Maguire, que ficou de fora da Copa do Mundo, distribui figurinhas em Nova York

Embora tenha ficado de fora da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo, Harry Maguire conseguiu, mesmo assim, assumir um papel de destaque nos Estados Unidos. O zagueiro do Manchester United, que havia definido como “chocante e devastadora” a decisão do técnico Thomas Tuchel de excluí-lo da lista de convocados para a Copa doMundo, foi visto em Nova York durante um evento promocional relacionado ao álbum Panini da Copa do Mundo, distribuindo figurinhas aos torcedores.



