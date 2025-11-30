Lucas Paquetá é expulso contra o Liverpool após reclamações e vira motivo de piadas nas redes sociais
Expulsão bizarra de Paquetá gera acusações dos fãs
O cartão vermelho recebido por Lucas Paquetá na derrota por 2 a 0 do West Ham para o Liverpool reacendeu nas redes sociais as acusações de “manipulação de resultados”. O meia brasileiro levou dois cartões amarelos seguidos por reclamação aos 38 minutos do segundo tempo, depois de protestar contra Darren England pela falta de Niclas Füllkrug em Dominik Szoboszlai.
Paquetá, de 28 anos, voltou ao centro das discussões mesmo após ter sido inocentado pela FA sobre suspeitas de manipulação durante a temporada 2022/23, quando padrões de apostas envolveram jogos em que ele recebeu cartões. Embora tenha sido liberado das acusações, o órgão o puniu por “não cooperar totalmente” na investigação, emitindo um alerta para sua conduta futura.
No domingo, o brasileiro retornou ao time titular após cumprir suspensão por acúmulo de cartões. Em um jogo relativamente tranquilo contra o Liverpool, ele não havia sido advertido até os minutos finais — quando insistiu em reclamar com o árbitro, apesar dos pedidos de calma dos companheiros. Dois amarelos em sequência selaram sua expulsão em um lance que imediatamente virou assunto nas redes sociais.
Reação dos torcedores à expulsão de Paquetá
Nas redes, torcedores de vários clubes comentaram o lance de forma dura.
ChelsChris03 escreveu no X: “Isso aí só pode ser manipulação de resultados. Não tem como ser outra coisa.”
TheGunnersD3an criticou a postura do jogador: “Paquetá foi muito irresponsável. Parecia até que queria esse vermelho.”
Dieggo comentou: “Ele claramente queria ser expulso. Estranho demais.”
Fellythered brincou: “Paquetá nunca vai se livrar dessas acusações de apostas.”
Fredtheted foi direto ao ponto ao dizer que a atitude do brasileiro “é suspeita”.
Nuno e comentaristas reagem ao cartão vermelho “ridículo”
A expulsão também repercutiu entre ex-jogadores e comentaristas.
Durante a transmissão da BBC Radio 5 Live, o ex-atacante Clinton Morrison criticou a postura do meia:
“Não sei o que ele estava tentando fazer. O árbitro não ia mudar a decisão. Ele continuou reclamando, até o Alisson tentou acalmar. Você deixa o time na mão assim. É ridículo.”
Na Sky Sports, o ex-goleiro do West Ham, Robert Green, chamou a atitude de Paquetá de “completamente irresponsável” e disse que o brasileiro “perdeu a cabeça”.
Após o jogo, o técnico Nuno Espírito Santo evitou estender o assunto, mas mostrou preocupação:
“Vou primeiro conversar com o Lucas para entender o que aconteceu. Precisamos de todos os jogadores até o fim da temporada e vamos sentir falta dele.”
Paquetá se pronuncia
Pouco depois da partida, Paquetá respondeu às críticas em um post no X:
“É ridículo ter sua vida e carreira afetadas por dois anos sem qualquer apoio psicológico da federação. Talvez esse comportamento ridículo seja só um reflexo de tudo que tive que suportar — e ao que parece ainda vou ter que suportar. Peço desculpas se não sou perfeito.”
Suspensão à vista para Paquetá
Independentemente da explicação pública, Paquetá será desfalque na próxima rodada. A expulsão automática por dois amarelos rende suspensão de um jogo, tirando o meia do confronto contra o Manchester United, em Old Trafford. Ele ainda pode receber punições adicionais caso a FA entenda que suas reclamações sobre Darren England ou sua demora para deixar o campo configuram conduta inadequada.
Apesar do enorme talento, fica cada vez mais evidente que Paquetá não é o mesmo desde que as acusações surgiram. Sua reação exagerada em um lance pouco relevante coloca dúvidas sobre sua confiabilidade em momentos de pressão — algo que certamente preocupa o West Ham.