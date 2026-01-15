Luis Enrique pode mesmo deixar o PSG? Desempenho ruim do campeão europeu mostra que as coisas não caminham bem em Paris

E enquanto o Chelsea promoveu Liam Rosenior, da equipe B (Strasbourg) para o time principal, seu rival United contratou Michael Carrick apenas interinamente até o final da temporada, o que gerou muita especulação sobre quem poderia eventualmente suceder Amorim como técnico permanente em Old Trafford neste verão.

Considerando que Arne Slot continua sob intensa pressão no Liverpool e que circulam rumores de que Pep Guardiola pode deixar o Manchester City antes do término de seu contrato, que vai até 2027, é fácil entender por que Klopp está gostando bastante dessa dança das cadeiras no comando técnico, "do ponto de vista de um observador".

O mais surpreendente, porém, é que a situação pode estar prestes a ficar ainda mais interessante em meio a alegações infundadas de que Luis Enrique estaria de olho em um dos principais cargos na Inglaterra. Mas será que o espanhol realmente consideraria deixar o Paris Saint-Germain, clube que levou à glória europeia na próxima temporada? Ou ele ainda está focado exclusivamente em construir uma dinastia no Parc des Princes?