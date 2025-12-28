Liverpool cogita buscar atacante do PSG após lesão séria de Alexander Isak
Lesão de Isak muda planos ofensivos de Slot
A temporada do Liverpool, que vinha sendo planejada com cuidado, sofreu um baque quando Isak se lesionou gravemente na partida contra o Tottenham. O atacante passou por cirurgia e ficará afastado por tempo indeterminado, deixando uma lacuna importante no ataque em um período em que o elenco já começa a sentir o desgaste. Sem seu principal homem de referência na frente, Slot perdeu uma peça-chave do esquema. Por isso, o clube passou a analisar o mercado de empréstimos, evitando investir pesado em uma contratação definitiva já em janeiro. A movimentação acontece mesmo com a excelente fase de Hugo Ekitike, já que a diretoria entende ser necessário ter mais profundidade no elenco para o restante da temporada.
- AFP
Gonçalo Ramos entra no radar do Liverpool
De acordo com o site CaughtOffside, um dos nomes observados pelo Liverpool é o de Gonçalo Ramos, do PSG, que poderia ser liberado para um empréstimo curto. A ideia dos Reds é contar com um atacante pronto para jogar, capaz de ajudar imediatamente sem comprometer o planejamento a longo prazo. O português, que soma nove gols na temporada, agrada por sua intensidade na pressão e faro de gol dentro da área. Um acordo por empréstimo permitiria ao Liverpool se manter competitivo sem assumir mais um grande compromisso financeiro, especialmente após os altos investimentos feitos no mercado de 2025.
Outros nomes avaliados para suprir ausência de Isak
Ramos não é o único atacante monitorado. Internamente, o Liverpool também tem olhos para Ivan Toney, do Al Ahli, e Dusan Vlahovic, da Juventus, mas ambos são vistos mais como opções para o futuro do que como soluções imediatas.
O clube também discutiu perfis mais versáteis para o ataque. Rodrygo, do Real Madrid, é citado como uma alternativa de alto nível, capaz de atuar em várias funções ofensivas, enquanto Bradley Barcola, companheiro de Ramos no PSG, chama atenção pela velocidade e jogo direto. Essas opções trariam flexibilidade ao elenco, e não apenas uma reposição direta para Isak.
Com Mohamed Salah servindo a seleção na Copa Africana de Nações e Cody Gakpo lidando com problemas físicos, a comissão técnica entende que apostar apenas em Ekitike envolve riscos. Esse cenário reforça a ideia de buscar uma solução temporária, como Gonçalo Ramos, para assumir a responsabilidade pelos gols em um momento crucial da temporada.
- Getty Images
Negociação depende do PSG
O Liverpool deve decidir nos próximos dias se formaliza conversas com o PSG por um empréstimo de Gonçalo Ramos. A possível negociação depende da disposição do clube francês em liberar o jogador e também da vontade do atacante em aceitar uma mudança temporária. Enquanto isso, os Reds tentam equilibrar urgência e cautela para atravessar esse período delicado sem sua contratação recorde.