Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Liverpool made wrong call selling Diaz & keeping Gakpo.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Liverpool cometeu um erro feio em vender Luis Diaz ao Bayern e confiar no limitado Cody Gakpo

Os torcedores do Liverpool não morriam de amores por Luis Diaz; aliás, a maioria deles achou uma boa a ida do colombiano ao Bayern de Munique, abrindo espaço para a chegada de Florian Wirtz, com Cody Gakpo ainda disponível na ponta esquerda

Arne Slot também afirmou que foi a decisão certa, já que o Liverpool buscava consolidar o sucesso do título da Premier League de 2024/25. Wirtz foi um dos sete novos jogadores contratados em uma onda de contratações recorde, e Díaz era considerado dispensável. 

"Vou sentir muita, muita, muita falta da música dele, porque talvez seja uma das melhores músicas que nossa torcida já fez para um jogador", disse Slot após a confirmação da saída de Díaz. "E, claro, por toda a contribuição que ele deu para conquistarmos o campeonato. Mas isso também faz parte da nossa identidade como clube. Estamos fazendo grandes contratações, como temos feito nos últimos anos. Mas o clube também precisa recuperar o dinheiro investido para concretizar essas transferências que já fizemos."

Slot subestimou enormemente o papel de Diaz; ele foi o jogador mais importante do Liverpool na reta final da temporada, depois de ser deslocado para a posição de falso nove. O Bayern contratou um jogador de classe mundial no auge de sua forma por apenas £ 65,5 milhões (R$ 465 milhões) e sabia muito bem o enorme feito que estava fazendo.

"Luis Díaz é um jogador com experiência internacional, enorme qualidade, habilidades incríveis e grande confiabilidade, que ajudará nossa equipe imediatamente", disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, no site oficial do clube. "Estamos muito felizes por termos conseguido trazê-lo para o Bayern. Transferências como essa funcionam quando todas as peças da engrenagem se encaixam. Nossos torcedores podem esperar ver um jogador excepcional em campo."

Essa é a reputação que Diaz realmente merecia, e ele a superou em seus primeiros sete meses na Allianz Arena. Enquanto isso, o Liverpool regrediu de campeão inglês a candidato à classificação para a Europa League, e Gakpo tem sido o ponto fraco no ataque. A decisão de sacrificar Diaz já se mostrou prejudicial para os Reds, que jamais deveriam ter se livrado do colombiano.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-CRYSTAL PALACEAFP

    Inspirado na reta final

    É importante dizer que Díaz pressionou a diretoria por uma transferência, mas somente depois que as negociações para a renovação de contrato fracassaram. Claramente, o Liverpool não o valorizou quanto deveria, pois não havia nenhum bom motivo futebolístico para ele sair.

    Slot havia recolocado os Reds no topo da Inglaterra, e eles só foram eliminados da Champions League após uma derrota nos pênaltis nas oitavas de final para o eventual campeão Paris Saint-Germain. Falava-se de uma nova dinastia em Anfield, o que não parecia improvável, e Díaz deveria ter recebido o status de intocável.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já! 

    Ele participou de 25 gols em 50 jogos em todas as competições, e embora esse número seja dois a menos que Gakpo, sete deles aconteceram nas últimas 11 partidas do Liverpool na Premier League. Talvez o time não tivesse conseguido o título se Díaz não tivesse tão inspirado.

    Mesmo que estivesse alternando posições com Gakpo na esquerda ou pelo meio, o colombiano sempre correspondeu às expectativas, chegando mesmo a ofuscar o artilheiro Mohamed Salah, que pareceu perder o fôlego nas últimas semanas da temporada.

    • Publicidade
  • Gakpo-DiazGetty/GOAL

    'Gakpo é melhor?'

    Diaz também desempenhou um papel fundamental na conquista da Copa da Inglaterra e em dois títulos consecutivos da Copa da Liga Inglesa na era Jurgen Klopp, tornando-se um dos jogadores mais eletrizantes do futebol inglês. Foi desconcertante que tudo isso parecesse ter sido esquecido quando o Liverpool escolheu Wirtz como sua principal prioridade para o começo da temporada.

    Mais imperdoável ainda foi o fato de Gakpo ter sido imediatamente colocado à frente de Diaz na hierarquia do elenco após a chegada de Wirtz. Não se deixem enganar pelas estatísticas do primeiro ano de Slot no comando do Anfield; o jogo do holandês não se compara ao de Diaz.

