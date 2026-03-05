“Mais dez bolas” – William Osula ficou até mais tarde no treino do Newcastle para praticar EXATAMENTE o gol que marcou contra o Manchester United

O atacante de 22 anos mostrou uma velocidade assustadora e muita calma para marcar o gol da vitória, um lance que, segundo o técnico, não foi por acaso. Howe revelou que o jovem havia pedido especificamente tempo extra no campo de treinamento apenas 24 horas antes para aperfeiçoar exatamente essa jogada.

O técnico do Newcastle disse após a partida: “Houve um momento em que pensei que ele iria sair da área e a bola sairia de jogo. Acho que ele fez muito bem em mantê-la dentro... Will pediu mais 10 bolas depois do treino de ontem. Ele queria mais 10 finalizações e uma cópia exata do gol que marcou hoje. Ele marcou oito dos 10. Todo o crédito vai para o jogador, porque ele queria isso, queria fazer mais antes de entrar. Acredito muito no lema 'faça o trabalho e você receberá a recompensa'. Estou muito feliz por ele pessoalmente.”