Liverpool cogita buscar atacante do PSG após lesão séria de Alexander Isak

Ramos não é o único atacante monitorado. Internamente, o Liverpool também tem olhos para Ivan Toney, do Al Ahli, e Dusan Vlahovic, da Juventus, mas ambos são vistos mais como opções para o futuro do que como soluções imediatas.

O clube também discutiu perfis mais versáteis para o ataque. Rodrygo, do Real Madrid, é citado como uma alternativa de alto nível, capaz de atuar em várias funções ofensivas, enquanto Bradley Barcola, companheiro de Ramos no PSG, chama atenção pela velocidade e jogo direto. Essas opções trariam flexibilidade ao elenco, e não apenas uma reposição direta para Isak.

Com Mohamed Salah servindo a seleção na Copa Africana de Nações e Cody Gakpo lidando com problemas físicos, a comissão técnica entende que apostar apenas em Ekitike envolve riscos. Esse cenário reforça a ideia de buscar uma solução temporária, como Gonçalo Ramos, para assumir a responsabilidade pelos gols em um momento crucial da temporada.