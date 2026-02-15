Getty Images Sport
“Loucura!” – Revelados os verdadeiros pensamentos dos jogadores do Manchester United sobre Harry Maguire, à medida que o popular zagueiro se aproxima do fim do contrato
Jogadores do Manchester United esperam que Maguire permaneça em Old Trafford
Segundo o jornal The Sun, o vestiário do United “deixou claro” seus sentimentos em relação a Maguire e gostaria que o experiente zagueiro permanecesse no clube e assinasse um novo contrato, prolongando sua permanência em Old Trafford além de 2026.
Os companheiros de Maguire no Red Devils estão “unidos na opinião” de que o jogador deve permanecer no clube, valorizando sua contribuição dentro e fora de campo e seu papel como mentor dos jogadores mais jovens na defesa.
O jogador de 32 anos passou por um período turbulento em Old Trafford desde sua transferência recorde de £ 80 milhões (US$ 109 milhões) do Leicester City em 2019, que ainda é o valor mais alto já pago por um zagueiro. Mas ele teve uma espécie de ressurgimento nas últimas temporadas, liderando pelo exemplo na defesa e até marcando gols inesquecíveis contra o Lyon, nas quartas de final da Liga Europa no ano passado, e contra o Liverpool, em Anfield, no início desta campanha.
“Seria uma loucura” – a opinião do elenco sobre o contrato de Maguire
Uma fonte revelou ao jornal The Sun os sentimentos do vestiário do United em relação a Maguire: “Os jogadores acham que seria uma loucura se ele não recebesse uma nova proposta.
Harry passou por muitos altos e baixos no United, mas superou tudo isso e está jogando muito bem.
Ele é muito respeitado no vestiário e está passando muito conhecimento para alguns dos jogadores mais jovens, como Ayden Heaven e Leny Yoro.
Todos gostam dele e o respeitam, e a maioria dos jogadores quer que o clube lhe ofereça um contrato.”
A turbulenta trajetória de Maguire em Old Trafford e o recente ressurgimento de Carrick
Maguire recebe atualmente um salário de £ 190.000 por semana e qualquer novo contrato oferecido ao astro nascido em Sheffield provavelmente terá uma redução salarial significativa, possivelmente com bônus mais relacionados ao desempenho.
Depois de brilhar pelo Leicester e pela Inglaterra na Copa do Mundo de 2018, Maguire conquistou sua transferência recorde para Old Trafford e foi inicialmente um sucesso em suas primeiras temporadas no clube. Nomeado capitão por Ole Gunnar Solskjaer em 2020, ele foi posteriormente destituído da capitania por Erik ten Hag em 2023 e esteve perto de deixar o clube em várias ocasiões em meio a críticas e escrutínio da mídia.
Mas o retorno de Maguire à boa forma e sua importância contínua nos bastidores serviram como um forte exemplo para os membros menos experientes do elenco. Mais recentemente, Maguire foi nomeado o melhor jogador da partida na vitória do United por 3 a 2 fora de casa contra o líder Arsenal na Premier League e está formando uma forte parceria com Lisandro Martinez sob o comando de Michael Carrick, após retornar recentemente de uma lesão na coxa.
Carrick disse sobre Maguire após sua atuação contra o Manchester City, em seu retorno ao time pela primeira vez desde novembro: “Achei que isso nos deu uma base sólida com Licha [Martínez] e Harry. Senti que foi um jogo para ganhar experiência e saber como é. Foi uma grande exigência para H [Maguire] e ele merece crédito por isso. Acho que às vezes podemos subestimar o que os jogadores fazem, mas para ele jogar hoje e superar isso...
Não vou mentir, foi uma aposta calculada quanto ao tempo que ele poderia jogar e se conseguiria superar isso, porque ele literalmente treinou por dois ou três dias durante provavelmente oito ou nove semanas, então isso mostra o que isso realmente significa para ele. Achei que ele foi fantástico. Entre ele e Licha, eles foram muito sólidos na defesa e nos deram a base para construir.”
O futuro de Maguire ficará claro nos próximos meses
Em meio a relatos recentes de que Maguire está “cada vez mais perto” de assinar um novo contrato com o Old Trafford, seu futuro ficará claro nos próximos meses, em um final de temporada importante para seu clube. Se o zagueiro conseguir desempenhar um papel fundamental para ajudar seu time a se classificar para a Liga dos Campeões, os argumentos dele e de seus companheiros para que ele receba uma nova proposta serão ainda mais fortes.
