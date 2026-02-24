Getty Images Sport
Luciano Spalletti permanece! Juventus prepara novo contrato com o treinador e entrega o controle das transferências ao ex-técnico da Itália
Spalletti pronto para novo contrato com a Juventus
De acordo com o especialista em transferências Matteo Moretto, em entrevista ao canal do YouTube de Fabrizio Romano, os preparativos para a renovação do contrato estão bem encaminhados. Spalletti está pronto para assinar um contrato de longo prazo com a Juventus e terá um papel importante na formação da equipe neste verão, segundo relatos. A notícia marca uma mudança significativa na dinâmica de poder em Continassa, sugerindo que a Velha Senhora está preparada para mudar para um modelo mais centrado no treinador, a fim de garantir uma sinergia total entre o banco de reservas e o departamento de recrutamento.
Total confiança no projeto
A decisão de apoiar Spalletti surge num momento crucial para o clube. Embora a corrida pelo Scudetto tenha causado algumas frustrações ultimamente, a direção considera o técnico uma “peça fundamental para o futuro da Juventus”. As negociações estão em andamento há várias semanas, com a hierarquia do clube determinada a manter o ex-técnico da seleção nacional e garantir que ele continue sendo o rosto do projeto. Os sinais vindos de Turim sugerem que ambas as partes estão em total acordo sobre o caminho a seguir, seguindo o precedente positivo estabelecido pela iminente renovação do contrato do meio-campista internacional dos Estados Unidos, Weston McKennie.
Controle total sobre o recrutamento de verão
Talvez o desenvolvimento mais significativo nessas negociações seja o nível de influência que Spalletti exercerá sobre a transição do elenco. A Juventus pretende investir no elenco neste verão e o plano é fornecer os jogadores que Spalletti deseja especificamente para que ele possa moldar a equipe como achar melhor. Há uma suposta “total unidade de intenções entre todas as partes envolvidas”, garantindo que o departamento de olheiros trabalhe em sintonia com as exigências táticas do técnico.
A abordagem proativa garante que os Bianconeri não entrem em mais uma janela de transferências de verão com ideias conflitantes. Na era moderna dos clubes “liderados por diretores”, a Juve está optando por dar mais poder ao seu técnico, acreditando que um elenco construído estritamente à sua imagem é o caminho mais rápido para voltar a conquistar títulos e ter consistência na Liga dos Campeões.
Construindo uma nova identidade para a Juventus
A direção da Juve pretende construir uma equipe que siga as ideias do treinador, prometendo proporcionar maior profundidade em todos os setores do elenco. Isso representa uma mudança filosófica para a Juve, afastando-se das contratações oportunistas e indo em direção a uma filosofia de coesão técnica e recrutamento baseado na identidade.
A finalização do acordo servirá como um sinal formal de estabilidade e confiança mútua. Para os torcedores da Juventus, a perspectiva de Spalletti ter controle total sobre o elenco oferece um vislumbre de esperança de que a identidade do clube esteja finalmente sendo restaurada sob um vencedor comprovado.
