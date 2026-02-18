Mais um revés para Ousmane Dembélé devido a uma lesão! O vencedor da Bola de Ouro do PSG foi forçado a sair em campo na partida da repescagem da Liga dos Campeões contra o Mônaco

Dembele era dúvida para a partida em Mônaco devido a uma lesão, e o técnico do PSG, Luis Enrique, deu uma atualização sobre seu craque após a vitória. Ele disse aos repórteres: “Sabemos em que forma cada jogador está. Sem riscos, ele treinou normalmente. Teremos que ver se há alguma lesão. Ele levou uma pancada nos primeiros 15 minutos e depois não conseguiu correr. Fiz emoso que pudemos, mas procuramos lidar com isso da melhor maneira possível. É verdade que no futebol de alto nível há lesões e jogadores mais acostumados a isso [do que outros], mas sabemos como lidar com tudo isso da melhor maneira.”

O técnico do PSG também elogiou Doue, acrescentando: “O que sabemos é que somos um time muito jovem. No ano passado, éramos um time que ninguém esperava que vencesse. O que significa que a pressão [agora] é diferente: todos sabem que podemos vencer qualquer time. E é uma pressão diferente de lidar. Estou muito feliz por Desire porque, na semana passada, todos criticaram Doue e os jogadores. E hoje à noite, ele foi sensacional. Ele mostrou seu caráter e sua personalidade como jogador. Ele é muito jovem, mas tem um nível especial de personalidade. Estou muito feliz por ele. Ele ajudou a equipe nos melhores momentos, e isso é muito importante para nós. Mas continuamos sendo uma equipe muito jovem. Adoramos ter essa expectativa de uma nova vitória [na Liga dos Campeões] e é isso que buscaremos até a última partida.”