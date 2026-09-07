'Mais uma opção' - Wolverhampton conclui a contratação do ex-ponta de Chelsea e Aston Villa Bertrand Traore

O Wolverhampton se mexeu para reforçar significativamente suas opções ofensivas com a contratação do internacional de Burkina Faso Traore. O ponta de 31 anos assinou contrato de um ano em Molineux, marcando seu retorno ao futebol inglês após uma passagem pelo Sunderland, que veio depois de uma segunda passagem pelo gigante holandês Ajax. Traore traz uma vasta experiência em alto nível para a Championship, tendo anteriormente defendido alguns dos clubes mais proeminentes da Europa ao longo de sua carreira profissional de uma década.

A transferência representa um acréscimo estratégico para o Wolves, que busca acrescentar profundidade e qualidade comprovada ao seu setor ofensivo. Traore conhece bem a região de West Midlands, tendo passado quatro temporadas no Aston Villa, onde fez mais de 62 partidas e marcou 10 gols.