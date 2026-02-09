AFP
Luis Enrique envia mensagem direta sobre seu futuro no PSG em meio a rumores de interesse do Manchester United
Atualização sobre o futuro de Luis Enrique
Luis Enrique foi questionado sobre seu futuro no PSG em meio a rumores de uma possível transferência para o Manchester United, já que os Red Devils consideram opções alternativas ao técnico interino Michael Carrick antes do verão. No entanto, o técnico de 55 anos insiste que não tem planos de deixar o PSG, com relatos afirmando que ele está prestes a assinar uma extensão de seu contrato atual, que vai até 2027. Em sua coletiva de imprensa na segunda-feira, ele pareceu confirmar isso.
Ele disse aos repórteres: “Estou muito feliz no Paris Saint-Germain. Ici c’est Paris!”
O excelente início de Carrick
O United pode não precisar procurar muito para encontrar a melhor opção para assumir o cargo, dada a estreia de Carrick em Old Trafford. A vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham no fim de semana deu ao time a quarta vitória consecutiva, e o ex-técnico do Middlesbrough pode muito bem acabar conquistando o cargo de forma permanente se continuar com essa boa fase.
A esse respeito, ele disse: “Para ser sincero, nada mudou.
Estou plenamente ciente do papel que estou desempenhando aqui e da responsabilidade que tenho. Queremos ter sucesso, e quero que o clube tenha sucesso além do final da temporada — seja comigo ou com outra pessoa.
Nesta fase, não posso controlar isso e vamos ver o que acontece, mas certamente se trata de tentar melhorar a equipe e tornar o Manchester United mais forte. Os resultados em um curto período de tempo não mudam isso.
“Se eles mudaram, há algo errado. Não pode ser tão impulsivo, seja realmente bom ou haja alguns problemas que precisamos resolver.”
Ele acrescentou: “Estou adorando o que estou fazendo. Estou aqui. Sinto-me em casa aqui, mas entendo perfeitamente a situação, então não estou me empolgando demais.”
PSG tenta manter o ritmo
Enquanto o United espera chegar ao top 4 e permanecer lá, o PSG tem como objetivo conquistar mais glórias na Ligue 1. O gigante da capital goleou o Marselha por 5 a 0 no fim de semana e, assim, voltou ao topo da tabela, dois pontos à frente do surpreendente Lens.
Luis Enrique ficou entusiasmado com o desempenho e disse aos repórteres: “Jogamos melhor em Lisboa (contra o Sporting CP na Liga dos Campeões da UEFA). Jogamos melhor, foi uma partida incrível, mas o resultado foi outro (derrota por 2 a 1). Marcamos, mas também acertamos a trave quatro vezes. Criamos muitas chances. Mas, ao longo da temporada, lembro-me de partidas melhores do que esta. Esta partida é muito importante para nossa confiança.
O técnico do PSG acrescentou: “Foi quase perfeito [...] somos uma equipe consistente. Mostramos o nível dos nossos jogadores de forma coletiva e individual. É o melhor momento da temporada.”
E o astro Ousmane Dembele enviou um aviso ameaçador aos rivais pelo título, acrescentando: “Queríamos muito fazer uma grande partida e enviar uma mensagem: estamos de volta e prontos para conquistar títulos.
Acho que lidamos bem com o início da temporada. O início do ano passado foi muito mais difícil. Momentos importantes estão chegando, seja na liga ou na Liga dos Campeões. Também teremos o RC Lens nos nossos calcanhares...”.
Dembélé marcou dois gols na vitória por 5 a 0 e acrescentou: “Estou me sentindo melhor. Estou entrando no ritmo. Estou ficando cada vez melhor.”
O que vem a seguir?
O PSG enfrenta o Rennes na sexta-feira, na tentativa de continuar sua busca pelo título. O United, por sua vez, enfrenta o West Ham no meio da semana, na quinta partida sob o comando de Carrick.
