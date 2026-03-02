Getty Images Sport
Traduzido por
Liverpool monitora estrela em ascensão da Bundesliga caso a oferta por Michael Olise fracasse, enquanto os Reds continuam em busca do sucessor de Mohamed Salah
Interesse do Liverpool por Olise: as últimas notícias
Os gigantes de Merseyside têm uma longa tradição de contratar talentos da primeira divisão alemã, com jogadores como Ibrahima Konate, Dominik Szoboszlai e Ryan Gravenberch, todos tendo feito a transição com sucesso. Olise, que se transferiu do Crystal Palace para o Bayern, está há muito tempo no radar do Anfield. A Sky Sport noticiou já em novembro passado que o internacional francês estava sendo observado pelos Reds, mas o acordo continua complicado. Continua sendo muito irrealista, já que Olise não tem cláusula de rescisão e ainda tem contrato até 2029, confirma a reportagem, sugerindo que o Liverpool pode precisar procurar outro jogador se o Bayern se recusar a ceder.
- Getty Images Sport
Yan Diomande surge como a principal alternativa
Caso a contratação de Olise se revele impossível, o Liverpool já identificou um alvo secundário que está a conquistar a Alemanha. Yan Diomande, de 19 anos, tornou-se a estrela em ascensão da temporada da Bundesliga, com uma série de exibições que chamaram a atenção da elite europeia. Ao que tudo indica, o Liverpool está a observar o extremo “muito intensamente”, à procura de um jogador com a velocidade explosiva e a habilidade técnica necessárias para replicar o rendimento de Salah na ala direita.
O Leipzig é conhecido por ser um negociador difícil e está determinado a manter seu valioso ativo por pelo menos mais uma temporada. No entanto, todo jogador tem um preço no sistema da Red Bull. O time alemão estaria “pronto para negociar” se recebesse ofertas na casa dos € 100 milhões (£ 83 milhões). Embora o Leipzig queira convencer Diomande a permanecer além do verão, a atração da Premier League e a chance de se tornar o rosto de uma nova era no Liverpool podem ser fortes demais para resistir.
Retorno defensivo surpreendente em jogo
Embora o foco continue sendo o ataque, o Liverpool também estaria buscando resolver seus problemas defensivos trazendo de volta um rosto conhecido. Jarell Quansah, que deixou Anfield para jogar pelo Bayer Leverkusen no verão passado em uma transferência avaliada em aproximadamente € 35 milhões, está sendo associado a um retorno sensacional. O jovem zagueiro inglês impressionou no Leverkusen, levando os Reds a considerarem acionar uma cláusula secreta incluída em seu contrato de transferência original para reforçar sua defesa.
A reportagem da Sky Sport revela que o Liverpool foi astuto o suficiente para incluir uma rede de segurança durante as negociações, adicionando uma opção de recompra no valor de € 80 milhões pela transferência, que pode ser acionada até maio de 2026. Com os Reds atualmente vendo uma clara “necessidade de ação” nas posições defensivas centrais, a diretoria está considerando seriamente trazer o jogador formado na academia de volta para casa para competir com Virgil van Dijk e Konate.
- Getty Images
Um verão de transição em Anfield
A possível chegada de talentos da Bundesliga coincide com um período de incerteza em relação a vários membros atuais do elenco. Além das dúvidas sobre o futuro de Salah a longo prazo, Federico Chiesa também deve deixar o clube após uma janela de transferências em janeiro repleta de especulações. Isso deixaria uma lacuna significativa nas laterais, o que explica por que o clube está sendo tão proativo na busca por jogadores como Olise e Diomande antes mesmo da abertura da janela de transferências de verão.
Salah foi fortemente associado a uma saída de Anfield em janeiro, após suas declarações inflamadas após o empate de 3 a 3 do Liverpool com o Leeds em dezembro, nas quais ele afirmou ter sido “abandonado” pelo clube.
Na época, Salah disse: “Não acredito que estou sentado no banco por 90 minutos. Esta é a terceira vez que fico no banco, e acho que é a primeira vez na minha carreira. Estou extremamente frustrado. Eu dei muito a este clube ao longo dos anos, especialmente na última temporada. E agora estou sentado no banco sem saber por quê. Sinto que o clube me abandonou. É assim que me sinto. Acho que está muito claro que alguém queria colocar toda a culpa em mim.”
Salah pediu desculpas aos seus companheiros de equipe por sua explosão. Sua possível saída em janeiro não se concretizou, pois o atacante viajou com o Egito para a Copa Africana das Nações. Os Faraós foram eliminados nas semifinais pelo Senegal, que acabou levando o troféu.
Publicidade