Liverpool toma decisão final sobre saída de Andy Robertson ao Tottenham

O Liverpool desistiu oficialmente de realizar a transferência de Robertson para o Tottenham, informando aos rivais da Premier League que não podem autorizar a saída do zagueiro nas circunstâncias atuais, segundo o jornal The Times. As conversas entre os dois clubes haviam acontecido na semana passada, com o técnico do Spurs, Thomas Frank, interessado em adicionar a experiência e a liderança do capitão da seleção escocesa ao seu elenco no norte de Londres.

Segundo relatos, o Tottenham estava preparado para pagar cerca de 5 milhões de libras pelo jogador de 31 anos, um valor razoável considerando que o contrato de Robertson com o Liverpool termina no fim da temporada. A equipe de recrutamento do Liverpool havia analisado seriamente a oferta, levando em conta os oito anos e meio de serviços exemplares prestados por Robertson desde sua chegada a preço de banana vindo do Hull City em 2017. Com seu futuro no clube incerto após junho, a diretoria ponderou o benefício financeiro de uma venda em relação às suas necessidades esportivas imediatas.

No entanto, após analisar suas opções internas, o Liverpool decidiu não prosseguir com a transferência. Crucialmente, Robertson não pressionou por uma saída. O lateral-esquerdo, que entrou como substituto durante a dolorosa derrota por 3 a 2 para o Bournemouth no sábado, aceitou a decisão do clube e permanece comprometido em desempenhar um papel fundamental enquanto o Liverpool tenta salvar sua campanha na liga e competir pela Liga dos Campeões e pela Copa da Inglaterra.