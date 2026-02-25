Getty/GOAL
Lucas Paquetá incentiva Vinicius Júnior a se reunir com ele no Flamengo em meio à “triste” onda de racismo no Real Madrid
Uma frente unida contra o abuso
Paquetá, que recentemente fez um retorno triunfal ao Rio de Janeiro como a contratação mais cara da história do Flamengo, está profundamente afetado pelo tratamento que Vinícius recebe no exterior após o suposto insulto racista de Gianluca Prestianni. Os dois cresceram nas categorias de base do Ninho do Urubu antes de conquistarem o time principal em 2017. Assistindo do Brasil, o meia está cansado de ver seu compatriota sendo alvo de críticas. “Nós conversamos muito, mas é muito triste ainda ter que passar e assistir às coisas que acontecem com o Vini. Quem o conhece sabe o coração que ele tem. As pessoas o culpam por coisas que ele não deveria ter que carregar. Ele é a vítima nessa história. É apoio total da minha parte, de todos no Flamengo, de toda a comissão técnica, ao Vini”, disse Paquetá àESPN.
Um apelo emocionado para voltar para casa
Além do apoio moral, Paquetá está fazendo campanha ativamente por uma transferência sensacional que abalaria o mundo do futebol. Apesar de Vinícius ser um dos talentos mais cobiçados do planeta e ter contrato com o clube da capital espanhola até 2027, a atração pelo Flamengo continua sendo uma narrativa poderosa em sua carreira. Paquetá revelou que tem mantido contato constante com o craque do Real Madrid, lembrando-o de uma promessa que fizeram um ao outro há quase uma década, quando eram apenas adolescentes sonhando com a glória.
O meio-campista está fazendo o possível para convencer o vencedor da Liga dos Campeões de que a grama pode ser mais verde no Brasil. “Conversamos muito e eu disse a ele: ‘Estou aqui, agora só falta você. Venha, porque temos que cumprir o que prometemos’. Tenho certeza de que, no momento certo, ele voltará ao Flamengo”, disse Paquetá.
O sonho estratégico do Flamengo
Embora a perspectiva de Vinícius deixar o Real Madrid no auge da carreira pareça um sonho distante, a diretoria do Flamengo está tratando o assunto com muita seriedade. Durante a coletiva de imprensa de apresentação de Paquetá, o diretor do clube, José Boto, deu a entender que o próximo alvo ambicioso do Rubro-Negro é, de fato, o camisa sete do Real Madrid. O que inicialmente parecia uma brincadeira se transformou em um objetivo estratégico para a diretoria do clube, que está disposta a aproveitar qualquer oportunidade para trazer de volta ao Rio de Janeiro o jogador formado em sua base.
Relatórios internos sugerem que os comentários de Boto foram muito mais do que apenas “brincadeira”. O clube está se posicionando para um futuro em que o retorno de Vinícius não seja apenas uma fantasia, especialmente se a atmosfera tóxica nos estádios europeus continuar a pesar sobre o jogador. O Flamengo mostrou que tem poder financeiro para trazer de volta estrelas como Paquetá e está preparado para esperar pelo “momento certo” mencionado pelo meio-campista. Por enquanto, o foco continua sendo manter Vinícius mentalmente forte enquanto ele atravessa outro período difícil na La Liga e na Liga dos Campeões.
Foco na frente interna
Enquanto os rumores sobre Vinícius circulam, Paquetá e seus companheiros devem manter o foco em uma agenda lotada. O Flamengo se prepara para um confronto crucial pela Recopa Sul-Americana contra o Lanús, seguido por compromissos domésticos no Campeonato Carioca e o início do Brasileirão. A ambição do clube está em alta, alimentada pela chegada de talentos de primeira linha e pelo potencial de figuras ainda mais lendárias se juntarem ao projeto nas próximas temporadas. A narrativa da reunião dos “garotos do Ninho” captura a imaginação de todos os torcedores do Brasil.
Ainda não se sabe se Vinícius atenderá ao chamado, mas a mensagem do Maracanã é clara: a porta estará aberta sempre que ele decidir que já teve o suficiente das cenas “tristes” na Europa.
