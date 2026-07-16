Há momentos no futebol que vão além das partidas e dos títulos, transformando-se em marcos que redefinem a própria história. O que Lionel Messi está vivendo antes da final da Copa do Mundo de 2026 não é apenas uma nova oportunidade de conquistar o título com a Argentina, mas uma possibilidade real de escrever um capítulo que pode ser o mais excepcional de sua carreira lendária.

O argentino está a apenas uma partida de conquistar o título da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva e, ao mesmo tempo, tem em vista um objetivo ainda maior: a nona Bola de Ouro.

Aos 39 anos, Messi ainda age como se o tempo tivesse parado no auge de sua glória; e, embora o mundo esteja acostumado a ver jogadores entrarem em declínio nessa idade, o capitão da Argentina continua liderando a seleção de seu país nas partidas decisivas e fazendo a diferença nos momentos mais importantes do torneio, trazendo de volta à tona a pergunta que parecia fantasiosa há anos: Será que um jogador dessa idade pode voltar a dominar a disputa pela Bola de Ouro?