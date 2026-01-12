Lucas Paquetá teria pedido para não jogar pelo West Ham e negocia retorno ao Flamengo

O The Guardian ainda afirma que o Flamengo está disposto a pagar 40 milhões de euros (R$ 250 milhões) por Paquetá. O West Ham, no entanto, reluta em se desfazer de seu valioso jogador no meio de uma disputa acirrada contra o rebaixamento em Londres.

Eles sabem que a criatividade de Paquetá pode ser crucial para a sua campanha na luta para sair da zona de rebaixamento da Premier League. No entanto, podem ser forçados a vendê-lo.

Paquetá tem demonstrado frustração desde que se viu envolvido em uma polêmica relacionada a supostas violações das regras de apostas da Federação Inglesa. Ele foi absolvido dessas acusações em 2025 e pôde se concentrar novamente em sua carreira no futebol.

Ele contou à Globo sobre o impacto que o episódio teve em sua vida profissional e pessoal: “Sem dúvida, foi um período muito difícil, não só para mim, mas para minha família. Minha esposa e eu passamos por dois longos e dolorosos anos, mas com um final feliz. Isso também fortaleceu nosso casamento, nossa história como família: eu, ela e os filhos. Estou feliz que tenha terminado assim; lutei muito contra isso, e é muito difícil não poder falar, ouvir diferentes versões e não poder contar a sua versão da história.”

“Foi difícil para mim; tive apoio psicológico para lidar com tudo isso, com alguns dos problemas. Agora é hora de aproveitar este momento, poder jogar um pouco mais leve novamente, sem esse peso, sem esse medo, e ser feliz em campo.”