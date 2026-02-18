Goal.com

Mais um revés para Ousmane Dembélé devido a uma lesão! O vencedor da Bola de Ouro do PSG foi forçado a sair em campo na partida da repescagem da Liga dos Campeões contra o Mônaco

O astro do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, sofreu mais uma lesão na terça-feira, na Liga dos Campeões. O vencedor da Bola de Ouro jogou apenas 27 minutos da partida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre PSG e Mônaco, antes de ter que ser substituído. Desire Doue substituiu Dembele e marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 do time de Luis Enrique no Stade Louis II.

  • PSG consegue impressionante reviravolta

    A defesa do título da Liga dos Campeões pelo PSG parecia estar em apuros no início do jogo, com dois gols de Folarin Bolagun colocando o Mônaco na frente. Os visitantes perderam Dembele por lesão e viram Vitinha perder um pênalti em uma partida dramática. Luis Enrique colocou Doue no lugar de Dembele e viu seu substituto causar uma impressão imediata, reduzindo a desvantagem com um chute preciso que cruzou o gol e passou por Philipp Köhn. O gol de Achraf Hakimi no segundo tempo empatou a partida, antes de Doue marcar seu segundo gol da noite e completar a virada.

    Luis Enrique dá notícias sobre Dembele

    Dembele era dúvida para a partida em Mônaco devido a uma lesão, e o técnico do PSG, Luis Enrique, deu uma atualização sobre seu craque após a vitória. Ele disse aos repórteres: “Sabemos em que forma cada jogador está. Sem riscos, ele treinou normalmente. Teremos que ver se há alguma lesão. Ele levou uma pancada nos primeiros 15 minutos e depois não conseguiu correr. Fiz emoso que pudemos, mas procuramos lidar com isso da melhor maneira possível. É verdade que no futebol de alto nível há lesões e jogadores mais acostumados a isso [do que outros], mas sabemos como lidar com tudo isso da melhor maneira.”

    O técnico do PSG também elogiou Doue, acrescentando: “O que sabemos é que somos um time muito jovem. No ano passado, éramos um time que ninguém esperava que vencesse. O que significa que a pressão [agora] é diferente: todos sabem que podemos vencer qualquer time. E é uma pressão diferente de lidar. Estou muito feliz por Desire porque, na semana passada, todos criticaram Doue e os jogadores. E hoje à noite, ele foi sensacional. Ele mostrou seu caráter e sua personalidade como jogador. Ele é muito jovem, mas tem um nível especial de personalidade. Estou muito feliz por ele. Ele ajudou a equipe nos melhores momentos, e isso é muito importante para nós. Mas continuamos sendo uma equipe muito jovem. Adoramos ter essa expectativa de uma nova vitória [na Liga dos Campeões] e é isso que buscaremos até a última partida.”

  • Mais frustração para Dembele

    A lesão é mais um revés para Dembele, em uma campanha frustrante para o jogador da seleção francesa. Dembele disputou apenas sete partidas como titular na Ligue 1, devido a problemas físicos, e também tem criticado sua equipe.

    Após a recente derrota para o Rennes, ele disse: “Acima de tudo, temos que jogar pelo PSG para vencer as partidas. Se jogarmos como indivíduos em campo, não vai funcionar; não vamos conquistar os títulos que queremos. Na temporada passada, colocamos o clube acima de tudo, antes de pensar em nós mesmos. Temos que redescobrir isso, especialmente nessas partidas. Sabemos que estamos na segunda metade da temporada. E o Paris St Germain tem que vir em primeiro lugar, não os jogadores individualmente.”

    Os comentários de Dembele provocaram uma resposta rápida de Luis Enrique. Ele disse: “As declarações dos jogadores após a partida não têm valor. Absolutamente nenhum valor. [Assim como] as declarações dos treinadores, mas as declarações dos jogadores não têm valor. Não vou responder a nenhuma pergunta de um jogador, nenhuma resposta de um jogador. Nunca permitirei que nenhum jogador esteja acima do clube. Então, está claro. Eu sou o responsável pela equipe. Não permitirei que nenhum jogador pense que é mais importante do que o clube. Nem eu, nem o diretor esportivo, nem o presidente. Portanto, essas declarações não têm valor algum. Elas são resultado da raiva após uma partida, e acho que isso está claro. Não temos nada a perder.”

    PSG em boa forma para se classificar

    O PSG agora deve aguardar para determinar a gravidade da última lesão de Dembele e quanto tempo ele ficará fora dos gramados. Parece provável que ele não participe da partida de volta no Parc des Princes na próxima quarta-feira, com Doue esperando para ser titular após uma impressionante atuação como reserva.

