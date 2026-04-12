Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
إيفان توني - ماتياس يايسله - الأهلي السعوديkooora
GOAL

Traduzido por

Mais do que um simples erro... O desastre da arbitragem desata uma tempestade e ameaça o projeto do Al-Ahli saudita

Especiais e Opinião
Al-Fayha x Al-Ahli
Al-Fayha
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Al-Ahli x Al-Duhail SC
Al-Duhail SC
Liga dos Campeões da Ásia
I. Toney
Al Hilal
Al-Nassr
Al-Ittihad
R. Mahrez
E. Mendy
Arábia Saudita
Catar
England
Argélia
Senegal

Será que o refinado perderá todos os seus sonhos?

Em um momento que, à primeira vista, parecia comum, os fios de uma história mais complexa começaram a se tecer, entre decisões arbitrais controversas, declarações inflamadas, relatos contraditórios e gravações de áudio cuja veracidade ainda não foi confirmada, transformando o incidente em um enigma em aberto, no qual os detalhes se entrelaçam e as dúvidas se acumulam.

E estamos falando aqui dos acontecimentos da partida entre Al-Ahli e Al-Fayha, que terminou empatada (1 a 1), válida pela 29ª rodada da Liga Profissional Roshen, onde o “Al-Raqi” perdeu mais dois pontos, acirrando os ânimos em todos os níveis e detalhes.

A questão já não se resume a uma simples contestação de um pênalti ou de um cartão, mas vai além disso, para algo mais profundo, onde a discussão gira em torno de imparcialidade, pressões e mensagens ocultas trocadas nos bastidores, em um cenário que reflete um clima de tensão sem precedentes dentro de um dos maiores clubes do futebol saudita.

As perguntas se multiplicam em meio a essa crescente incerteza dentro do Al-Ahli, sendo que a questão mais importante permanece: o que está acontecendo é apenas uma crise passageira que logo se acalmará com o tempo, ou estamos diante de uma questão maior que pode redefinir os contornos da competição e ameaçar a estabilidade de um projeto que era considerado um dos mais sólidos do futebol saudita?




  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    A perda significativa do Campeonato Roshen

    A crise de arbitragem lança uma sombra sobre a trajetória do Al-Ahli na corrida pelo título da Liga Saudita Roshen, especialmente após o recente tropeço que custou ao time dois pontos preciosos em um momento decisivo da temporada.

    Este empate elevou a pontuação do Al-Ahli para 66 pontos na terceira posição, deixando-o atrás do Al-Hilal, segundo colocado, por apenas dois pontos, enquanto a diferença para o líder Al-Nassr aumenta para 7 pontos, o que torna ainda mais difícil a tarefa de voltar à disputa.

    Leia também... Mendy: O título do Marrocos surgiu do nada... e achávamos que a decisão era uma “piada de 1º de abril”
    Leia também... Vídeo... Ronaldo: A disputa com o Al-Hilal e o Al-Ahli não acabou... e estamos prontos para as fases decisivas

    Com apenas seis rodadas restantes até o fim da competição, os cálculos parecem mais complexos, já que a equipe precisa conquistar uma série de vitórias consecutivas, enquanto espera que os adversários tropecem — um cenário nada fácil de concretizar, diante da proximidade dos níveis e da intensidade da disputa.

    Diante desses fatos, o risco de perder o título é muito real, especialmente se o Al-Ahli não conseguir recuperar o equilíbrio rapidamente e superar o impacto dessa crise, cujas consequências podem ir muito além da simples perda de dois pontos.

    • Publicidade
  • Al Ain v Al-Ahli - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport

    O fantasma das sanções ameaça Tony e Weissle

    Aumenta a polêmica sobre a possibilidade de Ivan Toni e o técnico do Al-Ahli, Matthias Jaissle, serem alvo de sanções disciplinares, devido às declarações que fizeram e que foram consideradas um questionamento à imparcialidade da arbitragem saudita, o que poderia sujeitá-los às disposições regulamentares caso a infração seja comprovada.

    Caso seja tomada uma decisão rápida de suspender o artilheiro decisivo ou o técnico, isso poderá representar um duro golpe para o projeto do Al-Ahli nesta fase decisiva da temporada.

    Isso se deve à grande dependência do time da estabilidade da comissão técnica e da eficácia ofensiva de Tony em campo.

