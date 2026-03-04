Lucas Paquetá revela surpresa com a demissão de Filipe Luís do Flamengo e afirma que o técnico é o “principal responsável” pelo retorno do ex-jogador do West Ham ao Brasil

Embora a decisão de demitir Luis tenha ocorrido após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, que garantiu ao Flamengo uma vaga na final do Campeonato Carioca, as razões para a demissão parecem estar longe do campo de jogo. Apesar do domínio em campo, surgiram relatos sugerindo uma grave quebra de confiança entre Luis e a hierarquia do clube. Alega-se que o presidente Luiz Eduardo Baptista descobriu que o técnico havia mantido conversas clandestinas com a BlueCo, o grupo proprietário do Chelsea, durante o processo de renovação de seu contrato, levando a uma ruptura definitiva em sua relação profissional.

Paquetá, no entanto, preferiu se concentrar no caráter do técnico demitido, em vez de na política da diretoria. Ele elogiou o ex-lateral-esquerdo do Atlético de Madrid e do Chelsea por sua integridade e pelo padrão que estabeleceu para o time. “Sua lealdade, dedicação e amor pelo que faz sempre serão um exemplo para todos nós”, escreveu Paquetá. Os comentários do meio-campista refletem um vestiário que permaneceu em grande parte leal a Luis, mesmo com a diretoria ficando desconfiada de seus interesses externos e do fracasso da equipe em garantir os títulos da Supercopa e da Recopa Sul-Americana no início da campanha.