Logo após o gol sofrido em um pênalti convertido por Mikel Oyarzabal, o vice-campeão mundial foi obrigado a substituir o zagueiro William Saliba (25) devido a uma lesão.
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Logo após o gol sofrido, vem o próximo choque! Estrela da França é substituída logo no início da semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha devido a uma lesão
O zagueiro central sofreu uma lesão grave após pouco menos de meia hora de jogo, sem qualquer contato com um adversário. Na sua própria metade do campo, o jogador que disputou 38 partidas pela seleção nacional caiu no chão, longe da jogada, e rapidamente sinalizou que não poderia continuar.
O técnico da França, Didier Deschamps (57), mandou imediatamente o ex-jogador da Bundesliga Maxence Lacroix (26) se aquecer e o colocou em campo aos 30 minutos, no lugar de Saliba.
- AFP
Semifinal da Copa do Mundo: Maxence Lacroix substitui William Saliba
A ausência de Saliba é, sem dúvida, um enfraquecimento para os franceses: o zagueiro central de 25 anos do Arsenal vem de uma temporada excepcional na Premier League. Na atual fase final da Copa do Mundo, ele disputou cinco das seis partidas do início ao fim e só foi poupado na vitória por 4 a 1 sobre a Noruega, na última partida da fase de grupos. Junto com Dayot Upamecano, do Bayern de Munique, ele costuma formar uma dupla bem entrosada.
Lacroix, substituto de Saliba, já atuou na Bundesliga pelo VfL Wolfsburg e conquistou a Conference League na última temporada com seu atual clube, o Crystal Palace. Ele disputará sua sétima partida pela seleção na semifinal da Copa do Mundo.
No momento da substituição, a grande favorita França estava perdendo devido ao pênalti marcado por Oyarzabal. O atacante da Espanha converteu com muita calma da marca do pênalti, após uma entrada desajeitada de Digne contra Lamine Yamal. A vantagem para os campeões europeus foi merecida após uma atuação convincente.
Seleção da França na Copa do Mundo de 2026
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