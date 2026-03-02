Liverpool monitora estrela em ascensão da Bundesliga caso a oferta por Michael Olise fracasse, enquanto os Reds continuam em busca do sucessor de Mohamed Salah

A possível chegada de talentos da Bundesliga coincide com um período de incerteza em relação a vários membros atuais do elenco. Além das dúvidas sobre o futuro de Salah a longo prazo, Federico Chiesa também deve deixar o clube após uma janela de transferências em janeiro repleta de especulações. Isso deixaria uma lacuna significativa nas laterais, o que explica por que o clube está sendo tão proativo na busca por jogadores como Olise e Diomande antes mesmo da abertura da janela de transferências de verão.

Salah foi fortemente associado a uma saída de Anfield em janeiro, após suas declarações inflamadas após o empate de 3 a 3 do Liverpool com o Leeds em dezembro, nas quais ele afirmou ter sido “abandonado” pelo clube.

Na época, Salah disse: “Não acredito que estou sentado no banco por 90 minutos. Esta é a terceira vez que fico no banco, e acho que é a primeira vez na minha carreira. Estou extremamente frustrado. Eu dei muito a este clube ao longo dos anos, especialmente na última temporada. E agora estou sentado no banco sem saber por quê. Sinto que o clube me abandonou. É assim que me sinto. Acho que está muito claro que alguém queria colocar toda a culpa em mim.”

Salah pediu desculpas aos seus companheiros de equipe por sua explosão. Sua possível saída em janeiro não se concretizou, pois o atacante viajou com o Egito para a Copa Africana das Nações. Os Faraós foram eliminados nas semifinais pelo Senegal, que acabou levando o troféu.