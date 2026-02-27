Luis Enrique avisa Chelsea, Liverpool e companhia que o PSG não tem medo, pois “todos sabem” que eles podem ganhar a Liga dos Campeões novamente

Em declarações à imprensa logo após a confirmação dos confrontos, Enrique destacou a mudança na percepção em relação à sua equipe. O técnico está plenamente ciente de que as expectativas aumentaram, mas vê isso como uma prova do progresso alcançado sob sua orientação.

“É diferente do ano passado, quando ninguém acreditava que poderíamos vencer a Liga dos Campeões. Hoje, todos sabem que podemos vencer esta competição”, explicou. “Para isso, precisamos melhorar nosso desempenho, estamos cientes disso. Mas o que vimos é positivo e precisamos nos acostumar com as diferentes circunstâncias.”

O PSG teve que superar vários obstáculos táticos ao longo de uma campanha exigente, mas continua sendo o time a ser batido. Enrique apontou a resistência mental dos jogadores como um trunfo importante.

Enrique afirmou: “O que me deixa otimista é ver a capacidade da equipe de lidar com os problemas encontrados nesta temporada. Durante a temporada, mostramos muitas vezes o que nossa equipe era. Jogamos muitos jogos bons. Estatisticamente, é ainda melhor em certos aspectos. Estou feliz com a forma como nos preparamos para os jogos, como atuamos. A equipe mostra sua capacidade de superar situações difíceis e problemas.”