Lucy Bronze “impressionada” com o mais recente marco da Inglaterra, já que a estrela das Lionesses prioriza a conquista de troféus em vez de perseguir o recorde de Jill Scott
Bronze chocado com o recorde das Lionesses
A jogadora de 34 anos foi a grande destaque no City Ground, marcando um belo gol de cabeça e acertando a trave com outra cabeçada, antes de dar a assistência para Georgia Stanway ampliar a vantagem.
Tendo feito sua estreia internacional em 2013, Bronze alcançou sua 145ª partida pela seleção, ultrapassando sua amiga íntima Karen Carney. Agora, ela está atrás apenas de Fara Williams e Jill Scott nos livros de história, um feito que parecia quase impossível quando ela começou sua jornada com a camisa branca. Apesar dos elogios individuais, a estrela do Chelsea foi rápida em salientar que sua longevidade é motivada pelo desejo de sucesso da equipe, e não pela busca pelos recordes de quem veio antes dela.
Refletindo sobre a conquista, Bronze admitiu que nunca esperava alcançar tais alturas. Após o jogo, ela disse: “Eu nunca poderia imaginar chegar a 100 partidas. Muito menos superar alguém como Karen Carney, que para mim era uma lenda, alguém que cresci admirando e um dos meus modelos. E estar atrás de Jill e Farah, minhas antigas companheiras de equipe e pessoas que admirei ao longo da minha carreira. Estar perto delas é simplesmente incrível para mim.”
Em busca da glória acima dos recordes
A conversa naturalmente se voltou para a possibilidade de Bronze estar de olho no recorde de 161 partidas disputadas por Scott. No entanto, a estrela do Chelsea foi rápida em descartar a ideia de que está jogando por estatísticas pessoais, rindo da sugestão de que o recorde é sua principal motivação. Para Bronze, o foco continua sendo adicionar mais troféus à vitrine, em vez de contar partidas disputadas.
Quando questionada se ela iria perseguir as 161 partidas de Jill Scott, ela riu: “Não, essa nunca foi minha intenção. Não se trata apenas de perseguir partidas. Eu só quero ganhar títulos pela Inglaterra. O objetivo agora é ir à Copa do Mundo e dar o nosso melhor para tentar vencê-la.” Essa mentalidade de priorizar a equipe tem sido uma marca registrada de sua carreira, durante a qual ela conquistou vários títulos de liga e troféus da Liga dos Campeões em nível de clube, além do sucesso na Euro 2022.
Lutando contra as lesões
Apesar de sua influente atuação contra a Islândia, que incluiu seu 22º gol internacional, Bronze revelou que ainda está em processo de recuperação total. A zagueira tem cuidado cuidadosamente de sua forma física após sofrer uma fratura na tíbia durante a campanha de qualificação da Inglaterra para a Euro 2025, provando mais uma vez sua resiliência física. Ela agradeceu à sua equipe de apoio médico por mantê-la em campo enquanto ela trabalha para voltar à sua melhor forma física.
Bronze explicou: “Provavelmente não estou na minha melhor forma física, mas isso é algo em que ainda preciso trabalhar. Obviamente, tem sido difícil me recuperar da fratura no verão. Não é uma lesão fácil de se recuperar. Mas sim, estou apenas levando cada jogo como ele vem, tenho uma boa comunicação com meus treinadores e equipe física e sempre gosto de trabalhar duro. Nunca considero nenhum treino como garantido, acho que as meninas vão confirmar isso. Qualquer pessoa que treina comigo sabe que dou 100% todos os dias. Faço exercícios extras na academia – adoro jogar futebol e adoro representar meu país. Também tenho um excelente cirurgião de joelho, Andy Williams, que me mantém em atividade. Nem sempre foi fácil, mas adoro isso e me esforço todos os dias para ser a melhor que posso ser.”
Construindo para o futuro
Enquanto as Lionesses se preparam para o próximo ciclo da Copa do Mundo, Bronze está ciente do talento que disputa uma vaga no time titular de Sarina Wiegman. Embora continue sendo a primeira opção, ela destacou a versatilidade e a qualidade do elenco, apontando a capitã do Manchester United, Maya Le Tissier, como uma alternativa competente em sua posição. Bronze insiste que, enquanto estiver em boa forma, ficará feliz em liderar a próxima geração.
Discutindo a profundidade do elenco, ela acrescentou: “Temos muitas jogadoras boas. Maya se saiu muito bem lá, sei que não é a posição dela, mas ela ainda joga muito bem lá. Temos jogadoras muito boas em todo o campo. Não importa a idade ou o número de partidas disputadas, seja você jovem ou mais velha. Estou feliz em continuar dando o meu melhor e, se eu for boa o suficiente para jogar pela Inglaterra e Sarina me escolher, estarei à disposição.”
