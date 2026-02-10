Liverpool cometeu um erro feio em vender Luis Diaz ao Bayern e confiar no limitado Cody Gakpo

Arne Slot também afirmou que foi a decisão certa, já que o Liverpool buscava consolidar o sucesso do título da Premier League de 2024/25. Wirtz foi um dos sete novos jogadores contratados em uma onda de contratações recorde, e Díaz era considerado dispensável.

"Vou sentir muita, muita, muita falta da música dele, porque talvez seja uma das melhores músicas que nossa torcida já fez para um jogador", disse Slot após a confirmação da saída de Díaz. "E, claro, por toda a contribuição que ele deu para conquistarmos o campeonato. Mas isso também faz parte da nossa identidade como clube. Estamos fazendo grandes contratações, como temos feito nos últimos anos. Mas o clube também precisa recuperar o dinheiro investido para concretizar essas transferências que já fizemos."

Slot subestimou enormemente o papel de Diaz; ele foi o jogador mais importante do Liverpool na reta final da temporada, depois de ser deslocado para a posição de falso nove. O Bayern contratou um jogador de classe mundial no auge de sua forma por apenas £ 65,5 milhões (R$ 465 milhões) e sabia muito bem o enorme feito que estava fazendo.

"Luis Díaz é um jogador com experiência internacional, enorme qualidade, habilidades incríveis e grande confiabilidade, que ajudará nossa equipe imediatamente", disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, no site oficial do clube. "Estamos muito felizes por termos conseguido trazê-lo para o Bayern. Transferências como essa funcionam quando todas as peças da engrenagem se encaixam. Nossos torcedores podem esperar ver um jogador excepcional em campo."

Essa é a reputação que Diaz realmente merecia, e ele a superou em seus primeiros sete meses na Allianz Arena. Enquanto isso, o Liverpool regrediu de campeão inglês a candidato à classificação para a Europa League, e Gakpo tem sido o ponto fraco no ataque. A decisão de sacrificar Diaz já se mostrou prejudicial para os Reds, que jamais deveriam ter se livrado do colombiano.