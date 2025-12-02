Getty Images Sport
Liverpool cogita gastar R$ 375 milhões em estrela do Real Madrid
A defesa do título do Liverpool em frangalhos
Há apenas seis meses o clima era de total euforia em Anfield. Em sua primeira temporada no clube após deixar o Feyenoord, Arne Slot comandou o Liverpool rumo ao primeiro título da Premier League desde 2019/20 — apenas o segundo na era moderna da liga. Tudo parecia no caminho certo para uma nova era vitoriosa.
Naquele mesmo verão europeu, o Liverpool investiu pesado: foram cerca de 450 milhões de libras (R$ 3,2 bilhões) em reforços. O clube quebrou o recorde britânico duas vezes na mesma janela. Primeiro, contratou Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, por 116 milhões de libras (R$ 817 milhões). Depois, no último dia da janela, fechou a polêmica chegada de Alexander Isak, do Newcastle, por 125 milhões de libras (R$ 880 milhões). Para as laterais, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez chegaram para substituir Trent Alexander-Arnold — vendido ao Real Madrid — e o veterano Andy Robertson.
Mesmo com um início de adaptação lento do novo elenco, o time de Slot embalou cinco vitórias seguidas na Premier League e parecia firme na defesa do título. Mas tudo desmoronou rapidamente. A derrota para o Crystal Palace na Community Shield parecia apenas um tropeço, até que a equipe emplacou sete triunfos consecutivos logo depois. O problema veio nos meses seguintes: antes do 2 a 0 sobre o West Ham no último domingo, o Liverpool havia perdido nove dos últimos 12 jogos. O que era uma temporada promissora virou uma crise profunda, a ponto de parte da torcida questionar se Slot tem condições de salvar um elenco que parece ter perdido o rumo.
Camavinga entra no radar do Liverpool em meio à má fase
No meio do caos, fontes ouvidas pelo CaughtOffside afirmam que o Liverpool estuda uma investida por Eduardo Camavinga, do Real Madrid. Para Slot, o francês seria considerado uma contratação “essencial” para reorganizar o meio-campo. O Real Madrid não planeja vendê-lo, mas dirigentes do clube teriam discutido a longo prazo o futuro do jogador.
Atualmente, Camavinga é avaliado em 60 milhões de euros (R$ 372 milhões), e alguns no Bernabéu acreditam que sua venda poderia abrir espaço financeiro para outras contratações. O Liverpool, porém, não é o único interessado. Manchester United, Chelsea e Arsenal monitoram a situação de perto, enquanto PSG e Bayern de Munique também surgem como possíveis concorrentes caso o mercado esquentar.
Camavinga segue “muito feliz” no Real Madrid
Camavinga já venceu praticamente tudo em nível de clube. Desde que chegou do Rennes, em 2021, virou peça importante nas conquistas de Champions League e La Liga, tendo papel de destaque especialmente nos títulos de 2021/22 e 2023/24. Mesmo assim, questões físicas — principalmente lesões recorrentes — impediram que ele tivesse uma sequência mais estável.
Com contrato até junho de 2029, o Real Madrid ainda o enxerga como essencial para o presente e o futuro. Xabi Alonso, que assumiu o time nesta temporada, já declarou publicamente sua admiração pelo jogador. Camavinga soma 14 atuações em 2024/25, com 563 minutos em campo. Apenas cinco partidas como titular, mas Alonso acredita que ele pode crescer dentro do projeto:
“Ele tem um potencial enorme e muitas qualidades. Há espaço para ele aqui. Ele quer evoluir, está comprometido”, afirmou o treinador em setembro.
O Liverpool encara um dezembro decisivo
O calendário de dezembro promete ser crucial para as pretensões dos Reds. O time recebe o recém-promovido Sunderland, uma das surpresas da temporada, em Anfield. Na sequência, Brighton e Tottenham devem oferecer testes duros em um momento no qual o Liverpool precisa mostrar força para tentar recuperar o rumo na Premier League — e salvar uma campanha que já parece fugir do controle.
