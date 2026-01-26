Goal.com
Liverpool toma decisão final sobre saída de Andy Robertson ao Tottenham

Andrew Robertson deverá permanecer no Liverpool até o fim da temporada, após a diretoria dos Reds informar o Tottenham que a negociação está descartada no momento

Os Spurs haviam preparado uma proposta de 5 milhões de libras pelo escocês, mas uma crise de lesões em Anfield forçou o Liverpool a cancelar a transferência, atendendo ao desejo do capitão Virgil van Dijk, que pediu ao clube para manter seu parceiro de defesa.

  • Dirigentes de Anfield travam transferência ao Tottenham

    O Liverpool desistiu oficialmente de realizar a transferência de Robertson para o Tottenham, informando aos rivais da Premier League que não podem autorizar a saída do zagueiro nas circunstâncias atuais, segundo o jornal The Times. As conversas entre os dois clubes haviam acontecido na semana passada, com o técnico do Spurs, Thomas Frank, interessado em adicionar a experiência e a liderança do capitão da seleção escocesa ao seu elenco no norte de Londres.

    Segundo relatos, o Tottenham estava preparado para pagar cerca de 5 milhões de libras pelo jogador de 31 anos, um valor razoável considerando que o contrato de Robertson com o Liverpool termina no fim da temporada. A equipe de recrutamento do Liverpool havia analisado seriamente a oferta, levando em conta os oito anos e meio de serviços exemplares prestados por Robertson desde sua chegada a preço de banana vindo do Hull City em 2017. Com seu futuro no clube incerto após junho, a diretoria ponderou o benefício financeiro de uma venda em relação às suas necessidades esportivas imediatas. 

    No entanto, após analisar suas opções internas, o Liverpool decidiu não prosseguir com a transferência. Crucialmente, Robertson não pressionou por uma saída. O lateral-esquerdo, que entrou como substituto durante a dolorosa derrota por 3 a 2 para o Bournemouth no sábado, aceitou a decisão do clube e permanece comprometido em desempenhar um papel fundamental enquanto o Liverpool tenta salvar sua campanha na liga e competir pela Liga dos Campeões e pela Copa da Inglaterra.

    Crise de lesões na defesa força decisão de Arne Slot

    A decisão de manter Robertson no elenco se deve, em grande parte, à crescente crise de jogadores na defesa de Arne Slot. Os campeões da Premier League têm sofrido com uma série de lesões, deixando o time perigosamente carente de opções. Os jovens defensores Conor Bradley e Giovanni Leoni estão fora do restante da temporada devido a graves lesões no joelho, o que deixa o elenco com poucas alternativas importantes.

    A situação piorou durante a derrota para o Bournemouth, quando Joe Gomez foi forçado a sair no primeiro tempo após sofrer uma pancada no rosto em uma colisão com o goleiro Alisson. Além disso, Ibrahima Konaté está ausente das últimas duas partidas devido ao falecimento de seu pai. 

    Para agravar a situação, o Liverpool explorou a possibilidade de repatriar Kostas Tsimikas, que estava emprestado à Roma, para substituir Robertson, mas entende-se que o clube italiano se mostrou relutante em aceitar o pedido. Diante da perspectiva de perder Robertson sem um substituto, Slot – que declarou após a derrota para o Bournemouth que "queria manter todos os seus jogadores" – decidiu que enfraquecer ainda mais o elenco não era uma opção.

  • Van Dijk faz apelo público para manter Robertson

    A decisão de manter Robertson será recebida com entusiasmo pelo capitão do clube, Van Dijk, que fez um apelo apaixonado para que seu companheiro permanecesse em meio às especulações. Falando antes da decisão final, o holandês enfatizou a importância do escocês para a dinâmica do vestiário.

    “Claro que falo com ele. Falo com ele todos os dias, ele é meu vice-capitão”, disse Van Dijk. “Robbo é um membro muito importante do nosso time e eu quero que ele fique, mas o que quer que aconteça, vamos ver."

    “Espero que ele esteja aqui na quarta-feira [para o jogo contra o Qarabag]? Isso não depende de mim, não é? Vamos falar sobre [as minhas melhores memórias dele] quando [uma transferência] acontecer.”

    Frank busca por soluções no norte de Londres.

    O fracasso do negócio representa um duro golpe para o Tottenham e para o técnico Thomas Frank. O pressionado treinador dos Spurs enfrenta uma crise na lateral após a fratura no tornozelo sofrida por Ben Davies. Com Destiny Udogie agora como o único lateral-esquerdo experiente e disponível no elenco, Frank fica com opções limitadas.

    O Tottenham havia identificado Robertson como o candidato ideal para trazer estabilidade e experiência a uma defesa jovem. Frank reluta em deslocar Djed Spence para a esquerda, preferindo que ele dispute a posição com Pedro Porro no lado direito. Embora o Tottenham tenha concluído a contratação do lateral brasileiro Souza, de 19 anos, junto ao Santos na quinta-feira, ele é considerado inexperiente para o mais alto nível. O Tottenham agora precisa decidir se buscará outras opções ou se apostará em seus recursos limitados para o restante da temporada.

