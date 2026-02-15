“Loucura!” – Revelados os verdadeiros pensamentos dos jogadores do Manchester United sobre Harry Maguire, à medida que o popular zagueiro se aproxima do fim do contrato

Maguire recebe atualmente um salário de £ 190.000 por semana e qualquer novo contrato oferecido ao astro nascido em Sheffield provavelmente terá uma redução salarial significativa, possivelmente com bônus mais relacionados ao desempenho.

Depois de brilhar pelo Leicester e pela Inglaterra na Copa do Mundo de 2018, Maguire conquistou sua transferência recorde para Old Trafford e foi inicialmente um sucesso em suas primeiras temporadas no clube. Nomeado capitão por Ole Gunnar Solskjaer em 2020, ele foi posteriormente destituído da capitania por Erik ten Hag em 2023 e esteve perto de deixar o clube em várias ocasiões em meio a críticas e escrutínio da mídia.

Mas o retorno de Maguire à boa forma e sua importância contínua nos bastidores serviram como um forte exemplo para os membros menos experientes do elenco. Mais recentemente, Maguire foi nomeado o melhor jogador da partida na vitória do United por 3 a 2 fora de casa contra o líder Arsenal na Premier League e está formando uma forte parceria com Lisandro Martinez sob o comando de Michael Carrick, após retornar recentemente de uma lesão na coxa.

Carrick disse sobre Maguire após sua atuação contra o Manchester City, em seu retorno ao time pela primeira vez desde novembro: “Achei que isso nos deu uma base sólida com Licha [Martínez] e Harry. Senti que foi um jogo para ganhar experiência e saber como é. Foi uma grande exigência para H [Maguire] e ele merece crédito por isso. Acho que às vezes podemos subestimar o que os jogadores fazem, mas para ele jogar hoje e superar isso...

Não vou mentir, foi uma aposta calculada quanto ao tempo que ele poderia jogar e se conseguiria superar isso, porque ele literalmente treinou por dois ou três dias durante provavelmente oito ou nove semanas, então isso mostra o que isso realmente significa para ele. Achei que ele foi fantástico. Entre ele e Licha, eles foram muito sólidos na defesa e nos deram a base para construir.”