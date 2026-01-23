+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Casemiro Manchester United 2025-26Getty
Chris Burton

A lista de quatro jogadores na mira do Manchester United para substituir Casemiro

A lista de quatro alvos do Manchester United para substituir o astro brasileiro Casemiro foi revelada

Os Red Devils se despedirão do ex-meio-campista do Real Madrid e campeão da Liga dos Campeões, quando seu contrato expirar no fim da temporada. Vários jogadores da seleção inglesa estariam na mira do clube de Old Trafford.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Saída confirmada: Casemiro ficará livre no mercado

    Casemiro tornou-se uma contratação de peso para o United na temporada de 2022, quando se juntou ao clube por 60 milhões de libras (R$ 366 milhões) vindo do gigante espanhol Real Madrid. Ele deverá completar 150 jogos pelo clube antes de se tornar um jogador livre.

    A opção de renovar o contrato do brasileiro de 33 anos por mais um ano foi descartada, com o United pronto para seguir uma direção diferente, trazendo jogadores mais jovens para o meio-campo. Casemiro recebe cerca de 1,4 milhão de libras (R$ 10 milhões) por mês em Manchester. 

    É possível reduzir custos nessa posição, mas será necessário outro grande investimento em transferências para contratar um substituto à altura. O jornal The Sun afirma que os Red Devils já estão de olho em quatro jogadores com experiência comprovada na Premier League, e a contratação de um novo volante é considerada uma prioridade máxima.

    Veja o United na Premier League e mais!Assine já! 

    • Publicidade
  • Elliot Anderson Nottingham Forest 2025-26Getty

    Alvos do United: Anderson e Wharton na lista de candidatos

    A estrela do Nottingham Forest, Elliot Anderson, está sendo cuidadosamente monitorada pelo United, juntamente com o craque do Crystal Palace, Adam Wharton, e seu compatriota e também cotado para a Copa do Mundo, Alex Scott, do Bournemouth. Todos são considerados reforços para o longo prazo dos Red Devils. 

    Carlos Baleba é outra opção que o United continua a avaliar. O meio-campista do Brighton foi alvo de interesse no verão de 2025, mas nenhum acordo foi concretizado. Uma investida pelo jogador de 22 anos no inverno foi considerada, mas é improvável neste momento "devido à vaga de treinador no comando do Old Trafford".

  • Longa despedida: Casemiro prestes a sair

    Quem quer que seja contratado, terá uma grande responsabilidade em Old Trafford. Casemiro não conseguiu fazer com que o United voltasse a disputar o título da Premier League, mas ajudou o time a conquistar a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa.

    Seu talento é inquestionável e surpreende que nenhuma renovação de contrato tenha sido acordada, mesmo que em termos reduzidos, com o jogador brasileiro que disputou 82 partidas pela seleção. Em vez disso, ele se prepara para uma longa despedida.

    Após a confirmação de sua iminente saída, Casemiro declarou: "Levarei o Manchester United comigo por toda a minha vida. Desde o primeiro dia em que pisei neste belo estádio, senti a paixão de Old Trafford e o amor que agora compartilho com nossos torcedores por este clube especial."

    “Não é hora de dizer adeus; há muitas outras memórias para criarmos nos próximos quatro meses. Ainda temos muito pelo que lutar juntos; meu foco total continuará sendo, como sempre, dar tudo de mim para ajudar nosso clube a ter sucesso.”

    Ele continuou a publicação no Instagram: “Saber quando as etapas chegam ao fim. Saber a hora de dizer adeus, quando você sente que será lembrado e respeitado para sempre. Quatro meses dando tudo por este escudo e pelo nosso objetivo. Respeito e carinho eternos pelo Manchester United e seus maravilhosos torcedores. Para sempre um Red Devil.”

  • Manchester United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    A classificação para a Liga dos Campeões facilitaria os gastos

    Casemiro espera se despedir após ajudar o United a retornar à competição da Liga dos Campeões. O time segue na briga por uma vaga entre os quatro primeiros colocados da Premier League, e a vitória por 2 a 0 no clássico contra o Manchester City na última rodada deu um impulso bem-vindo a essa busca.

    Os Red Devils estão apenas um ponto atrás do atual campeão, Liverpool, mas sabem que o pelotão de perseguidores está se aproximando. Se conseguirem garantir o retorno à competição de clubes mais prestigiada do futebol europeu, os esforços para atrair os melhores talentos dos rivais nacionais se tornarão mais fáceis.

    Eles estão prontos para investir novamente, apesar do pouco retorno obtido nas últimas janelas de transferência, e podem precisar contratar alguns meio-campistas na janela do meio do ano de 2026. Isso porque, enquanto se preparam para romper o vínculo com Casemiro, o capitão do clube, Bruno Fernandes, continua gerando rumores sobre uma possível transferência para a Liga Saudita.

0