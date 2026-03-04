AFP
Lucas Paquetá revela surpresa com a demissão de Filipe Luís do Flamengo e afirma que o técnico é o “principal responsável” pelo retorno do ex-jogador do West Ham ao Brasil
Um golpe pessoal: Luis, o catalisador do retorno de Paquetá
O craque de 26 anos não escondeu sua decepção com a saída do seu treinador e amigo, revelando que Luis foi o principal catalisador do seu retorno à América do Sul. Paquetá completou uma transferência sensacional de volta ao clube da sua infância, vindo da Premier League, em 2026, por uma quantia de € 42 milhões, marcando a transferência mais cara da história do futebol brasileiro. Em uma postagem emocionada, Paquetá destacou o vínculo pessoal entre os dois, afirmando: “Como eu queria que todos aqueles sonhos que sonhamos juntos tivessem se realizado... Queria agradecer por tudo que você fez para me trazer de volta, sem dúvida, a pessoa mais responsável por isso!”
Uma quebra de confiança nos bastidores
Embora a decisão de demitir Luis tenha ocorrido após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, que garantiu ao Flamengo uma vaga na final do Campeonato Carioca, as razões para a demissão parecem estar longe do campo de jogo. Apesar do domínio em campo, surgiram relatos sugerindo uma grave quebra de confiança entre Luis e a hierarquia do clube. Alega-se que o presidente Luiz Eduardo Baptista descobriu que o técnico havia mantido conversas clandestinas com a BlueCo, o grupo proprietário do Chelsea, durante o processo de renovação de seu contrato, levando a uma ruptura definitiva em sua relação profissional.
Paquetá, no entanto, preferiu se concentrar no caráter do técnico demitido, em vez de na política da diretoria. Ele elogiou o ex-lateral-esquerdo do Atlético de Madrid e do Chelsea por sua integridade e pelo padrão que estabeleceu para o time. “Sua lealdade, dedicação e amor pelo que faz sempre serão um exemplo para todos nós”, escreveu Paquetá. Os comentários do meio-campista refletem um vestiário que permaneceu em grande parte leal a Luis, mesmo com a diretoria ficando desconfiada de seus interesses externos e do fracasso da equipe em garantir os títulos da Supercopa e da Recopa Sul-Americana no início da campanha.
Gratidão por uma carreira lendária
A saída de Luis marca o fim de um capítulo de grande sucesso para o Rubro-Negro, durante o qual ele fez uma transição perfeita de uma carreira de jogador condecorado para a gestão. Durante sua permanência no banco de reservas, Luis levou o time a quatro troféus importantes, incluindo a Copa Libertadores e o Brasileirão. Paquetá se juntou ao coro de torcedores que reconhecem esse legado, dizendo: “Como torcedor do Flamengo, obrigado por todas as conquistas que ninguém jamais apagará! Como amigo, obrigado por ser o cara sensacional que você é! Nós te amamos, Fili. Que Deus te abençoe e te dê ainda mais sucesso em tudo o que você fizer!”
Apesar do atrito interno, o histórico estatístico de Luis continua formidável, tendo comandado 101 partidas com 64 vitórias e apenas 15 derrotas.
Antecipando a final entre Fla e Flu
O Flamengo agora precisa agir rapidamente para estabilizar o barco, com a final do Campeonato Carioca contra o arquirrival Fluminense se aproximando. A direção do clube estaria buscando experiência portuguesa para preencher a lacuna, com o ex-técnico do Mônaco, Leonardo Jardim, sendo apontado como o principal alvo. Para Paquetá e seus companheiros, o foco continua sendo conquistar o título que Luis os ajudou a alcançar, mesmo que o homem que o trouxe de volta não esteja lá para ver isso da linha lateral.
O impacto dessa decisão provavelmente será sentido por algum tempo, especialmente devido ao apoio vocal que Luis recebia de jogadores importantes como Paquetá. Como a contratação mais cara da história do clube, o apoio público de Paquetá ao técnico demitido tem um peso significativo. Por enquanto, os sonhos que eles sonhavam em realizar juntos, mencionados por Paquetá, terão que ser perseguidos sob uma nova liderança, já que o Flamengo entra em outro período de transição, apesar de seu domínio contínuo no cenário nacional.
