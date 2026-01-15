+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Luis Enrique pode mesmo deixar o PSG? Desempenho ruim do campeão europeu mostra que as coisas não caminham bem em Paris

Embora tenha praticamente descartado a possibilidade de assumir o comando do Real Madrid, Jürgen Klopp ressaltou que "o mercado de treinadores está passando por mudanças" neste momento, já que Xabi Alonso não é o único técnico a perder o emprego em um clube de elite europeu desde o início do ano. Em 1º de janeiro, menos de seis meses após conquistar o Mundial de Clubes, Enzo Maresca foi demitido do Chelsea depois de criticar publicamente seus empregadores. Apenas quatro dias depois, o Manchester United também se desfez de Ruben Amorim por declarações inapropriadas

E enquanto o Chelsea promoveu Liam Rosenior, da equipe B (Strasbourg) para o time principal, seu rival United contratou Michael Carrick apenas interinamente até o final da temporada, o que gerou muita especulação sobre quem poderia eventualmente suceder Amorim como técnico permanente em Old Trafford neste verão.

Considerando que Arne Slot continua sob intensa pressão no Liverpool e que circulam rumores de que Pep Guardiola pode deixar o Manchester City antes do término de seu contrato, que vai até 2027, é fácil entender por que Klopp está gostando bastante dessa dança das cadeiras no comando técnico, "do ponto de vista de um observador".

O mais surpreendente, porém, é que a situação pode estar prestes a ficar ainda mais interessante em meio a alegações infundadas de que Luis Enrique estaria de olho em um dos principais cargos na Inglaterra. Mas será que o espanhol realmente consideraria deixar o Paris Saint-Germain, clube que levou à glória europeia na próxima temporada? Ou ele ainda está focado exclusivamente em construir uma dinastia no Parc des Princes?

  • Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025Getty Images Sport

    "Sempre vamos nos esforçar para melhorar"

    A histórica goleada do PSG sobre a Inter na final da Liga dos Campeões da última temporada foi a culminação de um projeto que começou em 2012, quando a Qatar Sports Investments (QSI) assumiu o controle do clube.

    "Dormi com a taça ontem",  disse Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e da QSI, na manhã seguinte. "Pensei que talvez fosse um sonho, mas quando acordei, disse: 'Não, é verdade!'"

    Contudo, embora compreensivelmente tenha parecido um final verdadeiramente inacreditável para uma odisseia do PSG, a natureza da vitória em Munique sugeriu que a Europa também poderia estar testemunhando o início de uma nova era de domínio. Afinal, o PSG não apenas derrotou a Inter, como a destruiu – e com um time titular com uma média de idade de apenas 25 anos.

    "Temos muitos jogadores jovens – jogadores que precisam se desenvolver e eu sou um deles", destacou Desire Doue após se tornar o primeiro jovem a marcar dois gols em uma final. "Sempre vamos nos esforçar para melhorar."

    Era um pensamento aterrorizante para o resto da Europa, porque, com Luis Enrique no comando, os prodígios do PSG pareciam ter todas as chances de entregar todo o seu potencial.

  • FBL-EUR-C1-PSG-TROPHYAFP

    "Mudou tudo no PSG"

    É praticamente impossível exagerar a magnitude do impacto que Luis Enrique teve no PSG após substituir Christophe Galtier como treinador no verão de 2023. Ele é, como Achraf Hakimi o descreveu, "o homem que mudou tudo" no clube - e a tal ponto que o lateral-direito afirma que Luis Enrique alterou a forma como os jogadores encaravam o jogo.

    No entanto, embora também descreva o ex-técnico da Espanha como um "gênio" tático com um olhar meticuloso para os detalhes, que o ajudou a se tornar "um jogador mais completo", Hakimi tem elogiado repetidamente as qualidades do ex-técnico do Barcelona como pessoa - e ele não é o único a pensar assim.

    "É um prazer trabalhar com ele", disse Doue em Munique. "Taticamente e mentalmente, ele é um treinador incrível, mas também é um ser humano incrível." De fato, Vitinha afirma que o maior dom de Luis Enrique é a capacidade de se comunicar com os jogadores de forma significativa e "natural".

  • FBL-FRA-CUP-PSG-PARIS FCAFP

    Queda na intensidade

    Esses depoimentos ajudam a explicar por que os jogadores do PSG estão dispostos a dar tudo de si pelo seu treinador e também conseguem levar os adversários ao limite com sua pressão implacável. Não se pode negar, porém, que o PSG não está apresentando seus níveis habituais de intensidade ou eficácia nesta temporada – e é por isso que se encontra na posição bastante incomum de segundo lugar na Ligue 1.

    É claro que os atuais campeões ainda estão apenas um ponto atrás dos surpreendentes líderes, Lens, então seria uma grande surpresa se eles não conquistassem o título com relativa facilidade, dada a enorme diferença de qualidade e profundidade do elenco. No entanto, se eles conseguirão manter a coroa continental é algo que ainda está em aberto.

    O PSG mostrou seu melhor futebol ao virar o jogo contra o Barcelona em outubro, mas foi dominado pelo Bayern de Munique antes da expulsão de Luis Díaz pouco antes do intervalo, em uma vitória merecida dos bávaros por 2 a 1 no Parc des Princes, em 4 de novembro.

    Também vimos ocasionalmente um ataque formidável ter dificuldades para encontrar uma brecha em defesas recuadas nas últimas semanas, principalmente na surpreendente derrota por 1 a 0 em casa para o rival da cidade, o Paris FC, na Copa da França, na segunda-feira.

