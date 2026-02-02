Getty/GOAL
Mais gols do que Cristiano Ronaldo! Inglês explica por que trocou a Premier League pela Arábia Saudita e faz comparação ousada
Transferência milionária: Quando Toney deixou a Premier League
Toney brilhou na Premier League pelo Brentford, marcando 20 gols na temporada 2022/23. Suas atuações atraíram muita atenção, mas ele acabou não conseguindo se transferir para um clube de grande porte em seu país natal devido ao alto preço.
Em agosto de 2024, o Al Ahli fez uma proposta lucrativa ao atacante de 29 anos, e a transferência foi selada por 40 milhões de libras (R$ 287,3 milhões). Toney já marcou 56 gols em 72 jogos pelo seu atual clube.

Rival de CR7: Toney em busca da Chuteira de Ouro
Um hat-trick em sua última partida o levou ao topo da tabela de artilheiros do Campeonato Saudita, à frente do astro do Al Nassr, Cristiano Ronaldo, e Toney está aproveitando ao máximo sua passagem por Jeddah - tendo saboreado o título da Champions League da Ásia na temporada passada.
Ele contou ao The Mirror sobre seguir os passos do CR7 e ter ficado surpreso com a qualidade da competição na Arábia Saudita: “Eu não sabia muito sobre a liga, mas aí o Cristiano se mudou para cá em 2023 e alguns outros o seguiram. Quando surgiu a oportunidade de eu me mudar também, me aprofundei no assunto para ver do que se tratava. E, naquele momento, parecia promissor.”
“Então, quando cheguei aqui e tive meu primeiro treino com o time – embora nem todos sejam jogadores famosos, todos sabem jogar futebol. Obviamente, todos terão opiniões sobre o nível, mas acho que não deveriam formar uma opinião sem saber como é na prática.”
“Assim que cheguei aqui, sabia que seria difícil e que eu só precisava baixar a cabeça e trabalhar duro, como sempre fiz. Felizmente, isso está dando resultado. Acredito em mim mesmo e no que posso contribuir para qualquer equipe. Há bons jogadores aqui, e um bom grupo também. Sempre acreditei nas minhas qualidades e na minha capacidade de marcar gols, principalmente com bons jogadores ao meu redor para me ajudar e me dar assistência.”
Toney será reserva de Harry Kane na Copa do Mundo?
Toney espera que suas atuações lhe garantam um lugar nos planos de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026, inspirando-se no capitão da Inglaterra, Harry Kane – jogador para quem ele busca ser reserva no principal evento da FIFA.
O poderoso atacante disse sobre levar seu jogo a outro nível: “No último ano, senti uma verdadeira capacidade de antecipar onde a bola poderia cair. Pessoas que não entendem muito de futebol diriam que é sorte."
“Mesmo quando você vê Erling Haaland e Harry Kane marcando todos os seus gols, as pessoas ainda dizem a mesma coisa. Mas não é sorte. Os atacantes têm o trabalho mais difícil no futebol porque, quando um time não vence, os atacantes são automaticamente os primeiros a serem criticados.”

Melhor que a Premier League?
Questiona-se se a decisão de Toney de ir para a Arábia Saudita acabará por lhe custar um lugar na seleção inglesa, mas ele afirma que não houve qualquer retrocesso em termos de qualidade.
Toney, que já foi companheiro de equipe do ex-atacante do Liverpool Roberto Firmino, do ex-ponta do Manchester City Riyad Mahrez e do ex-goleiro do Chelsea Edouard Mendy, acrescentou: "Já disse antes e repito: há jogadores nesta liga que ainda poderiam jogar na Premier League. O nível é alto. Eu joguei na Premier League. Eu sei disso."
“Se o Al-Ahli estivesse na Premier League, terminaríamos numa posição bem alta. Essa é a minha opinião pessoal. Podem criticar à vontade, sem problema. Mas eu conheço meus companheiros de equipe e sei das qualidades deles. É preciso estar no seu melhor a cada semana, porque se não estiver, você acaba sendo ultrapassado. É preciso estar com a mentalidade certa.”
