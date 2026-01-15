Getty Images Sport
Por que Lucas Paquetá é desfalque do West Ham em meio à negociação para voltar ao Flamengo?
Paquetá abalado por escândalo de apostas
Quase dois anos depois da Federação Inglesa de Futebol (FA) ter iniciado uma investigação contra Paquetá, o craque do West Ham foi absolvido das acusações de manipulação de resultados por uma comissão reguladora independente em julho do ano passado. O jogador de 28 anos enfrentava a possibilidade de uma suspensão vitalícia caso fosse considerado culpado, mas, para seu alívio, foi autorizado a continuar jogando. Em um comunicado, ele reiterou sua inocência e agradeceu ao West Ham e aos torcedores do clube pelo apoio.
"Desde o primeiro dia desta investigação, tenho mantido minha inocência diante dessas acusações extremamente graves", disse Paquetá. "Não posso dizer mais nada neste momento, mas gostaria de expressar minha gratidão a Deus e minha enorme vontade de voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto. À minha esposa, que nunca soltou minha mão, ao West Ham United, aos torcedores que sempre me apoiaram e à minha família, amigos e equipe jurídica que me deram todo o apoio – muito obrigado por tudo."
Paquetá em negociação com o Flamengo?
Em outubro de 2025, em meio às dificuldades de Paquetá em encontrar sua melhor forma e consistência, ele foi cogitado para retornar ao Brasil, mais especificamente ao Flamengo. Um mês depois, ele admitiu que a atração de seu país natal era forte e que o longo processo de investigação o havia afetado bastante.
Ele disse em novembro: "O primeiro momento em que o Flamengo tentou me contratar foi quando (Marcos) Braz ainda estava no Flamengo (como vice-presidente), houve esse contato. Eu sei do desejo do Flamengo, e eles sabem do meu desejo, da minha paixão pelo clube, então é algo que sempre acontece. Assim que fui acusado, e todo o processo de julgamento estava prestes a começar, Braz veio à minha casa, fez a oferta e perguntou o que eu achava. Obviamente, eu sempre quis voltar para o Flamengo, mas naquele momento, eu ainda estava um pouco indeciso sobre a minha decisão, sobre o que eu ia fazer. Então eu também conversei com o diretor do West Ham e disse: 'Braz, eu quero voltar, sei que me sentirei bem no Flamengo, mas não posso ser ingrato com o clube que me apoia tanto. Eles me apoiaram muito em todos os momentos, me ajudaram em várias situações, então eu não poderia forçar uma saída de um lugar onde fui acolhido e respeitado. Eles respeitaram a mim, minha esposa, minha família.'" Eu disse: 'Quero que você resolva isso.' Mas sim, essa conversa com o Flamengo realmente aconteceu."
Paquetá acrescentou que, embora uma transferência para o Flamengo fosse tentadora, sentiu-se na obrigação de permanecer no West Ham devido à forma como o clube o ajudou durante a investigação.
"Talvez eu nem devesse estar dizendo isso, mas conversei com o Filipe (Luís), que é um amigo, além de ser técnico do Flamengo", disse ele. "Eu realmente expressei meu desejo de voltar e também mostrei isso aos meus agentes. Foi uma decisão difícil porque tenho 28 anos, sou muito jovem, e ainda tenho muito valor de mercado fora daqui. Venho fazendo meu trabalho bem, mas era um desejo muito forte. E tentei muito, mas infelizmente, mais uma vez, decidi respeitar meu clube, não forçar nada, porque é um clube que me apoiou, pelo qual tenho um carinho enorme. Então deixei acontecer, e realmente não aconteceu. Entendi que não era o momento certo, mas sei que as portas sempre estarão abertas para mim. Sei que em algum momento esse retorno acontecerá."À procura de apostas de futebol mais inteligentes? Obtenha prévias especializadas, previsões baseadas em dados e insights vencedores com GOAL Tips no Telegram. Junte-se à nossa comunidade crescente agora!
Nuno atualiza a situação de Paquetá
Dias depois de Paquetá ter supostamente pedido para não participar da vitória do West Ham sobre o QPR, Nuno divulgou uma atualização sobre o desempenho do meia e de alguns de seus companheiros de equipe do West Ham, enquanto se preparam para enfrentar o Tottenham neste fim de semana.
Questionado sobre o futuro do ex-jogador do Flamengo, ele respondeu: "Todos estão se recuperando. Cada um está se recuperando de uma maneira diferente. Konstantinos [Mavropanos] teve um problema no pescoço que levou algum tempo para se recuperar e ainda dói. Matheus [Fernandes] já voltou a fazer sessões individuais, e Lucas [Paquetá] ainda está em tratamento, então vamos ver. Ainda temos alguns dias."
O que o futuro reserva para Paquetá?
Resta saber se Paquetá, que supostamente quer sair da Inglaterra, estará apto para enfrentar o Tottenham na Premier League no sábado (17), no Tottenham Hotspur Stadium, ou se estará disponível apenas contra o Sunderland, no London Stadium, uma semana depois. Também é incerto se o brasileiro já jogou sua última partida pelo West Ham e se um retorno ao Flamengo acontecerá.
