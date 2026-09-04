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Lucros milionários: Barcelona segue os passos do Real Madrid

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Barcelona copia a receita do Real Madrid: lucros gigantescos com a venda dos jovens da base

O Real Madrid arrecadou 210 milhões de euros com a venda de jogadores formados em Valdebebas, mantendo, em muitos casos, uma parte dos direitos e opções de recompra.

O Barcelona começou rapidamente a trabalhar sob esse formato, arrecadando 40 milhões de euros com a venda de jogadores da academia de La Masia com os quais o técnico Hansi Flick não contava para o futuro próximo.

O jornal "Sport" afirmou, em uma reportagem, que o Real fez neste verão quatro contratações mediante pagamento de valores de transferência, pelas quais desembolsou 225 milhões de euros fixos, com a possibilidade de esse montante aumentar por meio de diferentes variáveis.

Mas o curioso é que o clube merengue financiou quase todo esse gasto, com cerca de 210 milhões de euros, por meio da venda de jogadores egressos de sua academia com os quais não conta a médio prazo.

Há algum tempo, o Real Madrid já não é capaz de encontrar espaço em seu elenco para grandes projetos futebolísticos surgidos em sua academia, mas compensa a ausência de retorno esportivo de "La Fábrica" por meio de negociações de venda milionárias.

Na maioria dos casos, o clube merengue mantém opções de recompra dos jogadores e direitos de preferência em vendas futuras, além de conservar metade de seus direitos federativos.

Essa prática também começou a ser explorada pelo Barcelona, ainda que em menor escala, já que o clube catalão obteve cerca de 45 milhões de euros com a venda de jogadores egressos de sua academia que não estavam nos planos de Flick.

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  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Retrospectiva do Real Madrid

    Dos 13 jogadores egressos da academia pelos quais o Real Madrid recebeu dinheiro em suas vendas, sem contar Fran García, apenas Gonzalo García, avaliado em 40 milhões de euros, fazia parte do time principal. 

    Gonzalo García foi transferido para o Fulham, comandado pelo técnico Álvaro Arbeloa, o mesmo clube para o qual foram transferidos César Palacios, por 10 milhões de euros, e Manuel Ángel Morán, por 4 milhões.

    Já Jacobo Ortega (10 milhões de euros), Víctor Valdepeñas (8 milhões) e Fran González (3 milhões) são os outros três jogadores que atuavam na última temporada nas categorias de base do Real Madrid, antes de deixarem o clube merengue neste verão.

    Assim como aconteceu nos outros casos, o clube merengue negociou manter o controle sobre o futuro de todos esses jogadores a médio prazo, seja para que retornem ao Bernabéu, por meio de uma cláusula de recompra, seja para gerar receitas futuras ao clube caso sejam transferidos posteriormente de seus novos clubes.

    Esse último caminho foi justamente o que rendeu ao Real Madrid os maiores lucros neste verão, pois há Víctor Muñoz (20,5 milhões de euros), Mario Gila (15 milhões), Álex Jiménez (12,5 milhões), Álvaro Rodríguez (12,5 milhões), Chema Andrés (11,5 milhões) e Mario Martín (3 milhões), que já não pertencem ao clube merengue, mas contribuíram para aumentar seus cofres depois que os clubes que anteriormente compraram deles 50% de seus direitos federativos os venderam, sendo que alguns desses jogadores nem sequer disputaram uma única partida pelo time principal do Real Madrid.

    O caso de Nico Paz, avaliado em 60 milhões de euros, merece menção à parte, pois o Real Madrid vendeu ao Como metade dos direitos do jogador no ano passado, e depois lhe vendeu neste verão os 50% restantes em uma operação complexa, garantindo uma opção de recompra do jogador por 80 milhões de euros.

    E foi o desejo do internacional argentino de continuar sob o comando do técnico Cesc Fàbregas que impulsionou a conclusão do negócio mais lucrativo para o Real Madrid neste verão.

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  • Udinese v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

    Balanço do Barcelona

    Por sua vez, o Barcelona arrecadou 44,5 milhões de euros com a venda de 8 jogadores formados em sua academia, sem contar os valores pequenos e quase simbólicos que o clube recebeu pelos direitos de formação de jogadores como Cucurella ou Nico González, e também sem contar os 11 milhões de euros que o Monaco pagou por Ansu Fati, considerando que o jogador já estava consolidado na elite do futebol mundial havia mais de cinco anos.

    Marc Casadó e Alejandro Baldé poderiam ter aumentado a arrecadação do clube, mas o primeiro acabou saindo por empréstimo, enquanto o lateral ainda permanece nas fileiras do time.

    Assim como faz o Real Madrid, o clube catalão optou, também neste verão, por vender 50% dos direitos de alguns dos formados em sua academia, mantendo uma opção preferencial de recompra.

    Deixaram as fileiras do Barcelona neste verão, sob esse formato, Tommy Marqués por 11 milhões de euros, Héctor Fort por 8,5 milhões, Jofre Torrents por 6 milhões, Guille Fernández por 4 milhões, Toni Fernández por 4 milhões e Álvaro Cortés por 3,4 milhões.

    É o mesmo formato que o clube usou com Jan Virgili por 4,5 milhões de euros há um ano, e que agora lhe rendeu novas receitas após a transferência do jogador do Real Mallorca para o Club Brugge.

    Já o último caso é o de Iñaki Peña, por 3 milhões de euros, uma situação diferente por causa da idade do jogador, de 27 anos, e porque ele encerrou seu vínculo com o Barcelona de forma definitiva, já que o clube não manteve nenhuma opção preferencial sobre seus direitos.

    Com isso, o total arrecadado pelo Barcelona chega a cerca de 44,5 milhões de euros, um valor que se aproxima das receitas obtidas com a venda de Ferran Torres e que supera em mais que o dobro o que ele pagou para contratar Karim Adeyemi.

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