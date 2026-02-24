Luciano Spalletti permanece! Juventus prepara novo contrato com o treinador e entrega o controle das transferências ao ex-técnico da Itália

Talvez o desenvolvimento mais significativo nessas negociações seja o nível de influência que Spalletti exercerá sobre a transição do elenco. A Juventus pretende investir no elenco neste verão e o plano é fornecer os jogadores que Spalletti deseja especificamente para que ele possa moldar a equipe como achar melhor. Há uma suposta “total unidade de intenções entre todas as partes envolvidas”, garantindo que o departamento de olheiros trabalhe em sintonia com as exigências táticas do técnico.

A abordagem proativa garante que os Bianconeri não entrem em mais uma janela de transferências de verão com ideias conflitantes. Na era moderna dos clubes “liderados por diretores”, a Juve está optando por dar mais poder ao seu técnico, acreditando que um elenco construído estritamente à sua imagem é o caminho mais rápido para voltar a conquistar títulos e ter consistência na Liga dos Campeões.