao empate do Bayer Leverkusen em Freiburg, que deixou os bávaros oito pontos à frente faltando apenas dois jogos para jogar.

Claro, Kane nunca esteve amaldiçoado. É que, convenhamos, ser campeão por Tottenham ou seleção inglesa não é das tarefas mais tranquilas apesar da tradição de ambas as camisas. Quando chegou ao Bayern, na temporada passada, o meme que zombava da galeria de taças (vazia, claro) do artilheiro ganhou força quando o Bayer Leverkusen conquistou o primeiro título alemão de toda sua história. De fato, havia sérias dúvidas sobre se os bávaros recuperariam seu título alemão do Leverkusen nesta temporada, dado que a busca por um sucessor digno para Thomas Tuchel não saiu como planejado, enquanto o time de Xabi Alonso estava vindo de uma dobradinha invicta.

Kompany não era, de modo algum, a primeira escolha do clube para colocar o Bayern de volta em sua posição de destaque. Sua nomeação intrigou muitas pessoas; Sean Dyche ainda não consegue entender isso! Mas Kompany silenciou os críticos com um t[itulo impressionante. Então, como ele fez isso? Como Kompany foi de rebaixamento com o Burnley para a glória da Bundesliga com o Bayern em menos de um ano? GOAL analisa tudo abaixo...