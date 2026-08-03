Segundo o site GiveMeSport, circulou nos últimos dias uma imagem de um convite que teria sido feito para o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina, marcando a cerimônia para o dia 1º de agosto no Palácio da Quinta da Regaleira, na cidade portuguesa de Sintra, com a exigência de que os convidados vestissem preto.

No entanto, logo surgiram relatos negando a realização do casamento naquela data, e veículos de imprensa espanhóis reforçaram essa negativa, especialmente depois que o palácio continuou a receber visitantes normalmente, o que levantou dúvidas sobre a autenticidade do convite vazado.