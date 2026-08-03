O nome do craque português Cristiano Ronaldo voltou ao centro das atenções, mas desta vez longe do futebol, depois que reportagens europeias geraram grande polêmica sobre seu tão aguardado casamento com sua companheira Georgina Rodríguez, em meio ao vazamento de um convite que teria sido feito para a cerimônia, além dos comentários sobre uma lista de convidados que inclui as maiores estrelas do mundo, encabeçada por Lionel Messi.
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Lista de convidados do casamento de Cristiano Ronaldo vaza: Messi vai comparecer?
- LaPresse
Convite vazado: e o casamento ainda não está confirmado
Segundo o site GiveMeSport, circulou nos últimos dias uma imagem de um convite que teria sido feito para o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina, marcando a cerimônia para o dia 1º de agosto no Palácio da Quinta da Regaleira, na cidade portuguesa de Sintra, com a exigência de que os convidados vestissem preto.
No entanto, logo surgiram relatos negando a realização do casamento naquela data, e veículos de imprensa espanhóis reforçaram essa negativa, especialmente depois que o palácio continuou a receber visitantes normalmente, o que levantou dúvidas sobre a autenticidade do convite vazado.
- Getty Images Sport
Lista de estrelas mundiais: qual é a situação de Messi?
Apesar da polêmica em torno da data da festa, os relatos confirmaram que Ronaldo planeja realizar uma grande celebração com a presença de um grande número de celebridades do esporte e das artes, já que a lista que circula incluiu nomes como Rio Ferdinand, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, além de Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake e Travis Scott.
Outros relatos também indicaram que Lionel Messi estaria entre os convidados, em um passo que pode reunir novamente as duas lendas do futebol em uma ocasião social, longe da rivalidade histórica que os uniu dentro dos gramados.
Onde será realizada a cerimônia?
Segundo o relatório, a opção mais provável atualmente é realizar o casamento na ilha da Madeira, terra natal de Cristiano Ronaldo, em vez de Sintra, cogitando-se organizar a cerimônia dentro da Catedral do Funchal, seguida de uma recepção privada em um dos resorts próximos.
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Apesar da negação de que o casamento aconteceria na data que circulou por meio do convite vazado, todos os indícios confirmam que a cerimônia é apenas uma questão de tempo, restando a pergunta mais marcante: veremos mesmo Messi e Cristiano Ronaldo em uma única foto fora dos gramados?
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