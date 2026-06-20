Embora tenha ficado de fora da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo, Harry Maguire conseguiu, mesmo assim, assumir um papel de destaque nos Estados Unidos. O zagueiro do Manchester United, que havia definido como “chocante e devastadora” a decisão do técnico Thomas Tuchel de excluí-lo da lista de convocados para a Copa doMundo, foi visto em Nova York durante um evento promocional relacionado ao álbum Panini da Copa do Mundo, distribuindo figurinhas aos torcedores.
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Maguire, que ficou de fora da Copa do Mundo, distribui figurinhas em Nova York
Durante a viagem aos Estados Unidos, o zagueiro inglês também participou do podcast de Gary Lineker, encontrou torcedores do Manchester United na Times Square e dedicou um tempo à sua grande paixão pelo golfe. Longe dos gramados, mas ainda assim no centro das atenções, Maguire viveu como protagonista um verão que imaginava ser bem diferente.