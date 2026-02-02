Mais gols do que Cristiano Ronaldo! Inglês explica por que trocou a Premier League pela Arábia Saudita e faz comparação ousada

Um hat-trick em sua última partida o levou ao topo da tabela de artilheiros do Campeonato Saudita, à frente do astro do Al Nassr, Cristiano Ronaldo, e Toney está aproveitando ao máximo sua passagem por Jeddah - tendo saboreado o título da Champions League da Ásia na temporada passada.

Ele contou ao The Mirror sobre seguir os passos do CR7 e ter ficado surpreso com a qualidade da competição na Arábia Saudita: “Eu não sabia muito sobre a liga, mas aí o Cristiano se mudou para cá em 2023 e alguns outros o seguiram. Quando surgiu a oportunidade de eu me mudar também, me aprofundei no assunto para ver do que se tratava. E, naquele momento, parecia promissor.”

“Então, quando cheguei aqui e tive meu primeiro treino com o time – embora nem todos sejam jogadores famosos, todos sabem jogar futebol. Obviamente, todos terão opiniões sobre o nível, mas acho que não deveriam formar uma opinião sem saber como é na prática.”

“Assim que cheguei aqui, sabia que seria difícil e que eu só precisava baixar a cabeça e trabalhar duro, como sempre fiz. Felizmente, isso está dando resultado. Acredito em mim mesmo e no que posso contribuir para qualquer equipe. Há bons jogadores aqui, e um bom grupo também. Sempre acreditei nas minhas qualidades e na minha capacidade de marcar gols, principalmente com bons jogadores ao meu redor para me ajudar e me dar assistência.”