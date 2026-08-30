Luciano alcançou uma marca expressiva com a camisa tricolor neste sábado (29). O atacante converteu uma cobrança de pênalti contra o Red Bull Bragantino, no Morumbis, e chegou aos 115 gols pelo clube.
Luciano marca pelo São Paulo e iguala marca de Careca
- Getty Images Sport
Igualando a marca
O número coloca o camisa 10 ao lado de Careca na lista de goleadores do São Paulo. O ex-atacante atingiu a mesma marca durante sua passagem pelo Tricolor, entre 1983 e 1987.
Aos 32 anos, Luciano precisou de 304 partidas para alcançar os 115 gols. Careca, por sua vez, marcou a mesma quantidade em 191 jogos. O ídolo são-paulino deixou o clube com dois Campeonatos Paulistas e um Campeonato Brasileiro no currículo.
Duelo particular
A cobrança teve ainda um duelo particular com Tiago Volpi, goleiro que defendeu o São Paulo entre 2020 e 2022 e foi companheiro de Luciano no clube. Após a partida, o atacante contou que os dois trocaram provocações antes da batida.
"Ele veio falar para mim que eu ia bater cruzado, e eu disse que não. Mas, no final, fiz uma excelente cobrança. Eu já o conhecia, inclusive já tinha feito gol de pênalti nele quando estava no Grêmio e ele no São Paulo, mas também trabalhamos juntos. É um grande goleiro. Felizmente, hoje, com o apoio da nossa torcida, saímos vitoriosos", contou.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.