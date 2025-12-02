Liverpool cogita gastar R$ 375 milhões em estrela do Real Madrid

Há apenas seis meses o clima era de total euforia em Anfield. Em sua primeira temporada no clube após deixar o Feyenoord, Arne Slot comandou o Liverpool rumo ao primeiro título da Premier League desde 2019/20 — apenas o segundo na era moderna da liga. Tudo parecia no caminho certo para uma nova era vitoriosa.

Naquele mesmo verão europeu, o Liverpool investiu pesado: foram cerca de 450 milhões de libras (R$ 3,2 bilhões) em reforços. O clube quebrou o recorde britânico duas vezes na mesma janela. Primeiro, contratou Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, por 116 milhões de libras (R$ 817 milhões). Depois, no último dia da janela, fechou a polêmica chegada de Alexander Isak, do Newcastle, por 125 milhões de libras (R$ 880 milhões). Para as laterais, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez chegaram para substituir Trent Alexander-Arnold — vendido ao Real Madrid — e o veterano Andy Robertson.

Mesmo com um início de adaptação lento do novo elenco, o time de Slot embalou cinco vitórias seguidas na Premier League e parecia firme na defesa do título. Mas tudo desmoronou rapidamente. A derrota para o Crystal Palace na Community Shield parecia apenas um tropeço, até que a equipe emplacou sete triunfos consecutivos logo depois. O problema veio nos meses seguintes: antes do 2 a 0 sobre o West Ham no último domingo, o Liverpool havia perdido nove dos últimos 12 jogos. O que era uma temporada promissora virou uma crise profunda, a ponto de parte da torcida questionar se Slot tem condições de salvar um elenco que parece ter perdido o rumo.