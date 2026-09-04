Lucros milionários: Barcelona segue os passos do Real Madrid

O Real Madrid arrecadou 210 milhões de euros com a venda de jogadores formados em Valdebebas, mantendo, em muitos casos, uma parte dos direitos e opções de recompra.

O Barcelona começou rapidamente a trabalhar sob esse formato, arrecadando 40 milhões de euros com a venda de jogadores da academia de La Masia com os quais o técnico Hansi Flick não contava para o futuro próximo.

O jornal "Sport" afirmou, em uma reportagem, que o Real fez neste verão quatro contratações mediante pagamento de valores de transferência, pelas quais desembolsou 225 milhões de euros fixos, com a possibilidade de esse montante aumentar por meio de diferentes variáveis.

Mas o curioso é que o clube merengue financiou quase todo esse gasto, com cerca de 210 milhões de euros, por meio da venda de jogadores egressos de sua academia com os quais não conta a médio prazo.

Há algum tempo, o Real Madrid já não é capaz de encontrar espaço em seu elenco para grandes projetos futebolísticos surgidos em sua academia, mas compensa a ausência de retorno esportivo de "La Fábrica" por meio de negociações de venda milionárias.

Na maioria dos casos, o clube merengue mantém opções de recompra dos jogadores e direitos de preferência em vendas futuras, além de conservar metade de seus direitos federativos.

Essa prática também começou a ser explorada pelo Barcelona, ainda que em menor escala, já que o clube catalão obteve cerca de 45 milhões de euros com a venda de jogadores egressos de sua academia que não estavam nos planos de Flick.

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