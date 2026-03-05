Getty Images Sport
“Longe de ser bom o suficiente” – Senne Lammens revela o “clima realmente ruim” no vestiário do Manchester United após a derrota para o Newcastle
Uma dura realidade para os jogadores de Carrick
Apesar do Newcastle ter ficado reduzido a 10 jogadores e Casemiro ter empatado o jogo após o gol inicial de Anthony Gordon, um gol no final da partida de Will Osula condenou os Red Devils a uma derrota decepcionante. Lammens não se conteve ao refletir sobre o resultado que interrompeu o ímpeto do United na corrida pela Liga dos Campeões. O goleiro belga sugeriu que a equipe não deu ouvidos aos avisos de Carrick, pois teve dificuldades para superar o Magpies.
“É uma grande decepção. Sabíamos que seria difícil... O técnico nos alertou”, disse Lammens à MUTV. “O primeiro tempo não foi dos melhores, mas chegamos ao intervalo com uma sensação bastante positiva, depois de marcar aquele gol no último minuto contra 10 jogadores.”
A falta de preparo físico e esforço custou caro
O United não conseguiu aproveitar sua vantagem numérica no segundo tempo. Lammens destacou a falta de competitividade como a principal razão para a derrota, observando que eles foram superados pelos anfitriões.
“Ele nos alertou que não seria fácil... quanto mais tempo o placar permanece 1 a 1, você sabe que uma oportunidade pode mudar tudo. Foi o que aconteceu hoje. Sim, não foi nada bom hoje em todos os aspectos e precisamos aprender com isso”, acrescentou Lammens.
O clima no vestiário após a partida
O goleiro falou sobre as falhas físicas de seu time, sugerindo que um clube de elite não pode se dar ao luxo de ter umdesempenho tão ruim.
“Quero dizer, sim, assim como o físico, o esforço”, continuou Lammens. “É um dia ruim coletivo, o que não é realmente possível. Não nesta liga, não contra essas equipes.”
Antecipando o confronto com o Aston Villa
Sem compromissos europeus, o United agora enfrenta uma pausa antes de enfrentar o Aston Villa em 15 de março. A equipe de Carrick, que ainda ocupa a terceira posição na tabela da Premier League, viajará para Bournemouth cinco dias depois.
“Hoje é uma verdadeira decepção e o sentimento é muito ruim, mas temos alguns dias e acho que semanas em que precisamos nos reunir e pensar em como reagir”, concluiu Lammens. “A partir de amanhã, vai ser assim e, nos treinos, vamos manter a intensidade que podemos apresentar nos jogos e, então, reagir no próximo jogo.”
