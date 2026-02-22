Getty Images
Liverpool sofre revés com a desistência de Florian Wirtz do confronto contra o Nottingham Forest poucos minutos antes do início da partida
Mudança de última hora para o Liverpool no City Ground
Wirtz chegou ao City Ground com seus companheiros de equipe e parecia pronto para jogar contra o Nottingham Forest, mas foi retirado no último minuto. O jogador contratado no verão foi visto conversando com a comissão técnica em campo antes de sair da escalação inicial para o jogo. O blog do Liverpool sobre a partida publicou uma atualização que dizia: “Parece que houve uma mudança de última hora na escalação inicial do Liverpool, com Curtis Jones entrando no lugar de Florian Wirtz”.
Liverpool: Alisson , Van Dijk, Konate, Kerkez, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gakpo, Ekitike, Gravenberch.
Reservas: Mamardashvili , Gomez, Chiesa, Woodman, Robertson, Nyoni, Ramsay, Morrison, Ngumoha.
A excelente forma de Wirtz
Wirtz vinha ganhando forma em Anfield após sua transferência no verão. O meio-campista marcou cinco dos seus seis gols pelos Reds desde o início do ano e não perdeu nenhum jogo pelo clube desde a partida contra o Forest, em novembro.
Ele foi elogiado pelo técnico Arne Slot por sua contribuição no início de fevereiro.
Ele disse: “Em primeiro lugar, o crédito é do jogador, porque ele tem que fazer o trabalho. Não apenas em campo, mas também na academia. Então, como técnico, mesmo que ele esteja com um pouco de dificuldade no início, você tem que continuar colocando-o para jogar, porque essa é a única maneira de ele melhorar. Ele é um exemplo disso.”
Embora os gols de Wirtz tenham ganhado as manchetes, Slot está mais impressionado com a maturidade tática do meio-campista. De acordo com o técnico do Reds, Wirtz chegou com habilidade técnica de nível mundial, mas o verdadeiro progresso foi feito em sua compreensão do jogo sem a bola e sua integração ao coletivo.
“Acho que ele não melhorou muito com a bola porque, desde o início, ele já era especial. Talvez agora ele tenha uma conexão melhor com seus companheiros porque eles têm jogado cada vez mais juntos”, explicou Slot. “É fora da bola que vejo a maior melhora nele e em alguns outros, e essa combinação deixa você pronto para a Premier League.”
A forma irregular do Liverpool
O Liverpool tem lutado para encontrar consistência nas últimas semanas, e a lesão de Wirtz provavelmente só vai desestabilizar ainda mais uma equipe que tem tido dificuldades para encadear vitórias.
O time venceu duas das últimas cinco partidas, perdeu duas e empatou uma, antes do confronto com o Forest.
O ex-jogador do Liverpool John Aldridge comparou Wirtz ao icônico ex-jogador da seleção inglesa Peter Beardsley depois que ele marcou seu primeiro gol pelo clube, dizendo: “O primeiro gol de Florian Wirtz estava para acontecer, não é? Eu o observo há algum tempo. Ele é um jogador. Ele me lembra Peter Beardsley. Ele é brilhante, inteligente, mas precisava desse gol. Isso estava na cabeça dele. Será um alívio para ele e agora ele pode se desenvolver a partir daí, com certeza.
“Ele está se conectando nas áreas certas com Hugo Ekitike. É bom ver isso. Com certeza, haverá mais por vir dele, dos dois. Alexander Isak também vai voltar. Quando você é um atacante, precisa de assistências, e Wirtz certamente fornece isso.”
O que vem a seguir?
O Liverpool enfrenta o West Ham no sábado, na tentativa de reforçar suas ambições de qualificação para a Liga dos Campeões.
O técnico Slot foi recentemente forçado a rebater o comentarista Wayne Rooney por sua afirmação de que o holandês não tem a “aura” necessária para comandar o clube, dizendo: “Somos todos diferentes. A única coisa que Jurgen e eu temos em comum é que ambos vencemos o campeonato – e isso não é nada mal, não é? Acho que quanto mais um técnico vence, mais aura ele tem. Não sei se você concorda com Wayne Rooney, mas se essa fosse a opinião geral, acho que as pessoas provavelmente diriam que na temporada passada eu tinha mais aura do que nesta temporada.
“Mas talvez ele seja o único que tenha essa opinião; não sei, me diga você. É a primeira vez que ouço isso, mas acho justo dizer que Jurgen definitivamente tem uma aura. Posso falar sobre ele, não sobre mim, mas ele definitivamente tinha isso. Mas um técnico vencedor também tem uma aura.”
