O destaque da turnê será a viagem do Wrexham a Nova York para enfrentar o Liverpool no mundialmente famoso Yankee Stadium na quarta-feira, 29 de julho. Será um grande momento para a equipe de Phil Parkinson, colocando o Wrexham, sensação global, contra o histórico pedigree dos Reds em uma das arenas esportivas mais famosas do mundo. Espera-se que esta partida seja a joia da coroa da viagem, atraindo grandes multidões e a atenção da mídia global.

Refletindo sobre a ambiciosa programação, o técnico do Wrexham, Parkinson, expressou seu entusiasmo com o nível da competição. Parkinson afirmou: “Estamos todos ansiosos para voltar aos Estados Unidos como parte de nossos preparativos para a pré-temporada. Tivemos um apoio incrível em nossas últimas viagens aos Estados Unidos e mal podemos esperar para ver nossos torcedores lá novamente, além de jogar contra três adversários de qualidade em partidas que serão fundamentais para nos prepararmos para a campanha 2026-27.”