Lucas Paquetá incentiva Vinicius Júnior a se reunir com ele no Flamengo em meio à “triste” onda de racismo no Real Madrid

Além do apoio moral, Paquetá está fazendo campanha ativamente por uma transferência sensacional que abalaria o mundo do futebol. Apesar de Vinícius ser um dos talentos mais cobiçados do planeta e ter contrato com o clube da capital espanhola até 2027, a atração pelo Flamengo continua sendo uma narrativa poderosa em sua carreira. Paquetá revelou que tem mantido contato constante com o craque do Real Madrid, lembrando-o de uma promessa que fizeram um ao outro há quase uma década, quando eram apenas adolescentes sonhando com a glória.

O meio-campista está fazendo o possível para convencer o vencedor da Liga dos Campeões de que a grama pode ser mais verde no Brasil. “Conversamos muito e eu disse a ele: ‘Estou aqui, agora só falta você. Venha, porque temos que cumprir o que prometemos’. Tenho certeza de que, no momento certo, ele voltará ao Flamengo”, disse Paquetá.