+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
GFX Ruben Amorim Ollie Watkins Geovany QuendaGetty/GOAL
Peter McVitie

A lista de sete reforços pedidos por Ruben Amorim e que o Manchester United se recusou a comprar

A queda de Ruben Amorim no comando do Manchester United expôs rachaduras profundas na estrutura do clube. Ruídos e exposições internas, expectativas desalinhadas e um projeto esportivo sem consenso criaram um ambiente insustentável nos bastidores de Old Trafford. Com a saída do português, detalhes até então preservados começaram a vir a público.

O jeito explosivo que marcou a demissão de Ruben Amorim do Manchester United foi desencadeado por um forte desentendimento sobre a estratégia de transferências. O treinador português ficou irritado após sete reforços importantes terem sido recusados pela diretoria. De campeões mundiais a jovens promessas, a lista completa dos jogadores que tiveram suas contratações negadas ao ex-técnico foi revelada após sua demissão.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • A exigência do "manager" expõe racha profundo

    As consequências da demissão de Amorim continuam a revelar uma relação conturbada entre a comissão técnica e a diretoria do Old Trafford. Embora seus comentários após o empate de 1 a 1 com o Leeds United no domingo tenham sido a gota d'água, as sementes de sua saída foram plantadas meses antes, durante debates alarorados sobre contratações. A frustração de Amorim transbordou em um desabafo bombástico após o jogo contra o Leeds, onde ele exigiu ser chamado de "manager" em vez de "coach".

    O treinador de 40 anos acreditava que sua gestão estava sendo minada pelo diretor esportivo Jason Wilcox e pelo chefe de recrutamento Christopher Vivell, que constantemente ignoravam suas recomendações em favor de uma lista própria baseada em dados, segundo o jornal The Sun, Amorim queria jogadores experientes e provados na Premier League para estabilizar a equipe; o clube, por sua vez, buscava ativos com alto potencial e valor de revenda. Esse conflito de ideias levou à rejeição de sete jogadores específicos que Amorim havia identificado como essenciais para seu projeto.

    • Publicidade
  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Qualidade comprovada vs. 'potencial' embaixo das traves

    O primeiro grande ponto de discórdia surgiu em relação à situação dos goleiros. Com André Onana e Altay Bayindir mostrando dificuldades para encontrar consistência, Amorim pediu uma solução definitiva. Sua escolha foi Emiliano Martinez, goleiro do Aston Villa e campeão mundial com a Argentina.

    Relatos indicam que Martinez, de 33 anos, estava pronto para ser transferido e até mesmo aguardava uma ligação no último dia da janela de transferências. O negócio custaria 40 milhões de libras ao United, um valor que Amorim considerou aceitável para um líder de tamanho calibre. No entanto, a diretoria liderada pela INEOS se recusou a aprovar a contratação de um jogador na casa dos 30 anos. Em vez disso, optaram por Senne Lammens, um belga de 23 anos com apenas um ano de experiência profissional, por 18 milhões de libras. Embora Lammens tenha desempenhado muito bem nesta temporada, a decisão de ignorar a preferência do treinador por um campeão mundial já preparado criou um precedente amargo.

    Assista ao United na Premier League e mais!Assine já!

  • A aposta no atacante que saiu pela culatra

    Se a decisão sobre o goleiro era discutível, a escolha do atacante se mostrou desastrosa. Amorim insistiu para que o clube contratasse Ollie Watkins, do Aston Villa. Ele considerava o jogador da seleção inglesa como a peça tática perfeita.

    Em vez disso, Vivell insistiu em Benjamin Sesko. A diretoria pagou impressionantes 74 milhões de libras pelo atacante, apostando em seu imenso potencial. Essa aposta ainda não trouxe resultados, com Sesko marcando apenas dois gols em 17 jogos nesta temporada. Amorim ficou "irritado" com a decisão, forçado a escalar um talento bruto que estava aprendendo aprendendo na prática, enquanto sua opção preferida continuava brilhando em outro lugar.

  • A 'regra Ten Hag' barra quarteto do Sporting

    A frustração de Amorim foi agravada pela recusa categórica em contratar jogadores do seu antigo clube, o Sporting, de Portugal. Ele havia identificado quatro alvos principais para ajudar a implementar seu sistema: Geovany Quenda, Ousmane Diomande, Salvador Blopa e Morten Hjulmand.

    O United temia repetir o legado de Erik ten Hag no Ajax, onde o elenco ficou repleto de ex-jogadores do técnico que não conseguiram se adaptar ao futebol inglês. Como resultado, apostas válidas foram descartadas simplesmente por sua ligação com o Sporting.

    A perda mais dolorosa foi a de Quenda. O jovem prodígio de 18 anos era acessível e havia conversado com o United. No entanto, os olheiros acharam seu perfil muito semelhante ao de Amad Diallo, e o interesse esfriou. Essa hesitação permitiu que o Chelsea fechasse um acordo de 42 milhões de libras pelo ponta, que se transferirá para Stamford Bridge ao final da temporada.

    Da mesma forma, Amorim via Hjulmand como o volante ideal, um jogador que não precisava de instruções táticas. A diretoria discordou, preferindo esperar pelos alvos identificados para a janela de início de temporada. Os defensores Diomande e Blopa também foram descartados da lista, deixando Amorim com uma defesa que carecia de habilidades específicas necessárias para sua formação de três zagueiros.

  • Athletic Club v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Estrela do PSG ignorada por alternativa mais barata

    A última peça do quebra-cabeça rejeitado foi Nuno Mendes. O lateral esquerdo do Paris Saint-Germain, vencedor da tríplice coroa nacional com a equipe francesa, era a contratação dos sonhos de Amorim para a posição crucial de ala. Ele acreditava que Mendes oferecia a qualidade técnica de elite necessária para desequilibrar defesas pelo lado esquerdo.

    No entanto, o clube considerou o negócio muito difícil ou caro para ser realizado de forma agressiva. Em vez disso, contrataram Patrick Dorgu, do Lecce. Embora Dorgu seja uma promessa de talento, ele não possui o mesmo impacto imediato de Mendes.

    Com o clube agora em quinto na tabela, mas apenas quatro pontos acima do 14º, a recusa em apoiar Amorim com esses sete alvos específicos deixou o técnico interino Darren Fletcher com um elenco desarrumado. O foco no "potencial" ao invés do "aqui e agora" acabou custando o emprego de Amorim, deixando os torcedores se perguntando o que poderia ter acontecido se a diretoria tivesse aprovado as contratações de Martinez, Watkins e Mendes.

Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0