    Embora Díaz fosse essencial para a pressão alta do Liverpool e causasse estragos com seus dribles imprevisíveis e passes incisivos, Gakpo é um atacante multifunção que desaparece com muita frequência. O ex-jogador do PSV não possui a mesma velocidade ou força física de Díaz e depende demais do pé direito, o que facilita para os defensores o colocarem em posições desfavoráveis.

    Apesar de sua impressionante precisão nas finalizações e qualidade técnica, Gakpo jamais conseguiria superar essas deficiências a longo prazo. De fato, embora tenha começado a atual temporada com quatro gols e três assistências em seus primeiros 13 jogos, a tendência de Gakpo de entrar e sair de campo durante as partidas claramente prejudicava a fluidez do Liverpool.

    O lendário jogador do Manchester United, Rio Ferdinand, observou algo semelhante, dizendo em seu podcast em outubro: "Acho que a saída de Díaz... não sei se foi um bom negócio. Acho que ele é um jogador de alto nível. Ao ser liberado pelo clube, será que o substituíram por alguém melhor? Gakpo é melhor? Eu diria que não, de jeito nenhum. Eles não estão funcionando, não estão jogando tão bem."

  • Gakpo LiverpoolGetty

    Muito abaixo do esperado

    Neste momento da temporada, os problemas persistem para o Liverpool. Uma derrota em casa por 2 a 1 para o Manchester City no domingo (8) deixou o time de Slot em sexto lugar na tabela, a impressionantes 17 pontos do líder Arsenal e quatro pontos atrás das vagas para a Champions League.

    Gakpo registrou apenas 30 toques na bola nos 85 minutos em que esteve em campo em Anfield, não conseguindo acertar um chute sequer ao gol e perdendo a posse de bola oito vezes. Em resumo, ele foi a definição de ineficácia, dando continuidade a uma tendência preocupante, e alguns dirigentes do Liverpool podem estar se arrependendo da decisão de renovar o contrato do jogador holandês por mais cinco anos em agosto.

    Você sabe exatamente o que vai acontecer sempre que Gakpo toca na bola: ele vai cortar para dentro e se verá cercado, interrompendo qualquer ímpeto que o Liverpool pudesse ter. Ele não tem a criatividade e a explosividade que fizeram de Díaz um jogador tão especial.

    Neste momento, Slot faria melhor em dar uma sequência de jogos ao jovem Rio Ngumoha, de 17 anos, em vez de insistir com Gakpo. Ele está se retraindo diante da adversidade, e o Liverpool não pode se dar ao luxo de carregar nenhum jogador que não esteja rendendo o esperado enquanto tenta salvar o que até agora tem sido uma temporada desastrosa.

  • Luis Diaz (FC Bayern)Getty Images

    'Um verdadeiro furacão'

    Por outro lado, Díaz está voando em Munique. O ex-craque do Porto acumulou 32 participações em gols em suas primeiras 30 partidas pelo Bayern, sendo cinco delas contra o Hoffenheim no fim de semana.

    Diaz sofreu os dois pênaltis que Harry Kane converteu e ainda marcou um hat-trick na vitória do Bayern por 5 a 1 sobre o terceiro colocado da Bundesliga. Foi uma atuação quase perfeita, uma das melhores que vimos nas cinco principais ligas europeias nesta temporada, e seu terceiro gol foi particularmente brilhante: Diaz se desmarcou na entrada da área e chutou com precisão cirúrgica.

    "Jogador fantástico, estou muito feliz por jogar com ele", disse Kane à ESPN quando questionado sobre Díaz após a partida, com quem desenvolveu uma conexão instantânea. "Ele foi uma ameaça durante todo o jogo, consegue chegar aos lados do campo e causar problemas aos zagueiros no mano a mano, consegue cortar para dentro, consegue ir pela linha lateral e chega às áreas perigosas. Eu disse isso quando ele chegou, ele entra na pequena área, chega naquelas áreas onde é só empurrar a bola para o gol e marcar aqueles gols importantes, e vocês viram isso novamente hoje."

