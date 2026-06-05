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Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Mala de Neymar chama atenção de Bruna Biancardi, e craque dispara: "Eu não vou sair. Estou focado na Copa!"

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Camisa 10 da Seleção mostrou os itens que levaria para a Copa do Mundo em um vídeo e respondeu em tom bem-humorado aos questionamentos da esposa sobre a bagagem para o Mundial

A preparação de Neymar para a Copa do Mundo ganhou um capítulo curioso fora dos gramados. Em vídeo publicado por Cris Guedes, amigo do atacante, o jogador revelou o conteúdo de sua bagagem para a viagem aos Estados Unidos e acabou protagonizando uma divertida conversa com Bruna Biancardi.

A influenciadora estranhou a pouca quantidade de pertences levados pelo craque para a competição. Durante o bate-papo, Neymar explicou que a maior parte do que precisa utilizar durante o torneio é fornecida pela própria seleção brasileira e reforçou que seu foco está totalmente voltado para a disputa do Mundial.

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  • "Tá brincando que na sua mala vai só isso"

    Ao mostrar o conteúdo da bagagem, Neymar explicou que levaria apenas itens essenciais para a Copa do Mundo. "Estou levando chuteira, passaporte e meus relógios. E acabou. Não tem mais o que levar", afirmou o camisa 10. A resposta surpreendeu Bruna Biancardi, que reagiu na sequência: "Tá brincando que na sua mala vai só isso?".

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    Sem entender o espanto da esposa, Neymar questionou: "Ué, vou levar mais o quê?". Bruna então sugeriu alguns itens, como pijama, chinelo e camisas, mas o jogador manteve a convicção de que já tinha tudo o que precisava para a viagem.

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  • "Eu não vou sair. Eu estou focado na Copa!"

    Na tentativa de justificar a mala enxuta, Neymar explicou que utilizará materiais fornecidos pela própria seleção brasileira durante a competição. "Chinelo, tênis, boné, roupa... tudo da seleção. Não tem o que levar", respondeu.

    Em seguida, o atacante brincou com a própria experiência em Mundiais. "Vocês querem saber mais do que eu. Quarta Copa do Mundo, respeita o pai", disparou o craque, arrancando risadas durante a gravação.

    A conversa seguiu até que Bruna levantou a hipótese de uma folga durante o torneio. "Você vai ter uma folga. Vai sair como?", perguntou a influenciadora.

    A resposta de Neymar foi direta e acabou viralizando nas redes sociais. "Eu não vou sair. Eu estou focado na Copa!", afirmou o camisa 10.

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