Lucy Bronze “impressionada” com o mais recente marco da Inglaterra, já que a estrela das Lionesses prioriza a conquista de troféus em vez de perseguir o recorde de Jill Scott

A jogadora de 34 anos foi a grande destaque no City Ground, marcando um belo gol de cabeça e acertando a trave com outra cabeçada, antes de dar a assistência para Georgia Stanway ampliar a vantagem.

Tendo feito sua estreia internacional em 2013, Bronze alcançou sua 145ª partida pela seleção, ultrapassando sua amiga íntima Karen Carney. Agora, ela está atrás apenas de Fara Williams e Jill Scott nos livros de história, um feito que parecia quase impossível quando ela começou sua jornada com a camisa branca. Apesar dos elogios individuais, a estrela do Chelsea foi rápida em salientar que sua longevidade é motivada pelo desejo de sucesso da equipe, e não pela busca pelos recordes de quem veio antes dela.

Refletindo sobre a conquista, Bronze admitiu que nunca esperava alcançar tais alturas. Após o jogo, ela disse: “Eu nunca poderia imaginar chegar a 100 partidas. Muito menos superar alguém como Karen Carney, que para mim era uma lenda, alguém que cresci admirando e um dos meus modelos. E estar atrás de Jill e Farah, minhas antigas companheiras de equipe e pessoas que admirei ao longo da minha carreira. Estar perto delas é simplesmente incrível para mim.”