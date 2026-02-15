Getty
Traduzido por
Mais drama no Marselha de Mason Greenwood, com torcedores furiosos tentando invadir as suítes presidenciais do estádio em meio à crise do clube
O Marselha sofreu um pênalti aos 97 minutos.
O ex-atacante do Manchester United, Greenwood, parecia ter colocado o Marselha no caminho para uma vitória bem-vinda ao abrir o placar aos 14 minutos. Amine Gouiri marcou o segundo gol no início do segundo tempo, mas o time sofreu uma reviravolta no final da partida.
O Strasbourg encontrou uma maneira de voltar ao jogo aos 73 minutos, antes de empatar com Joaquin Panichelli, quando um pênalti foi marcado aos 97 minutos. Sem surpresa, quando o apito final soou momentos depois, os torcedores nas arquibancadas não ficaram nada impressionados com o que viram.
- Getty
Torcedores do Marselha tentaram invadir a suíte presidencial
O jornal La Provence estava presente para relatar o que aconteceu a seguir. Eles relataram que “as tensões aumentaram ainda mais ao redor do Stade Velodrome” depois de ver o Marselha empatar em casa.
Eles acrescentaram que: “Depois de exigir a saída da diretoria do clube por meio de faixas e gritos, alguns torcedores tentaram entrar nas suítes presidenciais. Como medida de segurança, o acesso à arquibancada Jean-Bouin foi fechado”.
A calma foi “posteriormente restaurada”, mas os dirigentes do Marselha receberam mais um lembrete de como os torcedores estão ficando cansados com o desempenho questionável dentro e fora de campo.
De Zerbi demitido após pesada derrota para o PSG no clássico
O empate contra o Estrasburgo deixou o Marselha em quarto lugar na tabela da Ligue 1, a 12 pontos do líder Lens. A equipe está trabalhando sob a orientação do técnico interino Jacques Abardonado, após a demissão de Roberto De Zerbi como treinador em 11 de fevereiro.
O ex-técnico do Brighton foi demitido após a goleada por 5 a 0 sofrida para o arquirrival Paris Saint-Germain no Le Classique. Reportagens na França afirmaram que “a relação de De Zerbi com seus jogadores havia se tornado tensa e o italiano sabia que estava de saída”.
Alega-se que a posição do italiano se tornou “insustentável”. Conversas foram realizadas tarde da noite sobre seu futuro, e a decisão final foi de se separarem.
A RMC Sport, citando um “amigo” de De Zerbi, afirmou que ele sabia que seu tempo havia acabado “na noite da partida em Paris” — já que ele admitiu depois não ter “respostas” e que “não entendia seu time”.
De Zerbi é uma pessoa exigente e diz-se que ficou “devastado” com a atitude dos seus jogadores após a desmoralizante eliminação da Liga dos Campeões, que se seguiu a uma derrota por 3-0 frente ao Club Brugge na última jornada.
Ele expressava sua frustração regularmente, e os torcedores compartilhavam essas preocupações. De Zerbi tinha contrato até 2027, mas o Marselha disse em um comunicado oficial que anunciou sua saída: “Após discussões entre todas as partes interessadas na gestão do clube - o proprietário, o presidente, o diretor de futebol e o técnico - foi decidido fazer uma mudança na liderança da equipe principal. Esta foi uma decisão coletiva difícil, tomada após cuidadosa consideração no melhor interesse do clube, a fim de responder aos desafios esportivos do final da temporada.
O Olympique de Marselha gostaria de agradecer a Roberto De Zerbi por sua dedicação, comprometimento, profissionalismo e seriedade, que ficaram particularmente evidentes na segunda colocação da equipe na temporada 2024/25. O clube deseja a ele tudo de bom para o resto de sua carreira.”
- Getty
Recorde pessoal: Greenwood tenta inspirar em campo
Os torcedores parecem ser da opinião de que são necessárias mais mudanças, com figuras proeminentes sendo instadas a deixar seus cargos na diretoria. Mais protestos serão realizados nas próximas semanas.
Cabe a Greenwood e companhia acalmar os ânimos em campo, com o jogador da seleção inglesa, que disputou uma partida pela seleção, desfrutando de mais uma temporada produtiva individualmente. Depois de saborear a honra da Chuteira de Ouro na temporada passada, Greenwood registrou o melhor retorno da carreira, com 23 gols nesta temporada. O Marselha voltará a campo na sexta-feira, quando viajará para enfrentar o Brest.
Publicidade