Luis Enrique lança aviso ao Chelsea e ao Barcelona, enquanto o técnico do PSG insiste que os atuais campeões da Liga dos Campeões estão prontos para enfrentar qualquer equipe

Quando questionado pelo Canal+ sobre se sua equipe ainda possuía a mesma força coletiva que os levou a serem coroados reis da Europa em 2024-25, Enrique deu uma resposta desafiadora. Ele convidou a mídia a perguntar aos seus rivais sua avaliação honesta do desafio que o PSG representa. “Você tem que fazer essa pergunta aos nossos adversários. Você verá o que eles responderão. Que é difícil? Não! Que é muito, muito difícil jogar contra nós”, afirmou, antes de acrescentar com um sorriso: “Não se esqueça de perguntar isso a eles”.

A confiança do técnico vem da crença de que o poderoso time parisiense continua sendo um pesadelo tático para os treinadores adversários. Apesar do desempenho irregular contra o Mônaco, onde erros individuais permitiram que os visitantes permanecessem na disputa, Enrique confia na experiência de sua equipe em jogos importantes. Na temporada passada, Ousmane Dembele e seus companheiros percorreram um caminho traiçoeiro nas fases eliminatórias, eliminando os gigantes ingleses Liverpool, Aston Villa e Arsenal em sua trajetória rumo à glória continental.