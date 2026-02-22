Liverpool sofre revés com a desistência de Florian Wirtz do confronto contra o Nottingham Forest poucos minutos antes do início da partida

Wirtz vinha ganhando forma em Anfield após sua transferência no verão. O meio-campista marcou cinco dos seus seis gols pelos Reds desde o início do ano e não perdeu nenhum jogo pelo clube desde a partida contra o Forest, em novembro.

Ele foi elogiado pelo técnico Arne Slot por sua contribuição no início de fevereiro.

Ele disse: “Em primeiro lugar, o crédito é do jogador, porque ele tem que fazer o trabalho. Não apenas em campo, mas também na academia. Então, como técnico, mesmo que ele esteja com um pouco de dificuldade no início, você tem que continuar colocando-o para jogar, porque essa é a única maneira de ele melhorar. Ele é um exemplo disso.”

Embora os gols de Wirtz tenham ganhado as manchetes, Slot está mais impressionado com a maturidade tática do meio-campista. De acordo com o técnico do Reds, Wirtz chegou com habilidade técnica de nível mundial, mas o verdadeiro progresso foi feito em sua compreensão do jogo sem a bola e sua integração ao coletivo.

“Acho que ele não melhorou muito com a bola porque, desde o início, ele já era especial. Talvez agora ele tenha uma conexão melhor com seus companheiros porque eles têm jogado cada vez mais juntos”, explicou Slot. “É fora da bola que vejo a maior melhora nele e em alguns outros, e essa combinação deixa você pronto para a Premier League.”