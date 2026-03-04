Getty Images Sport
Liverpool e Wrexham se enfrentam em partida amistosa, enquanto time da Championship enfrenta três times da Premier League em turnê de pré-temporada nos EUA
Wrexham volta aos Estados Unidos em 2026
A turnê marca a terceira visita do clube aos Estados Unidos, após temporadas de sucesso em 2023 e 2024. Desta vez, o time do norte do País de Gales participará da Summer Soccer Series, com uma programação que os levará a viajar pela costa leste. Os fãs nos Estados Unidos poderão testemunhar um espetáculo único, com as estrelas do documentário enfrentando adversários de elite da primeira divisão em locais icônicos.
Um confronto com os Reds no Yankee Stadium
O destaque da turnê será a viagem do Wrexham a Nova York para enfrentar o Liverpool no mundialmente famoso Yankee Stadium na quarta-feira, 29 de julho. Será um grande momento para a equipe de Phil Parkinson, colocando o Wrexham, sensação global, contra o histórico pedigree dos Reds em uma das arenas esportivas mais famosas do mundo. Espera-se que esta partida seja a joia da coroa da viagem, atraindo grandes multidões e a atenção da mídia global.
Refletindo sobre a ambiciosa programação, o técnico do Wrexham, Parkinson, expressou seu entusiasmo com o nível da competição. Parkinson afirmou: “Estamos todos ansiosos para voltar aos Estados Unidos como parte de nossos preparativos para a pré-temporada. Tivemos um apoio incrível em nossas últimas viagens aos Estados Unidos e mal podemos esperar para ver nossos torcedores lá novamente, além de jogar contra três adversários de qualidade em partidas que serão fundamentais para nos prepararmos para a campanha 2026-27.”
Testes difíceis contra o Leeds e muito mais
Antes do confronto em Nova York, a turnê começa na Flórida, em 25 de julho, quando o Wrexham enfrenta o Leeds no Raymond James Stadium, em Tampa. Após o jogo contra o Liverpool, os Red Dragons encerrarão sua jornada americana em 2 de agosto, em um ambiente familiar. Eles devem retornar ao Subaru Park, na Filadélfia — local do confronto de 2023 com o Philadelphia Union — para enfrentar o Sunderland na última etapa da turnê.
A escolha da Filadélfia tem um significado especial para o clube, pois é a cidade natal do copresidente Rob Mac. Ao enfrentar o Leeds, o Liverpool e o Sunderland, o Wrexham garante que sua pré-temporada seja disputada contra adversários do mais alto nível possível. Todas as equipes do itinerário da turnê de 2026 estão atualmente competindo na Premier League, destacando o imenso crescimento e ambição do clube galês à medida que continua sua ascensão na pirâmide.
Expansão global e febre da Copa do Mundo
O momento da turnê também é estratégico, coincidindo com a enorme febre do futebol que deve tomar conta do continente durante a Copa do Mundo de 2026. O CEO do Wrexham, Michael Williamson, destacou a importância dessa janela para o crescimento da marca internacional do clube. Williamson disse: “O Wrexham nos EUA 2026 nos leva de volta aos Estados Unidos pela primeira vez desde 2024 e, no mesmo ano, a Copa do Mundo da FIFA será realizada nos Estados Unidos”.
O CEO enfatizou ainda mais a conexão com a base de fãs americanos, acrescentando: “A turnê oferece uma oportunidade fantástica para nossa crescente base de fãs, especialmente aqueles que vivem nos EUA, acompanharem o time em ação em três partidas de alto nível. É emocionante jogar na Flórida e em Nova York pela primeira vez e, claro, retornar à Filadélfia, cidade natal do nosso copresidente Rob Mac. O fato de jogarmos contra o Leeds United, o Liverpool e o Sunderland, todos times que atualmente disputam a Premier League, promete três grandes ocasiões em grandes palcos, e estamos ansiosos para ver e encontrar nossos torcedores lá.”
