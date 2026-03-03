Luciano Spalletti deve assinar novo contrato com a Juventus, enquanto o time da Série A traça um “plano claro” com o ex-técnico da Itália

A Juventus está agindo rapidamente para consolidar seu futuro a longo prazo sob a orientação de Luciano Spalletti, especialmente após sua recente decepção europeia. Após uma série de renovações contratuais bem-sucedidas para membros importantes do elenco, a hierarquia da Bianconeri voltou toda a sua atenção para o homem no banco de reservas. Nomeado no final de outubro e com seu contrato de curto prazo expirando em 30 de junho, Spalletti tem a tarefa de estabilizar a equipe.

O clube já finalizou as renovações do jovem astro turco Kenan Yildiz, do experiente goleiro Carlo Pinsoglio e do meio-campista americano Weston McKennie. Com as negociações em andamento para o capitão Manuel Locatelli e o craque Dusan Vlahovic, a mensagem da diretoria é clara. De acordo com o La Gazzetta dello Sport, o ex-técnico da seleção italiana é visto como o centro absoluto do projeto em andamento do clube, destacando a mudança estratégica da Juventus em direção à estabilidade.