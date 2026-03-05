“Longe de ser bom o suficiente” – Senne Lammens revela o “clima realmente ruim” no vestiário do Manchester United após a derrota para o Newcastle

Apesar do Newcastle ter ficado reduzido a 10 jogadores e Casemiro ter empatado o jogo após o gol inicial de Anthony Gordon, um gol no final da partida de Will Osula condenou os Red Devils a uma derrota decepcionante. Lammens não se conteve ao refletir sobre o resultado que interrompeu o ímpeto do United na corrida pela Liga dos Campeões. O goleiro belga sugeriu que a equipe não deu ouvidos aos avisos de Carrick, pois teve dificuldades para superar o Magpies.

“É uma grande decepção. Sabíamos que seria difícil... O técnico nos alertou”, disse Lammens à MUTV. “O primeiro tempo não foi dos melhores, mas chegamos ao intervalo com uma sensação bastante positiva, depois de marcar aquele gol no último minuto contra 10 jogadores.”