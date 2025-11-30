Lucas Paquetá é expulso contra o Liverpool após reclamações e vira motivo de piadas nas redes sociais

O cartão vermelho recebido por Lucas Paquetá na derrota por 2 a 0 do West Ham para o Liverpool reacendeu nas redes sociais as acusações de “manipulação de resultados”. O meia brasileiro levou dois cartões amarelos seguidos por reclamação aos 38 minutos do segundo tempo, depois de protestar contra Darren England pela falta de Niclas Füllkrug em Dominik Szoboszlai.

Paquetá, de 28 anos, voltou ao centro das discussões mesmo após ter sido inocentado pela FA sobre suspeitas de manipulação durante a temporada 2022/23, quando padrões de apostas envolveram jogos em que ele recebeu cartões. Embora tenha sido liberado das acusações, o órgão o puniu por “não cooperar totalmente” na investigação, emitindo um alerta para sua conduta futura.

No domingo, o brasileiro retornou ao time titular após cumprir suspensão por acúmulo de cartões. Em um jogo relativamente tranquilo contra o Liverpool, ele não havia sido advertido até os minutos finais — quando insistiu em reclamar com o árbitro, apesar dos pedidos de calma dos companheiros. Dois amarelos em sequência selaram sua expulsão em um lance que imediatamente virou assunto nas redes sociais.