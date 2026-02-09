Luis Enrique envia mensagem direta sobre seu futuro no PSG em meio a rumores de interesse do Manchester United

O United pode não precisar procurar muito para encontrar a melhor opção para assumir o cargo, dada a estreia de Carrick em Old Trafford. A vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham no fim de semana deu ao time a quarta vitória consecutiva, e o ex-técnico do Middlesbrough pode muito bem acabar conquistando o cargo de forma permanente se continuar com essa boa fase.

A esse respeito, ele disse: “Para ser sincero, nada mudou.

Estou plenamente ciente do papel que estou desempenhando aqui e da responsabilidade que tenho. Queremos ter sucesso, e quero que o clube tenha sucesso além do final da temporada — seja comigo ou com outra pessoa.

Nesta fase, não posso controlar isso e vamos ver o que acontece, mas certamente se trata de tentar melhorar a equipe e tornar o Manchester United mais forte. Os resultados em um curto período de tempo não mudam isso.

“Se eles mudaram, há algo errado. Não pode ser tão impulsivo, seja realmente bom ou haja alguns problemas que precisamos resolver.”

Ele acrescentou: “Estou adorando o que estou fazendo. Estou aqui. Sinto-me em casa aqui, mas entendo perfeitamente a situação, então não estou me empolgando demais.”