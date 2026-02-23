Lucas Silva admite “incômodo” no elenco do Cruzeiro com atitude de Gabigol após eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil 2025

A eliminação para o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil de 2025 ainda ecoa nos bastidores do Cruzeiro. Depois de perder por 1 a 0 no Mineirão, a equipe mineira venceu por 2 a 1 na Neo Química Arena e levou a decisão para os pênaltis. Coube a Gabigol a cobrança que poderia garantir a vaga na final, mas o atacante parou em Hugo Souza, e o rival acabou avançando — posteriormente conquistando o título diante do Vasco da Gama.

Em entrevista à Rádio HGPlay, Lucas Silva admitiu que o elenco ficou se perguntando por que o camisa 9 optou por uma batida diferente da habitual. Segundo o capitão, Gabigol costuma ter alto aproveitamento nas cobranças, inclusive nos treinamentos, o que aumentou a surpresa com a execução no momento decisivo.

“O que a gente ficou se perguntando é por que ele bateu daquele jeito, já que costuma treinar bem e bater bem. Os goleiros passam apertado com ele nos treinos”, afirmou.