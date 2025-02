As maiores goleadas da história da Copa do Brasil

Confira as maiores goleadas da história da competição

Principal competição de clubes no formato de mata-mata, a Copa do Brasil é palco de momentos marcantes na história do futebol brasileiro. Entre grandes partidas, surpresas e eliminações precoces, a competição também registra algumas das maiores goleadas das equipes em seus livros de recordes.

Entre essas goleadas, o Santos, com Neymar e Paulo Henrique Ganso, chegou a marcar dez gols em uma única partida, enquanto o Atlético-MG foi ainda mais além, balançando as redes 11 vezes. Com isso, ambos os times escreveram seus nomes na história da Copa do Brasil com as maiores goleadas da competição.

A GOAL está aqui, mais uma vez, para mostrar essas partidas.