Lucas Paqueta West Ham 2025-26Getty
Chris Burton

Lucas Paquetá teria pedido para não jogar pelo West Ham e negocia retorno ao Flamengo

A relação entre Lucas Paquetá e o West Ham parece ter chegado a um ponto delicado. Em meio a incertezas e desgaste emocional, o futuro do meia brasileiro na Inglaterra entrou em pauta. O cenário atual indica que uma mudança de ares para o Flamengo, clube que o revelou, pode estar mais próxima do que nunca.

Lucas Paquetá pediu para não jogar pelo West Ham no jogo da Copa da Inglaterra contra o Queens Park Rangers e, segundo relatos, está pressionando por uma transferência para longe do clube da Premier League. O meia brasileiro ainda estaria "desiludido" após o escândalo de apostas ilegais que o dois anos de sua vida, e agora estaria pronto para deixar a Inglaterra e voltar para casa.

  • Craque do West Ham pediu para não jogar contra o QPR

    O jornal The Guardian noticiou que Paquetá pediu para não participar do jogo contra o QPR, da Championship, no Estádio Olímpico de Londres. Sua ausência surpreendeu muitos, já que ele está em forma e à disposição do técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo.

    Foi revelado que o jogador de 28 anos optou por não jogar. Ele estaria pressionando por um retorno às suas raízes no Flamengo, com Fabrizio Romano confirmando que o interesse voltou a surgir do clube carioca após conversas produtivas e um impasse nas questões pessoais.

  • Lucas Paqueta West Ham 2025-26Getty

    Escândalo das apostas frustrou Paquetá

    O The Guardian ainda afirma que o Flamengo está disposto a pagar 40 milhões de euros (R$ 250 milhões) por Paquetá. O West Ham, no entanto, reluta em se desfazer de seu valioso jogador no meio de uma disputa acirrada contra o rebaixamento em Londres.

    Eles sabem que a criatividade de Paquetá pode ser crucial para a sua campanha na luta para sair da zona de rebaixamento da Premier League. No entanto, podem ser forçados a vendê-lo.

    Paquetá tem demonstrado frustração desde que se viu envolvido em uma polêmica relacionada a supostas violações das regras de apostas da Federação Inglesa. Ele foi absolvido dessas acusações em 2025 e pôde se concentrar novamente em sua carreira no futebol.

    Ele contou à Globo sobre o impacto que o episódio teve em sua vida profissional e pessoal: “Sem dúvida, foi um período muito difícil, não só para mim, mas para minha família. Minha esposa e eu passamos por dois longos e dolorosos anos, mas com um final feliz. Isso também fortaleceu nosso casamento, nossa história como família: eu, ela e os filhos. Estou feliz que tenha terminado assim; lutei muito contra isso, e é muito difícil não poder falar, ouvir diferentes versões e não poder contar a sua versão da história.”

    “Foi difícil para mim; tive apoio psicológico para lidar com tudo isso, com alguns dos problemas. Agora é hora de aproveitar este momento, poder jogar um pouco mais leve novamente, sem esse peso, sem esse medo, e ser feliz em campo.”

  • Ligação com o Tottenham descartada

    Embora Paquetá esteja tentando ser feliz, ele quer sair do West Ham. Uma fonte disse ao The Guardian que "não há nenhuma chance de o jogador brasileiro estar no London Stadium na próxima temporada". Ele pretende voltar para casa antes da Copa do Mundo deste ano. Os rumores de uma possível transferência para o Tottenham "foram minimizadas pelo estafe do jogador".

    Paquetá perdeu a oportunidade de se transferir para o Manchester City em 2023 devido a questionamentos sobre seu comportamento em campo. Dizem que esse é "um dos motivos" pelos quais ele não quer ficar na Inglaterra.

    O West Ham estaria "desapontado" com a decisão de Paquetá de sair, visto que o clube o apoiou durante a investigação. No entanto, o clube reconhece que manter um jogador que deseja sair não beneficiará ninguém.

    O West Ham poderia "reinvestir" o valor da venda de Paquetá em seu elenco desequilibrado neste mês, com mais uma janela de transferências de janeiro aberta. O jogador brasileiro tem quatro gols e uma assistência em 18 jogos na Premier League nesta temporada e está "cansado" das dificuldades do West Ham.

  • Lucas Paqueta FlamengoGetty

    Previsão de transferência: Paquetá espera voltar para casa

    Ele nunca escondeu o fato de que gostaria de voltar para o Flamengo em algum momento, tendo começado na base do clube, e disse anteriormente ao Globo: “Eu sei que em algum momento esse retorno acontecerá.”

    Paquetá agora espera que o West Ham lhe dê o aval, permitindo que ele e sua família façam as malas. Os Hammers, que estão a sete pontos da zona de segurança no momento, estarão de volta à ação na Premier League no sábado, quando farão uma curta viagem para enfrentar o Spurs.

