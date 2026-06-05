Mala de Neymar chama atenção de Bruna Biancardi, e craque dispara: "Eu não vou sair. Estou focado na Copa!"

A preparação de Neymar para a Copa do Mundo ganhou um capítulo curioso fora dos gramados. Em vídeo publicado por Cris Guedes, amigo do atacante, o jogador revelou o conteúdo de sua bagagem para a viagem aos Estados Unidos e acabou protagonizando uma divertida conversa com Bruna Biancardi.

A influenciadora estranhou a pouca quantidade de pertences levados pelo craque para a competição. Durante o bate-papo, Neymar explicou que a maior parte do que precisa utilizar durante o torneio é fornecida pela própria seleção brasileira e reforçou que seu foco está totalmente voltado para a disputa do Mundial.