  • FBL-FRA-CUP-FONTENAY-LE-COMTE-PSGAFP

    "Uma temporada diferente"

    Luis Enrique argumentou que seria um erro tirar conclusões precipitadas da derrota no duelo parisiense.

    "Acho que é um jogo muito fácil de analisar", disse o espanhol. "Foi uma atuação muito completa: jogamos muito bem, nos esforçamos bastante e dominamos a partida, então não vejo nenhum problema com o jogo. Obviamente, você precisa marcar gols e nós não marcamos, mas isso é futebol. Estou muito satisfeito com o que vi coletivamente e individualmente. O resultado é injusto, mas temos que aceitá-lo."

    "Talvez [seja um aviso], mas fomos muito superiores durante toda a partida, então é um resultado estranho."

    Ao mesmo tempo, Luis Enrique admitiu que esta foi "uma temporada diferente" para o PSG - uma temporada em que ele teve que depender mais da grande quantidade de jovens promissores formados na academia do PSG devido a uma série de lesões em seus jogadores consagrados. 

    "Não me lembro de uma única partida com todo o elenco em forma",  disse o treinador em novembro passado - e é evidente que a participação em sete competições diferentes em 2025 (das quais venceram seis) cobrou um preço alto do grupo. Era também inevitável que a falta de uma pré-temporada adequada, causada pela classificação para a final do Mundial de Clubes, acabasse por afetá-los.

  • FBL-EUR-SUPERCUP-2025-PSG-TOTTENHAMAFP

    "Pessoa especial"

    Existe também um receio legítimo de que o PSG esteja tão cansado mentalmente quanto fisicamente. Por exemplo, o veterano capitão Marquinhos falou abertamente sobre ter passado por "12 anos de dificuldades e sofrimento" antes de finalmente conquistar a Liga dos Campeões – portanto, uma ligeira queda de intensidade não só seria possível, como também totalmente compreensível.

    Há também o fato de Luis Enrique ser um treinador incrivelmente exigente – basta perguntar a Kylian Mbappé – e não é coincidência que ele nunca tenha permanecido mais de três anos no mesmo cargo. Portanto, existe a possibilidade de que ele sinta que é hora de se testar na Premier League, tendo já trabalhado na La Liga e na Serie A antes de chegar à Ligue 1.

    Ele é, sem dúvida, o tipo de jogador que o United precisa para restabelecer a ordem em Old Trafford, e não é nenhuma surpresa ouvi-lo sendo cotado como um possível sucessor de Slot em Anfield, ou de Guardiola no Etihad. Ele certamente é bem estimado na Inglaterra, onde especialistas se apressaram em elogiá-lo após verem seu time, o PSG, sem um atacante de referência, desmontar a renomada defesa da Inter na Allianz Arena.

    "Será que Luis Enrique merece ser mencionado ao lado de Carlo Ancelotti, José Mourinho ou Pep Guardiola? A resposta é sim", disse o ídolo do Liverpool, Steven Gerrard, à TNT Sports. "Este time que ele criou e montou nos últimos dois anos pode te vencer de qualquer maneira. O talento presente neste elenco é incrível – é um grupo especial de jogadores, e eles também são treinados por uma pessoa especial."

  • Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025Getty Images Sport

    Laço com jogadores e torcedores

    É bastante questionável se Luis Enrique realmente deseja abandonar o projeto do PSG quando seu contrato expirar neste verão – e não apenas porque ele fez um trabalho excepcional ao lado do diretor esportivo Luis Campos, mudando o foco do projeto da contratação de superestrelas para o desenvolvimento delas. Segundo ele próprio, desenvolveu uma "conexão muito forte" tanto com seus jogadores quanto com os torcedores do clube, que, de forma memorável, revelaram um mosaico em homenagem à sua filha Xana, falecida aos nove anos em 2019, logo após o apito final da partida em Munique.

    "Sempre penso na Xana, mas foi muito emocionante no final com a faixa", disse Luis Enrique. "Os nossos torcedores foram o nosso 12º jogador em campo e a grande equipe que temos é um reflexo dos nossos torcedores."

    "No meu primeiro dia no PSG, quando meu francês era ainda pior do que é agora, eu disse que meu objetivo final era encher a sala de troféus. O único troféu que faltava era a Liga dos Campeões, e aqui estamos nós."

    Se ganhar uma Liga dos Campeões fosse suficiente para Luis Enrique, ele já teria saído no verão passado. Mas ele claramente quer mais. Seu objetivo declarado é "continuar tentando conquistar o mundo do futebol" – e esse é um objetivo que ele compartilha com Al-Khelaifi e companhia, razão pela qual os recentes relatos de que o PSG está tentando garantir sua permanência com um contrato "vitalício" parecem muito mais plausíveis do que aqueles que afirmam que ele já decidiu não estender sua permanência no Parc des Princes além do verão.

    Como o próprio Luis Enrique disse esta semana: "Há sempre rumores circulando sobre o PSG, muitas notícias falsas. Estão tentando desestabilizar os jogadores e a equipe, mas isso não vai acontecer."

    Assim, enquanto o mercado de treinadores passa por mudanças, Luis Enrique parece perfeitamente satisfeito com a situação que lhe foi apresentada na capital francesa – o que é uma má notícia não só para os rivais do PSG na Liga dos Campeões, mas também para os clubes que esperam contratar seu treinador querido.

