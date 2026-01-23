A lista de quatro jogadores na mira do Manchester United para substituir Casemiro

Quem quer que seja contratado, terá uma grande responsabilidade em Old Trafford. Casemiro não conseguiu fazer com que o United voltasse a disputar o título da Premier League, mas ajudou o time a conquistar a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa.

Seu talento é inquestionável e surpreende que nenhuma renovação de contrato tenha sido acordada, mesmo que em termos reduzidos, com o jogador brasileiro que disputou 82 partidas pela seleção. Em vez disso, ele se prepara para uma longa despedida.

Após a confirmação de sua iminente saída, Casemiro declarou: "Levarei o Manchester United comigo por toda a minha vida. Desde o primeiro dia em que pisei neste belo estádio, senti a paixão de Old Trafford e o amor que agora compartilho com nossos torcedores por este clube especial."

“Não é hora de dizer adeus; há muitas outras memórias para criarmos nos próximos quatro meses. Ainda temos muito pelo que lutar juntos; meu foco total continuará sendo, como sempre, dar tudo de mim para ajudar nosso clube a ter sucesso.”

Ele continuou a publicação no Instagram: “Saber quando as etapas chegam ao fim. Saber a hora de dizer adeus, quando você sente que será lembrado e respeitado para sempre. Quatro meses dando tudo por este escudo e pelo nosso objetivo. Respeito e carinho eternos pelo Manchester United e seus maravilhosos torcedores. Para sempre um Red Devil.”