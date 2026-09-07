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'Mais uma opção' - Wolverhampton conclui a contratação do ex-ponta de Chelsea e Aston Villa Bertrand Traore
Traore retorna a Midlands
O Wolverhampton se mexeu para reforçar significativamente suas opções ofensivas com a contratação do internacional de Burkina Faso Traore. O ponta de 31 anos assinou contrato de um ano em Molineux, marcando seu retorno ao futebol inglês após uma passagem pelo Sunderland, que veio depois de uma segunda passagem pelo gigante holandês Ajax. Traore traz uma vasta experiência em alto nível para a Championship, tendo anteriormente defendido alguns dos clubes mais proeminentes da Europa ao longo de sua carreira profissional de uma década.
A transferência representa um acréscimo estratégico para o Wolves, que busca acrescentar profundidade e qualidade comprovada ao seu setor ofensivo. Traore conhece bem a região de West Midlands, tendo passado quatro temporadas no Aston Villa, onde fez mais de 62 partidas e marcou 10 gols.
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Peixoto exalta nova ameaça ofensiva
O técnico Cesar Peixoto expressou sua satisfação por garantir a contratação do experiente jogador de lado, destacando que Traore preenche uma lacuna específica em seu plano tático. Em entrevista ao site oficial do clube, Peixoto destacou as características específicas que fizeram do ex-jogador da base do Chelsea um alvo prioritário.
Peixoto deu uma explicação detalhada sobre o que o novo reforço traz, afirmando: "É uma posição que queríamos e ele é um bom jogador para melhorar a equipe, mais uma opção. Ele tem as características certas que eu quero para essa posição: bom no um contra um, forte, canhoto para marcar ou dar assistências e rápido para atacar o espaço. Ele precisa de tempo para entrar em forma porque vinha trabalhando sozinho, e precisa de tempo para conhecer nossa ideia de jogo, mas é mais uma opção para nos ajudar a lutar para chegar à Premier League."
Uma carreira itinerante e vitoriosa
O caminho de Traore até o Molineux foi marcado por transferências de destaque e reconhecimento internacional. Depois de se juntar ao Chelsea aos 18 anos, ele ganhou experiência na Eredivisie com Vitesse Arnhem e Ajax, ajudando este último a chegar à final da Liga Europa. Em seguida, veio uma passagem bem-sucedida de três anos na Ligue 1 com o Lyon, o que levou o Aston Villa a desembolsar £ 17 milhões por sua contratação em 2020.
No cenário internacional, Traore segue como uma figura fundamental para Burkina Faso, tendo somado 91 partidas pela seleção e recentemente capitaneado seu país na Copa Africana de Nações. A expectativa é que essa liderança e essa bagagem internacional sejam vitais no vestiário do Wolves.
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Montando elenco para a maratona da Championship
A chegada de Traore é um indicativo claro de que o Wolves não está tratando os desafios da Championship com leveza. Rebaixado na última temporada após uma permanência de oito anos na Premier League, depois do título da Championship em 2017-18, o Wolves ocupa atualmente a nona colocação na tabela com oito pontos, tendo somado duas vitórias, dois empates e uma derrota nas cinco primeiras partidas.
Ao refletir sobre as exigências da liga, Peixoto acrescentou: "Como vimos no domingo [no empate por 2 a 2 do Wolves fora de casa contra o Birmingham], a Championship é muito difícil, então precisamos de dois jogadores para cada posição para administrar os jogos."
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