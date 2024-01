Luiz Henrique, do Botafogo, vai para o Lyon em junho?

Atacante pode seguir no Alvinegro por pelo menos um ano e meio e não apenas seis meses

Maior compra da história do Botafogo, Luiz Henrique trouxe uma dúvida para o torcedor. Desde a notícia do acerto, uma situação não ficou muito clara: até quando ele ficará no clube? Será apenas por seis meses?

Segundo sabe a GOAL, há uma cláusula no contrato de que em seis meses o atleta pode se transferir para o Lyon, mas existe a possibilidade dele se manter no Botafogo por mais tempo. Tudo vai depender de uma análise sobre o momento do clube na temporada.