A lista de sete reforços pedidos por Ruben Amorim e que o Manchester United se recusou a comprar

As consequências da demissão de Amorim continuam a revelar uma relação conturbada entre a comissão técnica e a diretoria do Old Trafford. Embora seus comentários após o empate de 1 a 1 com o Leeds United no domingo tenham sido a gota d'água, as sementes de sua saída foram plantadas meses antes, durante debates alarorados sobre contratações. A frustração de Amorim transbordou em um desabafo bombástico após o jogo contra o Leeds, onde ele exigiu ser chamado de "manager" em vez de "coach".

O treinador de 40 anos acreditava que sua gestão estava sendo minada pelo diretor esportivo Jason Wilcox e pelo chefe de recrutamento Christopher Vivell, que constantemente ignoravam suas recomendações em favor de uma lista própria baseada em dados, segundo o jornal The Sun, Amorim queria jogadores experientes e provados na Premier League para estabilizar a equipe; o clube, por sua vez, buscava ativos com alto potencial e valor de revenda. Esse conflito de ideias levou à rejeição de sete jogadores específicos que Amorim havia identificado como essenciais para seu projeto.