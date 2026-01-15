Por que Lucas Paquetá é desfalque do West Ham em meio à negociação para voltar ao Flamengo?

Em outubro de 2025, em meio às dificuldades de Paquetá em encontrar sua melhor forma e consistência, ele foi cogitado para retornar ao Brasil, mais especificamente ao Flamengo. Um mês depois, ele admitiu que a atração de seu país natal era forte e que o longo processo de investigação o havia afetado bastante.

Ele disse em novembro: "O primeiro momento em que o Flamengo tentou me contratar foi quando (Marcos) Braz ainda estava no Flamengo (como vice-presidente), houve esse contato. Eu sei do desejo do Flamengo, e eles sabem do meu desejo, da minha paixão pelo clube, então é algo que sempre acontece. Assim que fui acusado, e todo o processo de julgamento estava prestes a começar, Braz veio à minha casa, fez a oferta e perguntou o que eu achava. Obviamente, eu sempre quis voltar para o Flamengo, mas naquele momento, eu ainda estava um pouco indeciso sobre a minha decisão, sobre o que eu ia fazer. Então eu também conversei com o diretor do West Ham e disse: 'Braz, eu quero voltar, sei que me sentirei bem no Flamengo, mas não posso ser ingrato com o clube que me apoia tanto. Eles me apoiaram muito em todos os momentos, me ajudaram em várias situações, então eu não poderia forçar uma saída de um lugar onde fui acolhido e respeitado. Eles respeitaram a mim, minha esposa, minha família.'" Eu disse: 'Quero que você resolva isso.' Mas sim, essa conversa com o Flamengo realmente aconteceu."

Paquetá acrescentou que, embora uma transferência para o Flamengo fosse tentadora, sentiu-se na obrigação de permanecer no West Ham devido à forma como o clube o ajudou durante a investigação.

"Talvez eu nem devesse estar dizendo isso, mas conversei com o Filipe (Luís), que é um amigo, além de ser técnico do Flamengo", disse ele. "Eu realmente expressei meu desejo de voltar e também mostrei isso aos meus agentes. Foi uma decisão difícil porque tenho 28 anos, sou muito jovem, e ainda tenho muito valor de mercado fora daqui. Venho fazendo meu trabalho bem, mas era um desejo muito forte. E tentei muito, mas infelizmente, mais uma vez, decidi respeitar meu clube, não forçar nada, porque é um clube que me apoiou, pelo qual tenho um carinho enorme. Então deixei acontecer, e realmente não aconteceu. Entendi que não era o momento certo, mas sei que as portas sempre estarão abertas para mim. Sei que em algum momento esse retorno acontecerá."