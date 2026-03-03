Getty Images
Luciano Spalletti deve assinar novo contrato com a Juventus, enquanto o time da Série A traça um “plano claro” com o ex-técnico da Itália
A Juventus mantém o elenco principal ao lado do treinador
A Juventus está agindo rapidamente para consolidar seu futuro a longo prazo sob a orientação de Luciano Spalletti, especialmente após sua recente decepção europeia. Após uma série de renovações contratuais bem-sucedidas para membros importantes do elenco, a hierarquia da Bianconeri voltou toda a sua atenção para o homem no banco de reservas. Nomeado no final de outubro e com seu contrato de curto prazo expirando em 30 de junho, Spalletti tem a tarefa de estabilizar a equipe.
O clube já finalizou as renovações do jovem astro turco Kenan Yildiz, do experiente goleiro Carlo Pinsoglio e do meio-campista americano Weston McKennie. Com as negociações em andamento para o capitão Manuel Locatelli e o craque Dusan Vlahovic, a mensagem da diretoria é clara. De acordo com o La Gazzetta dello Sport, o ex-técnico da seleção italiana é visto como o centro absoluto do projeto em andamento do clube, destacando a mudança estratégica da Juventus em direção à estabilidade.
Extensão de dois anos em negociação para Spalletti
A pressão para que Spalletti assine o contrato está passando de uma mera corte para um cerco em grande escala. Em todas as competições, ele comandou 27 partidas, garantindo 14 vitórias e sete empates, embora seu mandato tenha recentemente enfrentado um obstáculo com a eliminação do time nas eliminatórias da Liga dos Campeões. O Il Corriere dello Sport informa que a diretoria da Juventus quer a aprovação de Spalletti para uma extensão de dois anos, a fim de sinalizar continuidade.
Espera-se um acordo formal até meados de março, seguido pela assinatura oficial. A bola está agora no campo de Spalletti para decidir se aceita o provável contrato de dois anos, válido até junho de 2028, ou se opta por uma extensão de uma única temporada. Crucialmente, a escolha do clube nunca dependeu da qualificação para a Liga dos Campeões, permitindo à direção acelerar o processo de renovação com reuniões que poderão ocorrer esta semana.
Desilusão na Europa muda o foco para o plano técnico
Para Spalletti, a decisão de permanecer em Turim nunca foi puramente financeira. Ele insiste em construir algo empolgante, uma necessidade destacada pela dolorosa derrota por 7 a 5 para o Galatasaray. Apesar de vencer a segunda partida por 3 a 2, após liderar por 3 a 0 no tempo regulamentar, graças aos gols de Locatelli, Federico Gatti e McKennie, um cartão vermelho para Lloyd Kelly aos 48 minutos fez com que a exausta Juventus desmoronasse na prorrogação.
Para esclarecer quaisquer dúvidas remanescentes após os gols de Victor Osimhen e Baris Yilmaz na prorrogação, que encerraram sua campanha europeia, ambas as partes estão ansiosas para chegar a um acordo rapidamente. O ex-técnico da Itália prioriza o trabalho em campo, exigindo que o clube traga reforços para funções específicas. Ele pedirá clareza sobre os planos para o futuro próximo, com um salário esperado entre € 4 milhões e € 5 milhões.
Construindo um futuro sustentável além da campanha atual
Enquanto a Juventus se prepara para as últimas 11 partidas da temporada da Série A, a contratação de Spalletti serve como um impulso necessário após a decepção europeia. A disputa pelo título nacional está incrivelmente acirrada; a Juventus ocupa a 6ª posição na tabela com 47 pontos, logo atrás do Como (48), Roma (51) e Napoli (53). Apesar da disputa acirrada pelas quatro primeiras posições, o clube vê o técnico toscano como o perfil ideal.
As discussões mais significativas girarão em torno dos programas esportivos e da disposição para investir em jogadores. Ao garantir o técnico e vários jogadores importantes simultaneamente, os Bianconeri estão tentando criar uma frente unificada antes da abertura da janela de transferências de verão. Com um plano claro em andamento, a Juventus está apostando na experiência para guiar sua evolução.
