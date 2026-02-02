A lista de três técnicos para substituir Pep Guardiola no comando do Manchester City

Guardiola tem mantido segredo sobre seu futuro e, obviamente, não falou abertamente sobre seus planos.

No entanto, ao assinar seu novo contrato, ele afirmou que sentia que "merecia" permanecer em Manchester.

Ele disse: "Sinceramente, eu, minha equipe e meus amigos merecemos estar aqui. Sinto muito em dizer isso, não estou sendo arrogante, mas é a verdade. Acho que, depois de quatro derrotas seguidas, merecemos nos recuperar e tentar reverter a situação. Naquele momento, naquele período, eu senti que precisava tomar as decisões certas para o futuro e quero tomá-las."

"Desde o início da temporada, tenho pensado muito. Para ser sincero, achei que esta [temporada] deveria ser a última. Mas, com os problemas que tivemos no último mês, senti que não era o momento certo para sair. Não queria decepcionar o clube. Simplesmente senti que não podia sair agora. Não me perguntem porquê. Talvez as quatro derrotas tenham sido o motivo pelo qual senti que não podia ir embora. O Manchester City significa muito para mim. Esta é a minha nona temporada aqui – vivemos tantos momentos incríveis juntos. Tenho um carinho muito especial por este clube. É por isso que estou tão feliz por ficar por mais duas temporadas."