    O CEO do Bayern, Jan-Christian Dreesen, acrescentou ao canal de mídia do clube: "Estamos realmente gostando do Luis Diaz, ele é um verdadeiro furacão." Essa foi uma descrição perfeita para Diaz, cujo dinamismo elevou o time de Vincent Kompany a outro patamar.

  • Diaz-OliseGetty

    Novo Ribéry?

    O Bayern está bem encaminhado para conquistar mais um título da Bundesliga, com seis pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund na liderança, e provou suas credenciais para a Champions League ao vencer com facilidade o Chelsea e o PSG na fase de liga, com Díaz marcando dois gols contra o PSG. A equipe também está classificada para as quartas de final da Copa da Alemanha (DFB-Pokal), com a possibilidade de conquistar a tríplice coroa se o seu ataque continuar funcionando tão bem.

    Diaz, Kane e Michael Olise têm todos os ingredientes para se tornarem um trio histórico que um dia poderá ser comparado ao famoso "MSN" do Barcelona e ao "BBC" do Real Madrid. Kane recebe a maior parte dos holofotes como a principal fonte de gols do Bayern, mas Diaz e Olise já foram comparados a uma dupla lendária que impulsionou o sucesso do clube entre 2010 e 2020.

    Eberl disse à Sky Sports Alemanha no mês passado: "Quando vejo a posição e os movimentos de Michael, ele me lembra Arjen Robben. Ele é uma espécie de novo Robben que temos. Delicado, elegante. E com Lucho do outro lado, temos aquele tipo Franck Ribéry, o criador de caos criativo. Nossa dupla de pontas é extraordinária."

    Em suas próprias palavras, Diaz tinha uma "conexão especial" com Salah no Liverpool, e parece que ele replicou isso com Olise. O jogo deles pelas pontas invertidas tem sido um prazer de assistir, com Olise fornecendo o controle para complementar a habilidade de Diaz em causar estragos, e o resultado final deles já rivaliza com o da chamada dupla "Robbery".

    As semelhanças entre Ribéry e Díaz são particularmente impressionantes. Ribéry também era um jogador imprevisível, capaz de mudar o rumo de uma partida num piscar de olhos, e sua garra sem a bola servia de exemplo para o resto do time. Ele combinava uma habilidade estonteante com uma determinação feroz, e Díaz tem as mesmas características. No auge de sua carreira, Ribéry era imparável e teve o azar de não ganhar a Bola de Ouro; talvez Díaz consiga alcançar o que o francês não conseguiu.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGAFP

    Grande erro

    Slot com certeza ainda gostaria de contar com Luis Diaz. Ele é um jogador decisivo que gosta tanto de pressionar os adversários quanto de partir para o ataque em direção ao gol, e Gakpo nunca deveria ter sido tão superestimado. 

    O Liverpool está pagando um preço alto por seu erro terrível. Outro exemplo claro de como seu ataque falhou foi a derrota por 2 a 1 para o Chelsea no início da temporada, que deixou Gary Neville "realmente decepcionado" em sua posição de comentarista na Sky Sports. "Os meio-campistas e os atacantes foram absolutamente inúteis", disse o ex-zagueiro da Inglaterra e do United. "Eles estavam perdendo a bola de uma forma inacreditável. Gakpo, Salah, que desperdício."

    O ex-atacante do Liverpool, Daniel Sturridge, então apontou o principal problema no estúdio da Sky Sports: "Para mim, a ausência de Luis Diaz é enorme. Se você analisar o Liverpool do ano passado e como eles pressionavam, acho que ele era, sem dúvida, o jogador que iniciava a pressão no ataque. Para mim, Luis Diaz, com sua qualidade com a bola e sua vontade de recuperá-la para o time, trazia algo para o Liverpool que agora está faltando."

    "Ele se sacrificaria defensivamente. É isso que eles precisam descobrir agora: quem nesse ataque vai se sacrificar um pouco. Em um ataque com três jogadores, sempre tem que ter um cara que diga: 'Não estou obcecado por estatísticas'. Não tenho certeza se o técnico sabe o que vai fazer."

    Slot ainda não encontrou uma maneira de compensar a perda de Diaz, que personificava o espírito de equipe inabalável dentro do vestiário em seu último ano em Anfield. O Liverpool terá que buscar um substituto à altura para recuperar esse espírito na próxima temporada, porque Gakpo simplesmente não está à altura.

Copa da Alemanha
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Leipzig crest
Leipzig
RBL
Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0