A lista de três técnicos para substituir Pep Guardiola no comando do Manchester City
Possível saída de Guardiola
Segundo o Telegraph, o City está interessado em contratar Xabi Alonso para a próxima temporada, caso Guardiola decida deixar o clube. Há uma crescente expectativa de que o catalão se afaste do cargo no Etihad Stadium ao final da temporada, e o City estaria, portanto, preparando planos para sua sucessão. O contrato atual de Guardiola vai até 2027, mas o clube está em má fase e seis pontos atrás do líder Arsenal, tendo vencido apenas uma das últimas cinco partidas do campeonato. No fim de semana, o time desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 e empatou em 2 a 2 com o Tottenham.
Dizem que Alonso está numa lista de três candidatos, juntamente com o ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca, que informou os Blues duas vezes sobre suas negociações com o City, o que levou à sua saída de Stamford Bridge, e Cesc Fàbregas, que conquistou admiradores com seu trabalho no Como. O Como ocupa atualmente a sexta posição na primeira divisão italiana e está a caminho da classificação para competições europeias.
Guardiola mantém segredo sobre o futuro
Guardiola tem mantido segredo sobre seu futuro e, obviamente, não falou abertamente sobre seus planos.
No entanto, ao assinar seu novo contrato, ele afirmou que sentia que "merecia" permanecer em Manchester.
Ele disse: "Sinceramente, eu, minha equipe e meus amigos merecemos estar aqui. Sinto muito em dizer isso, não estou sendo arrogante, mas é a verdade. Acho que, depois de quatro derrotas seguidas, merecemos nos recuperar e tentar reverter a situação. Naquele momento, naquele período, eu senti que precisava tomar as decisões certas para o futuro e quero tomá-las."
"Desde o início da temporada, tenho pensado muito. Para ser sincero, achei que esta [temporada] deveria ser a última. Mas, com os problemas que tivemos no último mês, senti que não era o momento certo para sair. Não queria decepcionar o clube. Simplesmente senti que não podia sair agora. Não me perguntem porquê. Talvez as quatro derrotas tenham sido o motivo pelo qual senti que não podia ir embora. O Manchester City significa muito para mim. Esta é a minha nona temporada aqui – vivemos tantos momentos incríveis juntos. Tenho um carinho muito especial por este clube. É por isso que estou tão feliz por ficar por mais duas temporadas."
Hora de parar?
Guardiola já expressou abertamente seu desejo de tirar um período sabático ao deixar o City, tendo feito algo semelhante quando saiu do Barcelona. Após sua saída em 2012, ele precisou de meses para se recuperar antes de embarcar em um novo desafio com o Bayern de Munique.
Em declarações feitas em julho, ele disse: "Sei que depois desta etapa com o City vou parar, isso é certo, está decidido, mais do que decidido. Vou sair depois desta etapa com o City, porque preciso parar e me concentrar em mim mesmo, no meu corpo."
"No momento, acho que tenho a energia necessária com meus jogadores para simplesmente fazer uma temporada melhor do que a passada. Esse é o meu objetivo. Nunca fico aqui no início de novembro e dezembro dizendo que vamos ganhar isso ou aquilo."
"Vejo que estamos fazendo coisas muito melhores do que na temporada passada e, em cada jogo, estamos um pouco melhores. Há espaço para melhorarmos em muitos aspectos e isso me dá a energia de que o trabalho não está concluído. Há assuntos completamente inacabados. É por isso que estou aqui."
Próximos confrontos
Apesar da má fase, o City permanece na disputa pelo título do Campeonato Inglês. O time enfrenta o Newcastle no jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa no meio da semana, antes de encarar o Liverpool em um confronto importantíssimo no próximo fim de semana.
