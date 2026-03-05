Getty Images Sport
“Mais dez bolas” – William Osula ficou até mais tarde no treino do Newcastle para praticar EXATAMENTE o gol que marcou contra o Manchester United
Drama no final, com Osula a selar o resultado nos últimos instantes
O confronto da Premier League tomou um rumo caótico pouco antes do intervalo, quando Jacob Ramsey foi expulso por uma segunda infração passível de cartão após uma aparente simulação, mas Anthony Gordon ainda conseguiu colocar os anfitriões na frente com um gol de pênalti. Apesar de Casemiro ter empatado pouco depois, o espetacular gol da vitória de Osula nos acréscimos garantiu três pontos importantes para a equipe de Eddie Howe, que vinha sofrendo com três derrotas consecutivas em casa.
Howe revela a rotina de treino de Osula
O atacante de 22 anos mostrou uma velocidade assustadora e muita calma para marcar o gol da vitória, um lance que, segundo o técnico, não foi por acaso. Howe revelou que o jovem havia pedido especificamente tempo extra no campo de treinamento apenas 24 horas antes para aperfeiçoar exatamente essa jogada.
O técnico do Newcastle disse após a partida: “Houve um momento em que pensei que ele iria sair da área e a bola sairia de jogo. Acho que ele fez muito bem em mantê-la dentro... Will pediu mais 10 bolas depois do treino de ontem. Ele queria mais 10 finalizações e uma cópia exata do gol que marcou hoje. Ele marcou oito dos 10. Todo o crédito vai para o jogador, porque ele queria isso, queria fazer mais antes de entrar. Acredito muito no lema 'faça o trabalho e você receberá a recompensa'. Estou muito feliz por ele pessoalmente.”
Um impulso "enorme" para os Magpies
Para uma equipe que vinha lutando para recuperar o ímpeto nas últimas semanas, a vitória pareceu um ponto de virada na temporada. Howe não hesitou em elogiar a mentalidade de seu time, que se recusou a deixar que a desvantagem de um cartão vermelho abalasse seu ânimo.
Ele continuou: “Uma vitória importante para nós. Acho que precisávamos disso. Sabemos que precisávamos disso. Tem sido uma fase difícil para nós na Premier League. Acho que algumas de nossas atuações não foram tão ruins nos últimos jogos, mas encontramos uma maneira de perder jogos quando talvez não devêssemos ter perdido. Hoje começamos o jogo muito bem e depois recebemos um cartão vermelho. Teria sido fácil para os rapazes adotarem um sentimento de pena de si mesmos, lá vamos nós de novo. Esse é o maior elogio que posso fazer aos rapazes. Eles realmente se levantaram no segundo tempo e todos deram mais, todos acreditaram que poderíamos vencer o jogo. Um final brilhante para o jogo.”
O teste contra o Manchester City segue na FA Cup
O Newcastle agora fará uma breve pausa na Premier League para se concentrar na partida da quinta rodada da FA Cup contra o Manchester City, antes de receber o Barcelona na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Já o Manchester United terá 11 longos dias para lamentar essa derrota dolorosa. Após sua eliminação precoce da FA Cup, o time ficará sem jogos até enfrentar o Aston Villa, no dia 15 de março.
