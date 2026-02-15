Mais drama no Marselha de Mason Greenwood, com torcedores furiosos tentando invadir as suítes presidenciais do estádio em meio à crise do clube

O empate contra o Estrasburgo deixou o Marselha em quarto lugar na tabela da Ligue 1, a 12 pontos do líder Lens. A equipe está trabalhando sob a orientação do técnico interino Jacques Abardonado, após a demissão de Roberto De Zerbi como treinador em 11 de fevereiro.

O ex-técnico do Brighton foi demitido após a goleada por 5 a 0 sofrida para o arquirrival Paris Saint-Germain no Le Classique. Reportagens na França afirmaram que “a relação de De Zerbi com seus jogadores havia se tornado tensa e o italiano sabia que estava de saída”.

Alega-se que a posição do italiano se tornou “insustentável”. Conversas foram realizadas tarde da noite sobre seu futuro, e a decisão final foi de se separarem.

A RMC Sport, citando um “amigo” de De Zerbi, afirmou que ele sabia que seu tempo havia acabado “na noite da partida em Paris” — já que ele admitiu depois não ter “respostas” e que “não entendia seu time”.

De Zerbi é uma pessoa exigente e diz-se que ficou “devastado” com a atitude dos seus jogadores após a desmoralizante eliminação da Liga dos Campeões, que se seguiu a uma derrota por 3-0 frente ao Club Brugge na última jornada.

Ele expressava sua frustração regularmente, e os torcedores compartilhavam essas preocupações. De Zerbi tinha contrato até 2027, mas o Marselha disse em um comunicado oficial que anunciou sua saída: “Após discussões entre todas as partes interessadas na gestão do clube - o proprietário, o presidente, o diretor de futebol e o técnico - foi decidido fazer uma mudança na liderança da equipe principal. Esta foi uma decisão coletiva difícil, tomada após cuidadosa consideração no melhor interesse do clube, a fim de responder aos desafios esportivos do final da temporada.

O Olympique de Marselha gostaria de agradecer a Roberto De Zerbi por sua dedicação, comprometimento, profissionalismo e seriedade, que ficaram particularmente evidentes na segunda colocação da equipe na temporada 2024/25. O clube deseja a ele tudo de bom para o resto de sua carreira.”