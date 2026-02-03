Lyon x Laval: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Endrick nas oitavas de final da Copa da França 2025/26

O confronto entre Lyon e Laval não é frequente no cenário francês. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram apenas 15 vezes e não duelam desde a temporada 1993/94, justamente pela Copa da França. Naquela ocasião, após empate por 1 a 1 no tempo normal, o Laval levou a melhor nos pênaltis e avançou de fase.

Em campo, o momento atual favorece amplamente o time da casa. O Lyon venceu nove dos últimos dez jogos que disputou e mantém um desempenho sólido atuando no Groupama Stadium, onde conta com o apoio da torcida para confirmar o favoritismo e seguir adiante na competição.

Do outro lado, o Laval chega como azarão, mas tenta surpreender. A equipe soma apenas duas vitórias nas últimas cinco partidas e sabe que precisará de uma atuação quase perfeita para eliminar um dos clubes mais tradicionais da elite francesa.

Lyon: Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner; Morton, Tessmann, Nartey; Sulc, Moreira, Endrick. Técnico: Paulo Fonseca

Laval: Samassa; Ouaneh, Tavares, Commaret; Maddy, Thomas, Sanna, Mbayo, Samb; Sellouki, Camara. Técnico: Olivier Frapolli