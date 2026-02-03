Lyon x Laval: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Endrick nas oitavas de final da Copa da França 2025/26

Nesta quarta-feira (04), Lyon e Laval se enfrentam, às 16h30 (horário de Brasília), em confronto válido pelas oitavas de final da Copa da França 2025/26. A partida acontece no Groupama Stadium, em Lyon, e possui transmissão ao vivo do SportyNet na TV e no YouTube (confira a programação completa de futebol aqui).
Uma das grandes sensações do futebol francês na temporada, o Lyon tenta transformar o excelente momento também em protagonismo na Copa da França. A equipe de Endrick entra em campo como favorita diante de um adversário que atravessa fase instável na Ligue 2, a segunda divisão do país.