    Além disso, a ausência de qualquer um dos dois neste momento crítico pode tornar ainda mais difícil a missão da equipe na disputa pelo título da Liga Roshen da Arábia Saudita, especialmente com o acirrar da disputa e a aproximação da fase final da temporada.

    Embora o caso ainda esteja em análise, seu possível impacto permanece fortemente presente nos planos do Al-Ahli, que poderá se deparar com um desafio ainda mais difícil caso as sanções sejam aplicadas de forma oficial e rápida.

  • Possível efeito psicológico

    As repercussões do que alguns descrevem como injustiça arbitral podem se estender até o vestiário do Al-Ahli, num momento em que a equipe se prepara para uma fase decisiva da temporada, com o início das disputas da Liga dos Campeões da Ásia.

    Aumentam os temores de que esse clima afete o estado mental dos jogadores, especialmente com a aproximação do confronto contra o Al-Duhail nas oitavas de final, partida que exige o máximo de concentração e tranquilidade, longe de quaisquer influências externas.

    Leia também... Após a crise do Al-Ahli... Injustiça arbitral inesperada atinge o Al-Nassr contra o Al-Akhdoud

    Os observadores acreditam que a entrada da equipe nesta fase em meio a controvérsias e pressões pode afetar a serenidade mental dentro de campo, o que pode se refletir no desempenho em partidas que não admitem erros ou perda de concentração.

    Entre a necessidade de superar a crise rapidamente e o desejo dos adversários de explorar qualquer possível instabilidade, o maior desafio para o Al-Ahli continua sendo manter o equilíbrio mental antes de entrar em uma de suas etapas continentais mais importantes nesta temporada.

  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Um dilema popular e midiático

    O fraco desempenho do Al-Ahli nas competições da Liga dos Campeões da Ásia e da Liga Roshen da Arábia Saudita pode expor o time a uma onda de críticas generalizadas da torcida e da mídia, especialmente se a temporada terminar sem a conquista de nenhum título importante.

    Caso seja eliminado precocemente da competição asiática e as chances de conquistar o campeonato nacional diminuam significativamente, a temporada pode se tornar um verdadeiro ponto de pressão para a diretoria do clube, a comissão técnica e os jogadores, com o aumento da indignação nas arquibancadas do Al-Ahli.

    Embora a conquista da Supercopa da Arábia Saudita no início da temporada represente uma exceção positiva, a torcida pode não considerá-la suficiente diante das grandes ambições depositadas no projeto atual.

    Com esse cenário provável, o Al-Ahli enfrenta um teste difícil em termos de aceitação dos resultados e de lidar com a pressão, em uma temporada que poderá ser julgada inteiramente por seus resultados finais nas duas principais competições.

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ameaça ao projeto do Al-Ahly

    As repercussões da crise que o Al-Ahly atravessa podem se estender para além dos resultados da temporada atual, levantando dúvidas sobre o futuro da comissão técnica liderada por Matthias Jaissle, além de vários jogadores que, em mais de uma ocasião, demonstraram insatisfação com algumas decisões da arbitragem.

    Aumentaram os temores de que esse clima afete a estabilidade do projeto técnico, especialmente diante da sensação recorrente de que a equipe não está recebendo “justiça total” em algumas partidas, o que pode se refletir no estado de espírito dos jogadores nas últimas etapas da competição.

    Leia também... Após o desastre da arbitragem... Al-Ahli do Saudi recebe advertência severa de Walid Al-Faraj

    Além disso, a persistência desse sentimento pode levar à perda de concentração e de parte da motivação moral com a qual a equipe contava em sua luta até o último suspiro pelos campeonatos nacionais e continentais.

    Com o acúmulo de crises técnicas e administrativas e as polêmicas arbitrais, aumenta a preocupação com a instabilidade do projeto sobre o qual se baseavam muitas ambições, especialmente diante dos rumores sobre a possível saída de alguns astros e da comissão técnica liderada por Matthias Jaissle.

    Esse cenário coloca o futuro da equipe sob grandes interrogações, já que o sonho de disputar títulos pode se transformar em uma nova fase de reconstrução se a situação não for controlada rapidamente e a estabilidade dentro do grupo não for restaurada.

Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL
Al-Duhail SC crest
Al-Duhail SC
ADS